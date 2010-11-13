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Intel 120GB kapasiteli SSD modelini duyurdu, bazı modellerde indirime gitti

8 yıl
11,8b
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9
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ilk detaylarını geçtiğimiz günlerde verdiğimiz 120GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünün resmi tanıtmını yaptı. 120GB X25-M G2 olarak isilmlendirilen yeni sürücü, Intel tarafından X25-M serisinin fiyat/GB oranı en iyi üyesi olarak gösteriliyor. 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (multi-level cell) NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı 2.5-inç boyutundaki sürücü, Intel'in kendi kontrolcüsünü kullanıyor ve SATA-II ara birimine destek sunuyor. Okuma hızı 250MB/saniye, yazma hızı ise 70MB/saniye olarak açıklanan sürücüyle birlikte Intel, bazı SSD modellerinde fiyat indirimine gitti.

X25-M G2 serisinde yer alan 80GB'lık modeli 199$ seviyesine çeken Intel, 160GB'lık modeli ise 415 dolar seviyesinden sunuyor. Haberimize konu olan 120GB kapaisteli yeni modelin fiyatı ise 249$.


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gonulbas 8 yıl
yazma hızı çok düşük 70mb.
2 katı fiyat farkı var ama bizim aldığım CORSAIR 120GB Force Serisi Sata 2.0 SSD (285MB Okuma / 275MB Yazma) = 546TL Fiyatına değer doğrusu.
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MEDUSAL 8 yıl
Evet hocam fiyatlarda diğerlerinde düşmüş... Cazibesi yok gibi...
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MEDUSAL 8 yıl
Aynı GB a sabit emsallerinin nerdeyse yarı fiyatında E heralde yazma hızı düşük olacak.... sadece 60 gb modelinde yazma 70 ... 120 ve 160 gb larda 100 mb dır... Zaten fiyat / gb mantığında avrupada reklamları lansa edildi...
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DH Misafiri 8 yıl
25nm g3 model ssd'ler gelecekti, 2011'e mi ertelendi acaba
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ExECaLiBuR 8 yıl
160gb lik olanı halen 850 tl civarında. 400'e düşmeden almak nasip olmayacak.
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aspirin_00 8 yıl
mteke
"Yazma seviyesi makul,intel ürünleri i/o sayısını daha iyi yapabilen ssd'ler. oradaki veriler sequental işlemler için verilmiş. Intel SSD'ler iyidir. Intel peynir ekmek gibi ssd satıyor"

intelin genel satış müdürümüsün peynir ekmek gibi satıyor.
buna verilecek parayla daha hızlı okuma yazma ssd ler alınır artı 3 yıl garanti veriyor intel duyan ekmek peynir diyor her alanda intel yok genelleme yapmayın
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mteke 8 yıl
Yazma seviyesi makul,intel ürünleri i/o sayısını daha iyi yapabilen ssd'ler. oradaki veriler sequental işlemler için verilmiş. Intel SSD'ler iyidir. Intel peynir ekmek gibi ssd satıyor.
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V4LKyR 8 yıl
Pek fazla bir alınılabilirliği yok. SF-1200 kontrolcülü SSD'ler çok daha makul.
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slyz 8 yıl
Bu ürünün yazma neden düşük, diğerleri bizi yanıltıyor mu? ya da ben birşey mi kaçırdım anlamadım.
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