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Instagram'daki güvenlik açığı kapatıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Güvenlik araştırmacısı 'Sebastian Guerrero' Instagram'da keşfettiği güvenlik açığının detaylarını paylaştı.

Araştırmacının iddiasına göre bu güvenlik açığı herhangi bir Instagram kullanıcısının başka bir hesabı zorla takip etmesine neden olabiliyor. Bu durumda kullanıcıların hesaplarına, kötü niyetli kişilerin erişebileceği anlamına geliyor. Güvenlik açığıyla ilgili detayları hem blogunda hemde Pastebin'e eklediği notlarla paylaştı. Guerrero, Pastebin'e eklediği yazıda Instagram'ın bir kullanıcıya sosyal ağ üzerindeki herhangi bir kullanıcının kendisini arkadaş olarak eklemesine izin veren yetkilendirme mantığı üzerindeki kontrolcünün eksikliği olarak nitelendirdi.
Guerrero, bu açık konusunda Instagram ile irtibata geçmiş ancak, herhangi bir geri dönüş alamayınca durumu kamuoyuyla paylaşamaya karar vermiş. Durumun kamuoyunda paylaşılmasından sonra konuyla ilgili açıklama yapan Instagram, güvenlik araştırmacısının gizli kullanıcıları izleme yeteneğine sahip olmadığını belirtti. Guerrero'nun zorla takiplere yol açan açığı gerçekten mevcut olan bir durum. Fakat Instagram, bu hatanın küçük çaplı deneylerin ötesine geçecek bir yayılma yapmadığını ve hatanın giderildiğini dile getirdi.  
Sebastián Guerrero-Twitter, Pastebin

http://help.instagram.com/customer/portal/articles/636345-following-bug Yorum Yaz
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jovanovic 7 yıl en beğenilen
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cagataykoroglu 7 yıl
Binlerce yahoo şifresi çalındı haber yapmadınız. Şimdi bunu mu haber yapıyorsunuz?
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jovanovic 7 yıl
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jovanovic 7 yıl en beğenilen
Çok gerekli bir uygulama değil zaten...
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ksk_kaan 7 yıl
Yeni ergen modası "İnstagram"...
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