Intel 120GB kapasiteli yeni SSD modelini satışa sundu

SSD pazarında lider olmanın planlarını yapan Intel, ürün gamına yeni modeller eklemeyi sürdürüyor. Postville kod adını taşıyan mevcut SSD ailesi altında 120GB kapasiteli yeni bir model daha lanse eden Intel, farklı fiyat segmentlerinde çok sayıda alternatif sunmayı hedefliyor. 80GB ve 160GB'lık modeller gibi 2.5-inç boyutunda olan ve 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan depolama sürücüsü, SATA-II ara birimini destekliyor.

Intel tarafından yapılan açıklamaya göre 250MB/saniye okuma ve 70MB/saniye yazma hızlarını destekleyen 120GB kapasiteki X25-M G2 modeli 210 Avro seviyesinden satışa sunuldu.