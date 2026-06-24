Intel 11-14. nesil işlemciler için yeni GPU sürücüsü paylaşıldı: İki kritik hata çözülüyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, 11. nesilden 14. nesile kadar Core işlemcilerde yer alan entegre grafik birimleri için yeni bir sürücü güncellemesi yayınladı. 32.0.101.7088 sürüm numarasıyla dağıtıma çıkan yeni sürücü, aynı zamanda DG1 tabanlı Iris Xe ayrık ekran kartlarını da kapsıyor. Yaklaşık üç ay önce yayınlanan 7085 sürümünün ardından gelen bu güncelleme, büyük yeniliklerden çok hata düzeltmelerine odaklanıyor.

İki önemli hata düzeltildi

Paylaşılan bilgilere göre yeni sürümde iki temel sorun giderildi. Bunlardan ilki, WebGL tabanlı uygulamaların bazı sistemlerde beklendiği gibi çalışmaması problemi. Intel, yeni sürümle birlikte bu uyumluluk sorununu çözdüğünü belirtiyor. İkinci düzeltme ise daha niş ama profesyonel kullanım tarafını ilgilendiren bir hataya yönelik.

Buna göre PhotoModeler adlı fotogrametri yazılımı, ekran dışı işleme senaryolarında zaman zaman çökebiliyordu. 32.0.101.7088 sürümüyle bu problemin de giderildiği paylaşıldı. Güncellemenin dikkat çeken küçük detaylarından biri de kurulum dosyasının boyutu oldu. Yeni sürümün .exe paketi 735,9 MB seviyesinde. Bir önceki 7085 sürümünde bu boyut 799,8 MB olarak görünüyordu. Yani Intel, bu güncellemede daha küçük bir paket sunmuş durumda.

Intel Arrow Lake-HX Plus için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı 4 gün önce eklendi

Öte yandan Intel'in ayrık ekran kartı tarafındaki en güncel Windows sürücüsü ise farklı bir çizgide ilerliyor. Şirket, Arc ekran kartları için son olarak 32.0.101.8826 WHQL sürümünü yayınlamıştı. Haziran başında gelen bu paket, Gothic 1 Remake, F1 25 2026 Season Pack ve Fortnite Chapter 7 Season 3 için ek oyun desteği sunuyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Intel 11-14. nesil işlemciler için yeni GPU sürücüsü paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: