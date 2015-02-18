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Insurgent filmi Samsung Gear VR için optimize ediliyor

4 yıl
1b
1
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Insurgent filmi Samsung Gear VR için optimize ediliyor

NBA All-Star maçlarının içeriğini Gear VR sanal gözlüğüne uygun olarak 3 boyutlu kayıtlarını alan Samsung, bu kez Insurgent filmi için atakta.

Lionsgate ile ortaklığa giden Samsung, Divergent filminin devamı niteliğindeki Insurgent filmini Gear VR için optimize etti ve kullanıcılara 3 boyutlu bir sanal deneyim sağlanması amaçlanıyor.

Elbette tüm filmin kullanıcıya sunulması mümkün değil. Filmin geçtiği atmosfer ve roller oyuncuya yansıtılırken, Divergent filminde uyumsuzlara uygulanan zorlu testler de simülasyon olarak sunulacak. Ayrıca Chicago'da bir gökdelen ve hızlı yol alan bir trende de korku dolu anlar yaşatılacak.

Insergent içeriği Insurgent – Shatter Reality adı verilen özel Gear VR gözlükleri ile yapılacak. Bu gözlükler 27 Şubat itibariyle New York, Chicago, Los Angeles, Austin ve San Francisco şehirlerinde gösterim yapacak. 1 Mart itibariyle de Milk VR mağazasında indirmeye sunulacak.


http://androidheadlines.com/2015/02/samsung-team-lionsgate-bring-exclusive-insurgent-movie-content-gear-vr.html Yorum Yaz
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