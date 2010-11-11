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Intel 120GB kapasiteli yeni SSD modelini satışa sundu

8 yıl
8,6b
1
16
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD pazarında lider olmanın planlarını yapan Intel, ürün gamına yeni modeller eklemeyi sürdürüyor. Postville kod adını taşıyan mevcut SSD ailesi altında 120GB kapasiteli yeni bir model daha lanse eden Intel, farklı fiyat segmentlerinde çok sayıda alternatif sunmayı hedefliyor. 80GB ve 160GB'lık modeller gibi 2.5-inç boyutunda olan ve 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan depolama sürücüsü, SATA-II ara birimini destekliyor.

Intel tarafından yapılan açıklamaya göre 250MB/saniye okuma ve 70MB/saniye yazma hızlarını destekleyen 120GB kapasiteki X25-M G2 modeli 210 Avro seviyesinden satışa sunuldu.


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Yerbay. 8 yıl
Bu hızla... neyse. Hızlı giden atın diyeceğim ama hızlarıda yavaş. :D
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killnOd 8 yıl
Bakalim 2011 de cikacak olan yeni SF2xxx serileri nasil olacak.WD ve SG bu ise aktif ve yogun olarak girmedikleri surece fiyatlarda dusmeyecek gibi gozukuyor..WD VR bile mekanik disk olmasina ragmen hala cok pahali.
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ebehram 8 yıl
ozkan_tpc:
Western Digital in ssdleri yutdısında satılmakta.Seagate ise hybrid disklere yogunlasmıs.
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abdulmusavvir 8 yıl
Ya bide Sata2.. muahahahah Adam hız için sata3 dururken tonla para bayılıp sata2 alacak. alem intel, her zaman güldürmeyi başarıyor, bunları bi de alıp hava atanlar yok mu, onlarda ayrı fıkralar tabi...:D:D:D:D
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mteke 8 yıl
okuma ve yazma hızlarına göre değerlendirme Ram miktarına bakarak ekran kartı almak gibi. SSD işinin göz boyaması da bu.
Intel I/O sayısısında çok başarılı. Çeşitli sistelerdeki testleri bulmak mümkün. Yorum yapmak için SSD karşılaştırma sitelerine bakmak en güzeli.
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Batuist 8 yıl
intel 25nm ile üretim yapabiliyorken neden bunları 34nm ile üretmiş orası da ayrı bir muamma.. artı yazma hızı benim dönen plaktan daha yavaş...
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ozkan_tpc 8 yıl
Yazma hızı rezalet. Ama bu fiyata bu kapasite. Ayrıca SSD lerin ucuzlamasına katkısı olacaktır. Benim anlamadığım Western Digital, Seagate gibi devleşmiş sabit disk üreticilerinin neden bu piyasaya ısrarla bu kadar umursamaz kaldıkları. Böyle firmalar bu işe girişse fiyatlar eminim ki kat kat daha ucuzlayacak. Yıllardır sürekli teknoloji ve kapasite vaad ediyorlar, vaad ettiklerinin onda birini yapamıyorlar. Artık kullanıcılar için ciddi bir darboğaz olduklarını göremiyorlar mı? Neden ısrarla eskimiş teknolojiyi empoze ediyorlar ki? Her firma bunlar gibi yapsa müziği hala kasetlerden dinler, vidyoları vhs lerden izlerdik.
Heralde çok uzun yıllar bu teknolojiyi götürürüz diye inandıkları için uzun vadeli hammadde veya başka anlaşmalar yapmışlar ki eli kolu bağlı izliyorlar. Bi yönden iyi olur, SSD üreticileri daha uygun fiyatla bu yüksek hızları son kullanıcılara ulaştırmayı başarırsa eski devler silinip gider piyasadan, bizler de paramızı değişime ayak uydurabilen üreticilere yatırırız.
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TrMhMt 8 yıl
Bu hizlarla ancak marka olsun diyen pc teknolojisinden habersizler alir !!! Yoksa hic bir enayi bu urunlere para vermez ...
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Tek-nolojik 8 yıl
Crucial 355mb/sn hızında sürücüler tanıtır A-data -Ocz -Team hepsi aynı şekilde yazma okuma hızında tatmin edici değerler, intel çıkmış 70mb/sn diyor helal olsun valla yüz yokki adamlarda...
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CeFurkan 8 yıl
ocz ve corsair varken intel bu degerler ile avcunu yalar
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Naneli Larry 8 yıl
Yazma hızına ve fiyatına bak otur çay demle...
Piyasayı hiç gözden geçirmiyorlar heralde...
Hani biz markayız diyorlarsa devam etsinler...
Kimsenin alacağını sanmıyorum bu ssd'yi ve çıkardıkları diğer biçimsiz ssd'leri...
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KiLLeR© 8 yıl
Alıntılara dikkar!

SSD pazarında lider olmanın planlarını yapan Intel


250MB/saniye okuma ve 70MB/saniye yazma


OCZ aldı başını gidiyor SSD pazarında. Sen daha çok plan yaparsın bu gidişle.
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spaydix 8 yıl
bes para etmez yazma hizlari var intelin daha cok yol kat etmesi lazim ssd pazarinda kayip yasiyor
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