Instagram, web'deki varlığını arttırıyor





Instagram, mobil uygulamalarda sunduğu bazı özellikleri tarayıcı sürümünde de sunarak web’deki varlığını arttırdı.





Web üstünden uygulamada artık belirli seçenekler düzenlenip, fotoğrafları beğenilebilecek ve yorum yapılabilecek. Instagram’ın web arayüzünde kullanılan karanlık tema da uygulamada ki arayüzü andıran mavi ve beyaz tonlarına bürünerek daha aydınlık bir görünüm kazanmış durumda. Web versiyonunda fotoğraf tarama özelliği kısıtlı tutulmuş durumda ve mobil uygulamalarda yer alan birçok özellikte web sürümünde yer almıyor. Web versiyonunu her ne kadar kısıtlı bir yapıda olsa da Instagram’ın atmış olduğu bu adım uygulamanın sadece mobil alanda kalmasının önler nitelikte.





Instagram’ın Facebook tarafından satın alınmasının olası gelişmelerinden biri olan bu adımın ilerleyen günlerde daha farklı gelişmelere sahne olması kaçınılmaz gibi görünüyor.

http://instagram.com/p/MbwrDDhQSY/