Intel 13.nesil orta ve alt seviye işlemciler Alder Lake'i temel alabilir

Geçtiğimiz ay Intel Raptor Lake-S masaüstü CPU platformunun B-0 (Raptor), C-0 ve H-0 (Alder Lake) olmak üzere üç farklı kalıp arasında bölünebileceği paylaşılmıştı. Yeni nesil işlemcilerin çıkış tarihi yaklaşırken, yakın zamanda paylaşılan Raptor Lake slaytlarında bu bilgiyi doğrulayan yeni detaylar ortaya çıktı.
Alt ve orta seviye yarışında geri düşebilir
Paylaşılan slayt görsellerine göre''mimari geliştirmeleri' bölümünde ilginç bir detaya yer verenIntel, L3 ve L2 önbellek artışını yalnızca Core i5 ve üzeri işlemcilere getirecek gibi görünüyor. Bununla birlikte şimdiye kadar bilinen Intel Core 13600, 13500, 13400 ve 13100 işlemciler arasından ilk üç modelin C-0 Alder Lake kalıbı, son modelin ise H-0 kalıbına ev sahipliği yapması bekleniyor.
Kısacası 13.Nesil orta ve alt seviye işlemcilerin Raptor Cove yerine Golden Cove performans çekirdekleri ve daha küçük Gracemont verimlilik çekirdeklerinden oluşan bir kümelemeye sahip olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bu işlemciler 4MB yerine 2MB'lık daha küçük bir L2 önbellek ile birlikte gelecek. Orta ve alt seviye işlemciler için henüz resmi ayrıntılar paylaşılmamış olsa da, Intel orta seviye AMD Zen 4 işlemcilerle olan rekabetinde zorluklar ile karşılaşabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler