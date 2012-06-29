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Instagram, web'deki varlığını arttırıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Instagram, mobil uygulamalarda sunduğu bazı özellikleri tarayıcı sürümünde de sunarak web’deki varlığını arttırdı.

Web üstünden uygulamada artık belirli seçenekler düzenlenip, fotoğrafları beğenilebilecek ve yorum yapılabilecek. Instagram’ın web arayüzünde kullanılan karanlık tema da uygulamada ki arayüzü andıran mavi ve beyaz tonlarına bürünerek daha aydınlık bir görünüm kazanmış durumda. Web versiyonunda fotoğraf tarama özelliği kısıtlı tutulmuş durumda ve mobil uygulamalarda yer alan birçok özellikte web sürümünde yer almıyor. Web versiyonunu her ne kadar kısıtlı bir yapıda olsa da Instagram’ın atmış olduğu bu adım uygulamanın sadece mobil alanda kalmasının önler nitelikte.

Instagram’ın Facebook tarafından satın alınmasının olası gelişmelerinden biri olan bu adımın ilerleyen günlerde daha farklı gelişmelere sahne olması kaçınılmaz gibi görünüyor.

http://instagram.com/p/MbwrDDhQSY/ Yorum Yaz
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YGA 7 yıl
Instagram web üzerinden pek tutulmaz bence.Android platformuna girdiğinden beri de fazla kullanan görmedim.Facebook yanlış yaptı almakla bence.Hisseleri de düşmüştü alış sırasında.
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Guest-0DECB8E5A 7 yıl
twitterda full instagram
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Lath.Crusader 7 yıl
Adamlar baya baya kararlı facebookun fotoğraf şubesi olmaya...
Bir süre sonra imageshacki photobucketı falan da saf dışı bırakır bunlar...
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YGA 7 yıl Lath.Crusader
Lath.Crusader

Adamlar baya baya kararlı facebookun fotoğraf şubesi olmaya...
Bir süre sonra imageshacki photobucketı falan da saf dışı bırakır bunlar...

Facebook Instagram'ı aldıktan önce zaten Camera gibi değişik bir alan yarattı.Ondan sonra Instagram'ı aldığı açıklandı.Şimdi Instagram üzerinden birşeyler geliştiriyor,bence hali hazırda bir plan yürütmeleri lazım.O zaman o Camera alanını niye açtı? Bu kadar geniş alanda yayılmaları gereksiz bence.
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