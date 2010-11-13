Intel 120GB kapasiteli SSD modelini duyurdu, bazı modellerde indirime gitti

Intel ilk detaylarını geçtiğimiz günlerde verdiğimiz 120GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünün resmi tanıtmını yaptı. 120GB X25-M G2 olarak isilmlendirilen yeni sürücü, Intel tarafından X25-M serisinin fiyat/GB oranı en iyi üyesi olarak gösteriliyor. 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (multi-level cell) NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı 2.5-inç boyutundaki sürücü, Intel'in kendi kontrolcüsünü kullanıyor ve SATA-II ara birimine destek sunuyor. Okuma hızı 250MB/saniye, yazma hızı ise 70MB/saniye olarak açıklanan sürücüyle birlikte Intel, bazı SSD modellerinde fiyat indirimine gitti.

X25-M G2 serisinde yer alan 80GB'lık modeli 199$ seviyesine çeken Intel, 160GB'lık modeli ise 415 dolar seviyesinden sunuyor. Haberimize konu olan 120GB kapaisteli yeni modelin fiyatı ise 249$.