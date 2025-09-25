Giriş
    Intel, 13. nesil Raptor Lake fiyatlarını artırıyor

    Intel, Raptor Lake fiyatlarını yaklaşık %10 artırıyor. Arrow Lake yenilemesi sınırlı kalırken Nova Lake, yeni soket yapısıyla 2026’da piyasayı şekillendirecek. 

    Intel, 2026'da Arrow Lake yenilemesini ve yıl sonunda Nova Lake'in tanıtımını planlıyor. Ancak bunun öncesinde, mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerinin fiyatında yaklaşık %10 artış yaşanacağını gösteriyor. DigiTimes'a göre bu artış, daralan stoklar ve yükselen üretim maliyetlerinden kaynaklanıyor.​​​​​

    Paylaşılan detaylara göre özellikle standart RPL-S modelleri 150-160 dolardan 170-180 dolara yükselebilir. Sınırlı stok ve artan bellek maliyetleri, üreticilerin agresif fiyat teklifleri sunmasını engelliyor ve bazı markalar eski nesil işlemcileri tercih ederek maliyetleri kontrol altında tutuyor.

    Yeni fiyat artışı, Arrow Lake yenilemesini daha az cazip hale getirebilir. Core Ultra 200S serisi, yapay zekâ odaklı özelliklerine rağmen Raptor Lake ve Raptor Lake Refresh kadar hızlı benimsenmedi. Nova Lake'in yeni soket yapısı ise mevcut Arrow Lake kullanıcılarının yükseltmesini zorlaştırıyor. Sonuç olarak Intel, 2026 planlarını güçlü bir Nova Lake ile tamamlamayı hedeflerken, kısa vadede fiyat ve stok sorunları sektörde dalgalanmalara yol açabilir.

