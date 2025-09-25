Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, 2026'da Arrow Lake yenilemesini ve yıl sonunda Nova Lake'in tanıtımını planlıyor. Ancak bunun öncesinde, mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerinin fiyatında yaklaşık %10 artış yaşanacağını gösteriyor. DigiTimes'a göre bu artış, daralan stoklar ve yükselen üretim maliyetlerinden kaynaklanıyor.​​​​​

Intel, 13. nesil Raptor Lake fiyatlarını artırıyor

Paylaşılan detaylara göre özellikle standart RPL-S modelleri 150-160 dolardan 170-180 dolara yükselebilir. Sınırlı stok ve artan bellek maliyetleri, üreticilerin agresif fiyat teklifleri sunmasını engelliyor ve bazı markalar eski nesil işlemcileri tercih ederek maliyetleri kontrol altında tutuyor.

Intel zorlu bir döneme hazırlanıyor 3 gün önce eklendi

Yeni fiyat artışı, Arrow Lake yenilemesini daha az cazip hale getirebilir. Core Ultra 200S serisi, yapay zekâ odaklı özelliklerine rağmen Raptor Lake ve Raptor Lake Refresh kadar hızlı benimsenmedi. Nova Lake'in yeni soket yapısı ise mevcut Arrow Lake kullanıcılarının yükseltmesini zorlaştırıyor. Sonuç olarak Intel, 2026 planlarını güçlü bir Nova Lake ile tamamlamayı hedeflerken, kısa vadede fiyat ve stok sorunları sektörde dalgalanmalara yol açabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, 13. nesil Raptor Lake fiyatlarını artırıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: