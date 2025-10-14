Instagram, TV ekranlarında da YouTube’a rakip oluyor: Instagram TV uygulaması geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bir dönem TV ekranlarından mobile doğru olan geçiş, son dönemde tersine dönmüş durumda. Son aylarda kullanıcıların TV ekranlarında geçirdiği süre giderek artıyor. Bununla beraber YouTube benzeri platformların TV'deki izleneme süreleri de yukarı tırmanıyor. Nielsen verilerine göre YouTube, artık ABD’deki toplam televizyon izlenme süresinin %13,4’ünü tek başına oluşturuyor ki bu da YouTube'u Netflix'in bile önüne geçiriyor. Günlük 1 milyardan fazla saatlik izlenme süresine ulaşan YouTube, artık yalnızca bir video platformu değil, televizyon yayıncılığının da yeni merkezlerinden biri olarak görülüyor.

Son dönemde ortaya çıkan bu tablo, sosyal medya devlerini de televizyon ekranlarına yöneltiyor. Instagram Başkanı Adam Mosseri, Bloomberg Screentime konferansında yaptığı açıklamada, şirketin TV'lere özel bir uygulama geliştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Mosseri, “Eğer kullanıcı alışkanlıkları televizyona kayıyorsa, bizim de oraya gitmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Henüz resmi bir lansman planı olmasa da Mosseri bugüne kadar böyle bir uygulamanın geliştirilmemiş olmasını “bir hata” olarak nitelendirerek, bu hatayı giderme niyetinde olduklarını açıkça belli etti.

Instagram TV Uygulamasıyla Reels'ları Salona Taşımak İstiyor

Instagram insanların fotoğraf paylaştığı bir sosyal ağ olarak ortaya çıkmış olsa da bugün ondan çok daha fazlasına dönümüş durumda. Özellikle Reels videolarının çok daha popüler hâle gelmesi, Instagram'ın bir video platformuna da evrilmesine sebep oldu. Güncel verilere göre Reels içerikleri artık kullanıcı akışlarının yaklaşık %38,5’ini oluşturuyor; Meta’nın verileri ise Instagram ve Facebook genelinde günde 200 milyardan fazla Reels görüntülemesi gerçekleştiğini gösteriyor. Şimdi TV'ye yönelik bir uygulama geliştirme planın arkasında da video odaklı bu yaklaşım yer alıyor.

YouTube’un televizyon ekranlarındaki başarısını canlı yayınlar ve uzun soluklu içeriklerle pekiştirdiği biliniyor. Fakat Instagram farklı bir strateji izlemeyi planlıyor. Mosseri, Instagram’ın TV’de spor veya Hollywood içeriği lisanslamayı düşünmediğini, ancak dikey video formatının sosyal bağlamla desteklenerek televizyon deneyimine uyarlanabileceğini söylüyor.

Kullanıcı alışkanlıklarının mobil cihazlardan TV’ye doğru kayması, sosyal medya şirketlerini de bu alana itecek gibi görünüyor. Instagram'dan gelen bu açıklama, bunun sadece ilk adımı olarak görülebilir.

