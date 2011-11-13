Instagram'dan ilginç işe alınma sorusu

Teknoloji üreten dev firmaların işe alınma sürecinde sordukları ilginç sorular zaman zaman gündeme gelmiyor. Microsoft, Amazon ve Google gibi firmaların “nümerik karakterlerden tüm muhtemel alfa karater dizisini elde edecek bir kodlama” tarzında soruları konusunda gerçekten uzman kişileri işe alma amacını taşıyor.





Fotoğraf paylaşım mantığına dayalı iOS platformlarının en popüler uygulamalarından olan Instagram da 6 kişilik ekibine yeni üyeler eklemek için kendisine göre bir işe alınma süreci başlattı.





CEO Kevin Systrom bir blog yazısında süreci duyurdu ve şartını açıkladı : Yukarıda gördüğünüz parçalanmış fotoğrafı girdi olarak işlemek istediğinizde sonuçta aşağıdaki parçalanmamış halini vermesi için kullanacağınız algoritma ne olmalıdır?





Systrom yazısında bir kaç farklı yol olduğundan bahsederek ipuçlarını da vermiş. Kod geliştiriciler bunun kolay bir yöntemle çözülebileceğini belirtiyor. Piksel ve mesafe ilişkisine bağlı bazı yöntemler olabileceği söyleniyor. Hatt bazı esprilerde sol üst köşeye yansıyan fotoğraf makinesinden yola çıkarak fotoğrafın düzenlenebileceği konu edilmiş.





Systrom algoritmayı yazacak olan herkese kapılarının açık olduğunu duyurdu. Systrom'a göre bu bir işe alma sürecinden ziyade bir pazarlama stratejisi.





Belirtilen algoritmayı çözebilen herkes bir Instagram tişörtü kazanacak ve ekiple görüşme için de bir davet gönderilecek.