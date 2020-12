Instagram Ve Facebook Messenger’da Birleşti

Facebook ve Instagram mesaj servislerini birleştirdi. Facebook bünyesinde bulunan mesajlaşma fragmanlarını entegre etmek konusunda büyük bir adım atarak Messenger ve Instagram kullanıcılarının uygulamalar arası mesaj göndermelerini izin verdi. Uzun zamandır şirketin planlamaları dahilinde olan bu birleşmek şirketin yaptığı duyuruyla resmi olarak hayata geçti. Platformlar arası mesajlaşma ile birlikte aynı zamanda Instagram, DM bölümünü de Messenger'dan aldığı özelliklerle genişletti ve Instagram DM ile Facebook Messenger sohbetleri birleştirildi. Yapılan bu değişiklik ile birlikte artık Facebook Messenger cihazları yüklenmek zorunda değil yani Messenger ayrı bir uygulama olmadan erişmek özelliklerini kullanmak ve sohbet etmek için Instagram yeterli. Instagram DM bölümüne eklenen özellikler ile Messenger deneyiminden de yararlanmak söz konusu.



Görüntülü grup sohbeti, sesli ve görüntülü arama, sınırsız kısa mesaj gibi özelliklere sahip olan uygulama mesajları ve kişileri Android telefonuna kolayca senkronize edilerek istenilen kişi ile istenilen yerden bağlantı kurma imkanı veriyor. Android için Messenger’dan doğrudan Instagram arkadaşları ile bağlantı kurmak mesaj göndermek ya da aramak için arkadaşların adını ya da kullanıcı adını aramak yeterli. Yalnız bir anlığına görülen mesajlar gönderebilir görülen mesajların sohbetten çıkıldığında kaybolduğu kaybolan mesaj modu kullanılabilir. Yeni gizlilik ayarları ile mesajların nereye iletileceğini seçme olanağı tanıyor ve kimlerin erişime açık kalma isteği gibi konularda tercihi yapılabiliyor. Çok daha fazla ifade simgesinin yanı sıra sohbetleri kişisel hale getirmek için batik ya da aşk gibi eğlenceli tema ve renkler arasından seçim yapma olanağı sunuluyor. Görüntülü sohbet ile televizyon programları ve filmleri birlikte izleyebilir her anı ve ifadeyi gerçek zamanlı olarak yakalayabilirsiniz. Sınırsız mesajlaşma ve arama, sohbet arayüzünün renklerini karartan uygulama, sesli ve görüntülü mesajları kaydetme ve gönderme, özel çıkartmalar, görüntülü aramalara efekt ve filtre eklemeler gibi daha birçok özellik mevcut. Android için Messenger ile paylaşılan dosya sayısını sınırlama yok, iletişimde kalmak için birden fazla uygulama açmaya gerek yok.



Daha önce sadece iPhone'lar için mevcut olan Instagram günümüzde milyonlarca insanın günlük hayatının bir parçası haline geldi. Android için Instagram uygulamasında bağlantı kurmak, anı paylaşmak, tüm dünyadan haberler, kendini özgürce ifade edebilmek mümkün. 24 saat sonra kaybolacak fotoğraf ve videolar ekleyerek aynı zamanda yaratıcı araçlar ile hikayeyi hayat katabilirsiniz. Direkt mesaj gönderebilir, akış ve hikayelerde görülenler hakkında eğlenceli konuşmalar başlatabilirsiniz aynı zamanda profilde göstermek istenen fotoğraf ve videolarda akışta paylaşılabilir. Android için Instagram ile en sevilen içerik üreticilerinden daha uzun videolar için IGTV’ye göz atabilir, keşfettik yeni hesapların fotoğraf ve videolarının ilham alabilir. Ve markalar ile küçük işletmeleri keşfederek kişisel tarzla alakalı ürünler satın alabilirsiniz.

Android için Facebook uygulaması ile güncellemeler, fotoğraflar ve videolar paylaşabilir aynı zamanda arkadaşların neler yaptığını görebilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajlar beğenildiğinde ya da yorum yapıldığında bildirim alabilir, oyunları oynayarak sevilen tüm uygulamaları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook Marketplace'te yerel olarak bir şeyler satın almak mümkün. Android için Facebook'un gelecek sürümüne erken erişmek için var olan uygulamaları indirebilirsiniz. Android cihazları için özel olarak tasarlanan versiyona sahip. olan Facebook mükemmel bir sosyal paylaşım sitesi. Seçeneklerin birçoğu bilgisayar versiyonuyla aynı. Facebook for Android dünyadaki en popüler sosyal paylaşım sitesi kullanıcıları için vazgeçilmeyen bir uygulama olarak her zaman ve her yerde iletişimde kalma olanağı sunar. Popüler uygulamaları verimli kullanmayı öğrenmek ve güncel versiyonlarını yüklemek için cebimeindir.com ’u ziyaret edebilirsiniz.

