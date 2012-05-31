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Intel, 14 yeni Ivy Bridge işlemcisini daha detaylandırdı

6 yıl
4,9b
1
27
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Nisan ayında Ivy Bridge ailesine ait ilk 4 çekirdekli işlemcileri tanıtan Intel, 14 yeni işlemciyi daha bugün tanıttı. İşlemciler masaüstü, dizüstü ve düşük güç profiline sahip cihazlara hitap ediyor.

Dizüstü modellere hitap edecek işlemciler Core i5 3320M/3360M/3210M ve Core i7 3520M şeklinde sıralanıyor. 

i5 serisi ortak olarak 3MB L3 ön bellek, 1600MHz'e kadar DDR3 RAM desteği, HD 4000 grafik birimi, 2 çekirdek, 4 izlek birimi, 35Watt ısıl performans değeri ve 650MHz Gfx işleme frekansı sunuyor. i7 işlemci ise 4MB L3 önbelleğe sahip.

2.6GHz saat hızında çalışan Core i5 3320M işlemcisi 1.2GHz maksimum grafik frekansı sunarken fiyatı 225$ seviyesinde. 2.8GHz saat hızında çalışan i5 3360M işlemcisi yine 1.2GHz maksimum grafik hızına sahip ve fiyatı 266$. 2.5GHz saat hızında çalışan i5 3210M işlemci ise 1.1GHz hızında maksimum grafik hızı sunuyor ve fiyatı belli değil. 

i7 3520M ise 2.9 GHz saat hızında çalışıyor ve 1.25GHz maksimum grafik frekansı sunuyor. Fiyatı 346$.

Ultrabook modellerinde sıkça rastlayacağımız düşük güç profilli işlemciler i5 3317U/3427U ve i7 3517U/3667U olarak belirlenmiş. i5 işlemcilerde 3MB L3 önbellek ve i7 işlemcilerde 4MB L3 önbellek bulunuyor. Seride 1600MHz'e kadar DDR3 RAM desteği, HD 4000 grafik birimi, 17Watt ısıl performans değeri, 2 çekirdek/4 izlek birimi ortak olarak yer almış. 

1.7GHz saat hızında çalışan i5 3317U işlemcisinin fiyatı belli değil. 1.8GHz saat hızında çalışan i5 3427U işlemcisi 225$ fiyat etiketine sahip. 1.9GHz saat hızında çalışan i7 3517U işlemcisinin yine fiyatı belli değil. 2GHz saat hızında çalışan i7 3667U işlemcisi 346$ fiyat etiketine sahip. 

Masaüstü ailesinde ise i5 serisi 6 adet işlemci mevcut. İşlemciler i5 3570, 3570S, 3475S, 3470, 3470T, 3470S şeklinde sıralanıyor. 1600MHz'e kadar DDR3 RAM desteği ortak özellikleri. İşlemcilerin sunduğu özellikler ise şu şekilde:

3.4GHz saat hızında çalışan i5 3570 işlemcisi 77Watt ısıl performans değeri, 4 çekirdek, 4 izlek birimi, 6MB L3 önbellek, 6 uygulama birimi barındıran HD 2500 grafik birimi özelliklerine sahip ve fiyatı 205$. 

3.1GHz saat hızında çalışan i5 3570S işlemcisi 65Watt ısıl performans değeri, 4 çekirdek, 4 izlek birimi, 6MB L3 önbellek, HD 2500 grafik birimi özellikleri sunuyor ve fiyatı 205$. 

2.9GHz saat hızında çalışan i5 3475S işlemcisi 65Watt ısıl performans değeri, 4 çekirdek, 4 izlek birimi, 6MB L3 önbellek, HD 4000 grafik birimi özellikleri sunuyor ve fiyatı 201$. 

3.2GHz saat hızında çalışan i5 3470 işlemcisinde 77Watt ısıl performans değeri, 4 çekirdek, 4 izlek birimi, 6MB L3 önbellek, HD 2500 grafik birimi özellikleri mevcut ve fiyatı 184$. 

2.9GHz saat hızında çalışan i5 3470T işlemcisinde 35Watt ısıl performans değeri, 2 çekirdek, 4 izlek birimi, 3MB L3 önbellek, HD 2500 grafik birimi özellikleri mevcut ve fiyatı 184$. 

2.9GHz saat hızında çalışan i5 3470S işlemcisinde ise 65Watt ısıl performans değeri, 4 çekirdek, 4 izlek birimi, 6MB L3 önbellek, HD 2500 grafik birimi kullanılmış ve fiyatı 184$. 

Tüm işlemcilerin hızları Turbo Boost teknolojisi ile farklı seviyelere kadar artırılabiliyor. Önümüzdeki hafta başlayacak Computex 2012 fuarında Ivy Bridge işlemcileri barındıran pek çok modele şahitlik edebileceğiz. Yaz döneminde de bu modeller rafları süslemeye başlayacak.

http://www.engadget.com/2012/05/31/intel-dual-core-ivy-bridge/ Yorum Yaz
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brev 6 yıl
Piyasada "S" serisi işlemci yok iyi mi ???
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DH Misafiri 6 yıl
AMD NERDESİN !!!
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lapry 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

AMD NERDESİN !!!

