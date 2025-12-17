Giriş
    Instagram, televizyonlara giriyor: IG for TV uygulaması duyuruldu

    Instagram, reels videolarının mobil cihazların ötesine taşınacağını duyurdu. Kullanıcıların Instagram videolarını televizyonda izleyebileceği IG for TV uygulaması ilk olarak Amazon Fire TV'ye gelecek.

    instagram tv uygulaması Tam Boyutta Gör
    Instagram, kısa formatlı reels videolarının izlenme oranını artırmak amacıyla televizyona geçiş yapıyor. Meta'ya ait sosyal medya platformu, bağlantılı televizyonlarda Reels videolarını görüntülemek için tasarlanmış uygulamanın pilot sürümünü başlattı. IG for TV, başlangıçta yalnızca Amazon'un Fire TV cihaz ailesi için ve sadece Amerika’da kullanılabilecek. Instagram, gelecek yıl desteği genişletmeyi ve Instagram TV uygulamasını daha fazla ülkede kullanıma sunmayı planlıyor.

    Instagram TV uygulaması neler sunacak?

    IG for TV, Instagram uygulamasında beğendiğiniz içerikler ve içerik üreticilerine göre reels gösterdiği için her kullanıcıya özel olarak kişiselleştirilmiş deneyim sunuyor. Reels, komedi, müzik ve yaşam tarzı gibi konulara göre kanallar ve kategoriler halinde düzenlenecek ve farklı video türlerini keşfetmeyi kolaylaştıracak.

    Reels videoları ayrıca otomatik olarak oynatılacak; böylece bir sonraki videoyu izlemek için sürekli kaydırma yapmanıza gerek kalmayacak. Yine de bir sonraki Reels'e atlama seçeneği olacak. Videoları beğenebilecek, yorumları görebilecek ve yeniden paylaşabileceksiniz.

    IG for TV, Instagram uygulamalarıyla eşleştirme ve tek evde en fazla beş hesap ekleme seçeneği sunacak. TV’de izlemek için ayrı bir hesap da oluşturulabilecek.

    IG for TV'nin, 2022'de kapatılmadan önce Instagram'ın uzun formatlı içerik izleme uygulaması olan IGTV ile karıştırılmaması gerektiğini belirtmekte fayda var.

