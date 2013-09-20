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Instapaper, iOS platformu için yeni tasarım ve özellikler ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Instapaper, iOS platformu için yeni tasarım ve özellikler ile güncellendi
Görüntülenen internet sayfalarının ve içeriklerin daha sonra okumak için kayıt altına alınmasına imkan veren Instapaper, iOS platformu için yeni tasarım ve özellikler ile 5.0 sürümüne güncellendi.
Yapılan güncellemeyle iOS 7'ye uygun yeni bir tasarım ile hazırlanan uygulama, ayrıca daha sonra okuma işlemleri için yeni makale listelerine, okuma zamanına göre makale filtreleme desteğine, geliştirilmiş ayrıştırma yeteneklerine, gece okuma için koyu görünüm seçeneğine ve İspanyolca, Rusça, Çince ve diğer 10 dilde çeviri imkanına kavuşmuş aynı zamanda tema değişikliği sonucunda meydana gelen çökmelerden kurtulmuş durumda.
iOS 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlar ile evrensel yapıda çalışan Instapaper uygulamasına 6,99 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id288545208?mt=8 Yorum Yaz
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