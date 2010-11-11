Intel 120GB kapasiteli yeni SSD modelini satışa sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
SSD pazarında lider olmanın planlarını yapan Intel, ürün gamına yeni modeller eklemeyi sürdürüyor. Postville kod adını taşıyan mevcut SSD ailesi altında 120GB kapasiteli yeni bir model daha lanse eden Intel, farklı fiyat segmentlerinde çok sayıda alternatif sunmayı hedefliyor. 80GB ve 160GB'lık modeller gibi 2.5-inç boyutunda olan ve 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan depolama sürücüsü, SATA-II ara birimini destekliyor.
Intel tarafından yapılan açıklamaya göre 250MB/saniye okuma ve 70MB/saniye yazma hızlarını destekleyen 120GB kapasiteki X25-M G2 modeli 210 Avro seviyesinden satışa sunuldu.
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Western Digital in ssdleri yutdısında satılmakta.Seagate ise hybrid disklere yogunlasmıs.
Intel I/O sayısısında çok başarılı. Çeşitli sistelerdeki testleri bulmak mümkün. Yorum yapmak için SSD karşılaştırma sitelerine bakmak en güzeli.
Heralde çok uzun yıllar bu teknolojiyi götürürüz diye inandıkları için uzun vadeli hammadde veya başka anlaşmalar yapmışlar ki eli kolu bağlı izliyorlar. Bi yönden iyi olur, SSD üreticileri daha uygun fiyatla bu yüksek hızları son kullanıcılara ulaştırmayı başarırsa eski devler silinip gider piyasadan, bizler de paramızı değişime ayak uydurabilen üreticilere yatırırız.
Piyasayı hiç gözden geçirmiyorlar heralde...
Hani biz markayız diyorlarsa devam etsinler...
Kimsenin alacağını sanmıyorum bu ssd'yi ve çıkardıkları diğer biçimsiz ssd'leri...
OCZ aldı başını gidiyor SSD pazarında. Sen daha çok plan yaparsın bu gidişle.