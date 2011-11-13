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Instagram'dan ilginç işe alınma sorusu

7 yıl
8,6b
1
52
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram'dan ilginç işe alınma sorusu
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Teknoloji üreten dev firmaların işe alınma sürecinde sordukları ilginç sorular zaman zaman gündeme gelmiyor. Microsoft, Amazon ve Google gibi firmaların “nümerik karakterlerden tüm muhtemel alfa karater dizisini elde edecek bir kodlama” tarzında soruları konusunda gerçekten uzman kişileri işe alma amacını taşıyor.

Fotoğraf paylaşım mantığına dayalı iOS platformlarının en popüler uygulamalarından olan Instagram da 6 kişilik ekibine yeni üyeler eklemek için kendisine göre bir işe alınma süreci başlattı.

CEO Kevin Systrom bir blog yazısında süreci duyurdu ve şartını açıkladı : Yukarıda gördüğünüz parçalanmış fotoğrafı girdi olarak işlemek istediğinizde sonuçta aşağıdaki parçalanmamış halini vermesi için kullanacağınız algoritma ne olmalıdır?  

Systrom yazısında bir kaç farklı yol olduğundan bahsederek ipuçlarını da vermiş. Kod geliştiriciler bunun kolay bir yöntemle çözülebileceğini belirtiyor. Piksel ve mesafe ilişkisine bağlı bazı yöntemler olabileceği söyleniyor. Hatt bazı esprilerde sol üst köşeye yansıyan fotoğraf makinesinden yola çıkarak fotoğrafın düzenlenebileceği konu edilmiş.

Systrom algoritmayı yazacak olan herkese kapılarının açık olduğunu duyurdu. Systrom'a göre bu bir işe alma sürecinden ziyade bir pazarlama stratejisi. 

Belirtilen algoritmayı çözebilen herkes bir Instagram tişörtü kazanacak ve ekiple görüşme için de bir davet gönderilecek. 

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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
bende onlara soriğim bizim ülke dahada feci bu konuda ?
650 lira olan emekli aylığından
50 elektrik
50 su
20 telefon
200 doğalgaz veya kömür
geriye kalan 330 lira ile istanbul gibi biyerde 30 gün nasıl geçinirsiniz ?
bende onlara soriğim bizim ülke dahada feci bu konuda ?650 lira olan emekli aylığından50 elektrik50 su20 telefon200 doğalgaz veya kömür...
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8 Yanıt Yanıtla +30
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yav he he aynen 7 yıl

D.A.R.B.E.C.i
bende onlara soriğim bizim ülke dahada feci bu konuda ?
650 lira olan emekli aylığından
50 elektrik
50 su
20 telefon
200 doğalgaz veya kömür
geriye kalan 330 lira ile istanbul gibi biyerde 30 gün nasıl geçinirsiniz ?

hocam interneti kapatsana sen interneti
D.A.R.B.E.C.ibende onlara soriğim bizim ülke dahada feci bu konuda ?650 lira olan emekli aylığından50 elektrik50 su20...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Guest-F8946C419 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i

bende onlara soriğim bizim ülke dahada feci bu konuda ?
650 lira olan emekli aylığından
50 elektrik
50 su
20 telefon
200 doğalgaz veya kömür
geriye kalan 330 lira ile istanbul gibi biyerde 30 gün nasıl geçinirsiniz ?