Ultrabook'larda AMD'yi daha şanslı ve performanslı odaklı görüyorum. AMD yeni nesil Fusion işlemcilerle hem görsel hemde performans olarak Ultrabooklar'da başarıyı yakalamak zorunda
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DH Misafiri 6 yıl
Intel ve diğerleri
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El_domingo 6 yıl
omeli olan bu işlemcileri kullanan urunlerin cıkıs tarihleri ve fiyatları ozellikle ultrabook da bu işlemcilerle beraber daha ince ve performanslı urunler gorecegimizi umit ediyorum...
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paofu1951 6 yıl
hadi bunlar olmadı bu akşam itibari ile Windows 8 Release Preview sürümü indirmeye açıldı bir çok teknoloji sitesi link verirken hala DH de tık yok. .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kimi_raikonen 6 yıl
intel ürün gamını çok hızlı geliştiriyor.bu intelin hızına yetişilmiyor sandy bridge sonra ivy bridge her sene farklı bir mimariyle işlemci geliştiriyor adamlar :))haliyle aldığımız işlemcilerin modası da çabuk geçiyor :)
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hogcada 6 yıl
yahu AMD x965 işlemcisi varken bunlara para mı verilir alla sen ?
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aceleciburak 6 yıl
Galaxy S III ü diğer site inceliyor burada hala yok pazartesi gelecek deniyor...
15 Mayısta AMD Trinity APU duyuruldu akabinde özel imkanlarla Trinity A10 4600M cihazı ele geçirildi inceleme yayında olucak dendi daha yayına alınmadı.
hadi bunlar olmadı bu akşam itibari ile Windows 8 Release Preview sürümü indirmeye açıldı bir çok teknoloji sitesi link verirken hala DH de tık yok.
bir donanım haberi ama bari yazılım linki verelim nasiplensin herkes
Windows 8 Release Preview ISO images
windows.microsoft.com/...
Türkçe sürümde bulunmakta ...
1 Yanıt Yanıtla +2
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-MoDeStUs- 6 yıl aceleciburak
aceleciburak

Galaxy S III ü diğer site inceliyor burada hala yok pazartesi gelecek deniyor...
15 Mayısta AMD Trinity APU duyuruldu akabinde özel imkanlarla Trinity A10 4600M cihazı ele geçirildi inceleme yayında olucak dendi daha yayına alınmadı.

hadi bunlar olmadı bu akşam itibari ile Windows 8 Release Preview sürümü indirmeye açıldı bir çok teknoloji sitesi link verirken hala DH de tık yok.

bir donanım haberi ama bari yazılım linki verelim nasiplensin herkes

Windows 8 Release Preview ISO images

windows.microsoft.com/...

Türkçe sürümde bulunmakta ...



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demo11 6 yıl
işlemciler artık performansın sınırına dayandı şu çekirdek belki işlemciyi kurtarabilir ama gördüğümüz kadarıyla en fazla 8 çekirdeğin üstüne çıkan henüz olmadı bunun anlamı artık işlemcilerin farklı yönlere gidip yeni tekloniji yani işlemcinin yeniden icat edilmesi gerek ama küçük mantık yürüttüğümüz zaman anakartta bir işlemci yerine iki işlemci olması gibi seçenekler de yok değil ama anakartın bin tl versiyonun yanında daha çok çeşit ve ucuz seçeneklerde olmalı böylece en azından kullanıcılar için yeni seçenekler doğmuş olacak.
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batkent 6 yıl demo11
demo11

işlemciler artık performansın sınırına dayandı şu çekirdek belki işlemciyi kurtarabilir ama gördüğümüz kadarıyla en fazla 8 çekirdeğin üstüne çıkan henüz olmadı bunun anlamı artık işlemcilerin farklı yönlere gidip yeni tekloniji yani işlemcinin yeniden icat edilmesi gerek ama küçük mantık yürüttüğümüz zaman anakartta bir işlemci yerine iki işlemci olması gibi seçenekler de yok değil ama anakartın bin tl versiyonun yanında daha çok çeşit ve ucuz seçeneklerde olmalı böylece en azından kullanıcılar için yeni seçenekler doğmuş olacak.

zaten ekran kartında var bu olay ama ekran kartı biraz zorunluluk çünkü tek kartlar artık oyunlarda yetmeye biliyor ama çift cpulu anakart çıkartmak firmaların işine gelmez çünkü adam sistem eskiyince bir cpu bir ekran kartı birde ram aldımı yine işini görücek.
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batkent 6 yıl
Tüketim değerleri oldukça düşmüş 17W i7 yapmış adamlar helal olsun
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