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    Instagram sebepsiz yere iOS kullanıcılarını uygulamadan atmaya başladı

    Son iOS güncellemesi maalesef Instagram kullanıcıları için kâbusa dönüştü. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan bu sorun kullanıcıları her 5 ila 10 saniyede bir uygulamadan atıyor. İşte son durum:
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    Instagram Tam Boyutta Gör
    Instagram 10 gün önce Türk kullanıcılarını da ilgilendiren bir duyuru yapmıştı. Zira Instagram Topluluk Kuralları güncellenmişti. Kullanıcıların şu anki derdi sebepsiz yere uygulamadan atılmak ile alakalı.

     

    Instagram neden sebepsiz yere uygulamadan atıyor?

    iOS 16.1 güncellemesi yüzünden günlerdir insanların Instagram deneyimi baltalanıyor. Birçok kişinin Instagram ile bağlantısı iOS'un bu sürümü yüzünden saniyeler sonra kopuyor.

    DownDetector tarafından verilen ilgili bilgiye göre bu sorun ne yazık ki küresel çapta. Türkiye'deki ve dünyadaki Twitter kullanıcıları ile DownDetector isimli platformun üyeleri bu problemden dolayı isyan ediyor.

    Instagram uygulamadan atma sorunu

    Instagram uygulamadan atma sorunu Tam Boyutta Gör

    Instagram uygulamadan atma sorunu Tam Boyutta Gör
    Instagram henüz bu konu hakkında bir açıklama yapmadı. Sorunun Apple'dan mı kaynaklandığı yoksa Instagram ekibinden mi kaynaklandığı belli değil.
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