Aile planlaması yapar az çocuk sahibi olur seni de evlatlık verirdim.
D.A.R.B.E.C.ibende onlara soriğim bizim ülke dahada feci bu konuda ?650 lira olan emekli aylığından50 elektrik50 su...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 7 yıl
:D panaroma programları bunu yapıyorlar zaten. :D otomatik birleştiriyor. ne kod yazmakla uğraşıcam :D 10 fotoyu birleştirdiğimi biliyorum tek tıklamayla 19 tanede birleşir herhalde :D
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dreampowder 7 yıl
cevabı nereye gönderiyoruz belirtmemişsiniz
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BayCC 7 yıl
Benim düşüncemde şu:
Resimin herhangi bir yerinden karşı tarafa piksel renk renklerini çıkarabilecek bir kod yazılır. Kesişim yerleri bu şekilde belli olacaktır.
Örneğin:
Programımız; resmin başından sonuna kadar tek sıradaki pikselleri tarıyor her bir pikseli yanındakiyle karşılaştırıyor. Ton farkı %80 den fazla ise o kardinattan yukarıdan aşağı resmi ayırıyoruz. Daha resim sonuna kadar devam ederek parçalaı ayırıyoruz.
2. İşlemim: Resimlerin kesilmiş olan son piksellerinin baştan aşağı renk haritasını çıkaroyoruz. Bir puzzle gibi hangisinin tonları diğer parçaya uyum sağlıyorsa onu yanına çekiyor. Puzzle parçaları birleşmiş oluyor.
Mantık bu. Ama bu kodu yazabilecek kadar bilgim olsaydı iş arayan birisi kesinlikle olmazdım.
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suslu76 7 yıl
öğretmen emeklisi 1400 alıyor
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Dizemen 7 yıl
hayır 200 lira dogal gaza veriyor kömür ne icin ?
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ssonerb 7 yıl
İYİCE İPİN UCU KACIYOR!!!
forumu çöplüğe cevirmeyin! bir çok türk insanı özellikle üzerine basa basa söylüyorum özellikle bu forumda yazılan yazılara gore teknoloji yi takip ediyor ve evine eşine dostuna burada okuduklarına gore ürün alıyor.bi siyasetimiz eksikti bunun yeri burası degil. darbeci boş adamda degildir atmış bi laf ortaya belki biraz espirinin dozu kactı yinede bu kadar insanın yorum üzerine yorum yaparken düşünmesi lazım ben hangi sitedeyim hangi haber başlıgında ne yazıyorum.yıllardır okudugum ve üyesi oldugum icin gurur duydugum site yavas yavas büyüdü ama hızlı bir şekilde geriliyor.bu forum hepimizin sahip cıkalım insanlara bilgi aşılayalım bildiklerimizi paylaşalım.
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yavdegithelelo 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
bende onlara soriğim bizim ülke dahada feci bu konuda ? 650 lira olan emekli aylığından 50 elektrik50 su20 telefon200 doğalgaz veya kömürgeriye kalan 330 lira ile istanbul gibi biyerde 30 gün nasıl geçinirsiniz ?

Sanırım birilerinin sana darbe yapması lazım . Ekonomin cok kötüymüş
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sonalp 7 yıl
ipuçu; Histogram of oriented gradients. kolay bir soru olmuş...
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Zuko 7 yıl
umutarslan.com
D.A.R.B.E.C.ibende onlara soriğim bizim ülke dahada feci bu konuda ? 650 lira olan emekli aylığından 50 elektrik50 su20 telefon200 doğalgaz veya kömürgeriye kalan 330 lira ile istanbul gibi biyerde 30 gün nasıl geçinirsiniz ?
40 yapar! :D

30 yapar. Dikkatli hesapla.
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chief53 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
bende onlara soriğim bizim ülke dahada feci bu konuda ? 650 lira olan emekli aylığından 50 elektrik50 su20 telefon200 doğalgaz veya kömürgeriye kalan 330 lira ile istanbul gibi biyerde 30 gün nasıl geçinirsiniz ?

kardeşim burası teknoloji ile ilgili haberlerin yayınlandığı bir site gelip burda siyaset yapma
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artenis 7 yıl chief53
ahg53

D.A.R.B.E.C.i

bende onlara soriğim bizim ülke dahada feci bu konuda ? 650 lira olan emekli aylığından 50 elektrik50 su20 telefon200 doğalgaz veya kömürgeriye kalan 330 lira ile istanbul gibi biyerde 30 gün nasıl geçinirsiniz ?


kardeşim burası teknoloji ile ilgili haberlerin yayınlandığı bir site gelip burda siyaset yapma

Siyaset ona demezler ;)
Boş laf üretmeden arkasını dolduralım, ama bu sitenin temasını bilmeniz güzel en azından ;)
saygılar ;)
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DH Misafiri 7 yıl
1. once her bir parcayi numaralandirirdim
2. sonra goz karari puzzle bulur gibi resmi elle dogru yerlere yerlestirirdim.
3. ilk basta 1,2,3,4... diye giden numaralandirma dogal olarak sonradan 5,3,7,2.. gibi sekilde karmasik olacaktir.dikkat ederseniz 3. siradaki haric diger butun parcalar esit genislikte...
4. sonra elde edilen duzensiz sayi ile elde ettigim parca genisliklerini kullanarak ters bir islemle resmi duzenlerdim..
detayli anlatmama gerek yok, nesnesel bir saglama hesabi yapin yeter...
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