Intel, 14 yeni Ivy Bridge işlemcisini daha detaylandırdı





Dizüstü modellere hitap edecek işlemciler Core i5 3320M/3360M/3210M ve Core i7 3520M şeklinde sıralanıyor.





i5 serisi ortak olarak 3MB L3 ön bellek, 1600MHz'e kadar DDR3 RAM desteği, HD 4000 grafik birimi, 2 çekirdek, 4 izlek birimi, 35Watt ısıl performans değeri ve 650MHz Gfx işleme frekansı sunuyor. i7 işlemci ise 4MB L3 önbelleğe sahip.





2.6GHz saat hızında çalışan Core i5 3320M işlemcisi 1.2GHz maksimum grafik frekansı sunarken fiyatı 225$ seviyesinde. 2.8GHz saat hızında çalışan i5 3360M işlemcisi yine 1.2GHz maksimum grafik hızına sahip ve fiyatı 266$. 2.5GHz saat hızında çalışan i5 3210M işlemci ise 1.1GHz hızında maksimum grafik hızı sunuyor ve fiyatı belli değil.





i7 3520M ise 2.9 GHz saat hızında çalışıyor ve 1.25GHz maksimum grafik frekansı sunuyor. Fiyatı 346$.





Ultrabook modellerinde sıkça rastlayacağımız düşük güç profilli işlemciler i5 3317U/3427U ve i7 3517U/3667U olarak belirlenmiş. i5 işlemcilerde 3MB L3 önbellek ve i7 işlemcilerde 4MB L3 önbellek bulunuyor. Seride 1600MHz'e kadar DDR3 RAM desteği, HD 4000 grafik birimi, 17Watt ısıl performans değeri, 2 çekirdek/4 izlek birimi ortak olarak yer almış.





1.7GHz saat hızında çalışan i5 3317U işlemcisinin fiyatı belli değil. 1.8GHz saat hızında çalışan i5 3427U işlemcisi 225$ fiyat etiketine sahip. 1.9GHz saat hızında çalışan i7 3517U işlemcisinin yine fiyatı belli değil. 2GHz saat hızında çalışan i7 3667U işlemcisi 346$ fiyat etiketine sahip.





Masaüstü ailesinde ise i5 serisi 6 adet işlemci mevcut. İşlemciler i5 3570, 3570S, 3475S, 3470, 3470T, 3470S şeklinde sıralanıyor. 1600MHz'e kadar DDR3 RAM desteği ortak özellikleri. İşlemcilerin sunduğu özellikler ise şu şekilde:





3.4GHz saat hızında çalışan i5 3570 işlemcisi 77Watt ısıl performans değeri, 4 çekirdek, 4 izlek birimi, 6MB L3 önbellek, 6 uygulama birimi barındıran HD 2500 grafik birimi özelliklerine sahip ve fiyatı 205$.





3.1GHz saat hızında çalışan i5 3570S işlemcisi 65Watt ısıl performans değeri, 4 çekirdek, 4 izlek birimi, 6MB L3 önbellek, HD 2500 grafik birimi özellikleri sunuyor ve fiyatı 205$.





2.9GHz saat hızında çalışan i5 3475S işlemcisi 65Watt ısıl performans değeri, 4 çekirdek, 4 izlek birimi, 6MB L3 önbellek, HD 4000 grafik birimi özellikleri sunuyor ve fiyatı 201$.





3.2GHz saat hızında çalışan i5 3470 işlemcisinde 77Watt ısıl performans değeri, 4 çekirdek, 4 izlek birimi, 6MB L3 önbellek, HD 2500 grafik birimi özellikleri mevcut ve fiyatı 184$.





2.9GHz saat hızında çalışan i5 3470T işlemcisinde 35Watt ısıl performans değeri, 2 çekirdek, 4 izlek birimi, 3MB L3 önbellek, HD 2500 grafik birimi özellikleri mevcut ve fiyatı 184$.





2.9GHz saat hızında çalışan i5 3470S işlemcisinde ise 65Watt ısıl performans değeri, 4 çekirdek, 4 izlek birimi, 6MB L3 önbellek, HD 2500 grafik birimi kullanılmış ve fiyatı 184$.





Tüm işlemcilerin hızları Turbo Boost teknolojisi ile farklı seviyelere kadar artırılabiliyor. Önümüzdeki hafta başlayacak Computex 2012 fuarında Ivy Bridge işlemcileri barındıran pek çok modele şahitlik edebileceğiz. Yaz döneminde de bu modeller rafları süslemeye başlayacak.