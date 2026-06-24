Intel 11-14. nesil işlemciler için yeni GPU sürücüsü paylaşıldı: İki kritik hata çözülüyor

İki önemli hata düzeltildi
Paylaşılan bilgilere göre yeni sürümde iki temel sorun giderildi. Bunlardan ilki, WebGL tabanlı uygulamaların bazı sistemlerde beklendiği gibi çalışmaması problemi. Intel, yeni sürümle birlikte bu uyumluluk sorununu çözdüğünü belirtiyor. İkinci düzeltme ise daha niş ama profesyonel kullanım tarafını ilgilendiren bir hataya yönelik.
Buna göre PhotoModeler adlı fotogrametri yazılımı, ekran dışı işleme senaryolarında zaman zaman çökebiliyordu. 32.0.101.7088 sürümüyle bu problemin de giderildiği paylaşıldı. Güncellemenin dikkat çeken küçük detaylarından biri de kurulum dosyasının boyutu oldu. Yeni sürümün .exe paketi 735,9 MB seviyesinde. Bir önceki 7085 sürümünde bu boyut 799,8 MB olarak görünüyordu. Yani Intel, bu güncellemede daha küçük bir paket sunmuş durumda.
Öte yandan Intel'in ayrık ekran kartı tarafındaki en güncel Windows sürücüsü ise farklı bir çizgide ilerliyor. Şirket, Arc ekran kartları için son olarak 32.0.101.8826 WHQL sürümünü yayınlamıştı. Haziran başında gelen bu paket, Gothic 1 Remake, F1 25 2026 Season Pack ve Fortnite Chapter 7 Season 3 için ek oyun desteği sunuyordu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel