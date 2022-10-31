Instagram sebepsiz yere iOS kullanıcılarını uygulamadan atmaya başladı

Tam Boyutta Gör Instagram 10 gün önce Türk kullanıcılarını da ilgilendiren bir duyuru yapmıştı. Zira Instagram Topluluk Kuralları güncellenmişti. Kullanıcıların şu anki derdi sebepsiz yere uygulamadan atılmak ile alakalı.

Instagram Topluluk Kuralları güncelleniyor! İşte yeni dönem 1 hf. önce eklendi

Instagram neden sebepsiz yere uygulamadan atıyor?

iOS 16.1 güncellemesi yüzünden günlerdir insanların Instagram deneyimi baltalanıyor. Birçok kişinin Instagram ile bağlantısı iOS'un bu sürümü yüzünden saniyeler sonra kopuyor.

DownDetector tarafından verilen ilgili bilgiye göre bu sorun ne yazık ki küresel çapta. Türkiye'deki ve dünyadaki Twitter kullanıcıları ile DownDetector isimli platformun üyeleri bu problemden dolayı isyan ediyor.

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Tam Boyutta Gör Instagram henüz bu konu hakkında bir açıklama yapmadı. Sorunun Apple'dan mı kaynaklandığı yoksa Instagram ekibinden mi kaynaklandığı belli değil.

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Instagram son iOS güncellemesi ile sorunlar yaşamaya başladı