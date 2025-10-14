Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram, TV ekranlarında da YouTube’a rakip oluyor: Instagram TV uygulaması geliyor

    YouTube'un TV ekranlarındaki izlenme süresinin giderek artması, Instagram'ı da harekete geçirdi. Şirket, Instagram'ın TV'ye özel uygulamasını geliştirmek için çalışmalara başladı.

    Instagram, TV ekranlarında da YouTube’a rakip oluyor: Instagram TV uygulaması geliyor Tam Boyutta Gör
    Bir dönem TV ekranlarından mobile doğru olan geçiş, son dönemde tersine dönmüş durumda. Son aylarda kullanıcıların TV ekranlarında geçirdiği süre giderek artıyor. Bununla beraber YouTube benzeri platformların TV'deki izleneme süreleri de yukarı tırmanıyor. Nielsen verilerine göre YouTube, artık ABD’deki toplam televizyon izlenme süresinin %13,4’ünü tek başına oluşturuyor ki bu da YouTube'u Netflix'in bile önüne geçiriyor. Günlük 1 milyardan fazla saatlik izlenme süresine ulaşan YouTube, artık yalnızca bir video platformu değil, televizyon yayıncılığının da yeni merkezlerinden biri olarak görülüyor.

    Son dönemde ortaya çıkan bu tablo, sosyal medya devlerini de televizyon ekranlarına yöneltiyor. Instagram Başkanı Adam Mosseri, Bloomberg Screentime konferansında yaptığı açıklamada, şirketin TV'lere özel bir uygulama geliştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Mosseri, “Eğer kullanıcı alışkanlıkları televizyona kayıyorsa, bizim de oraya gitmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Henüz resmi bir lansman planı olmasa da Mosseri bugüne kadar böyle bir uygulamanın geliştirilmemiş olmasını “bir hata” olarak nitelendirerek, bu hatayı giderme niyetinde olduklarını açıkça belli etti.

    Instagram TV Uygulamasıyla Reels'ları Salona Taşımak İstiyor

    Instagram insanların fotoğraf paylaştığı bir sosyal ağ olarak ortaya çıkmış olsa da bugün ondan çok daha fazlasına dönümüş durumda. Özellikle Reels videolarının çok daha popüler hâle gelmesi, Instagram'ın bir video platformuna da evrilmesine sebep oldu. Güncel verilere göre Reels içerikleri artık kullanıcı akışlarının yaklaşık %38,5’ini oluşturuyor; Meta’nın verileri ise Instagram ve Facebook genelinde günde 200 milyardan fazla Reels görüntülemesi gerçekleştiğini gösteriyor. Şimdi TV'ye yönelik bir uygulama geliştirme planın arkasında da video odaklı bu yaklaşım yer alıyor.

    YouTube’un televizyon ekranlarındaki başarısını canlı yayınlar ve uzun soluklu içeriklerle pekiştirdiği biliniyor. Fakat Instagram farklı bir strateji izlemeyi planlıyor. Mosseri, Instagram’ın TV’de spor veya Hollywood içeriği lisanslamayı düşünmediğini, ancak dikey video formatının sosyal bağlamla desteklenerek televizyon deneyimine uyarlanabileceğini söylüyor.

    Kullanıcı alışkanlıklarının mobil cihazlardan TV’ye doğru kayması, sosyal medya şirketlerini de bu alana itecek gibi görünüyor. Instagram'dan gelen bu açıklama, bunun sadece ilk adımı olarak görülebilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saçkırandan kurtulanlar mazot kokusu nasıl geçer honda civic 1.6 i-vtec yakıt tüketimi lpg zonaya deniz suyu iyi gelir mi direksiyon sınavında hep kalıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum