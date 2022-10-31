Instagram sebepsiz yere iOS kullanıcılarını uygulamadan atmaya başladı

Instagram neden sebepsiz yere uygulamadan atıyor?
iOS 16.1 güncellemesi yüzünden günlerdir insanların Instagram deneyimi baltalanıyor. Birçok kişinin Instagram ile bağlantısı iOS'un bu sürümü yüzünden saniyeler sonra kopuyor.
DownDetector tarafından verilen ilgili bilgiye göre bu sorun ne yazık ki küresel çapta. Türkiye'deki ve dünyadaki Twitter kullanıcıları ile DownDetector isimli platformun üyeleri bu problemden dolayı isyan ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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