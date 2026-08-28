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    Intel 14A sürecinde işler beklenenden iyi gidiyor: 22nm’den beri görülmeyen performans

    Intel, 14A üretim sürecinde kusur yoğunluğunun beklentilerden hızlı düştüğünü açıkladı. Şirket, sürecin 2027’de risk üretimine, 2028’de seri üretime geçmesini planlıyor.

    Intel 14A sürecinde işler beklenenden iyi gidiyor Tam Boyutta Gör
    Intel’in 1,4 nm sınıfındaki 14A üretim sürecine yönelik güveni artıyor. Şirket, 14A’daki kusur yoğunluğunun hedeflenen eğriden daha hızlı düştüğünü ve sürecin 2027’de risk üretimine, 2028’de ise yüksek hacimli üretime geçmesinin planlandığını açıkladı.

    Beklenenden de iyi

    Intel CFO’su David Zinsner, yaptığı açıklamada 14A sürecindeki gelişimin şirketin beklentilerinden daha iyi olduğunu söyledi. Zinsner’a göre kusur yoğunluğu, Intel’in daha önceki üretim düğümlerine kıyasla da daha hızlı azalıyor. Zinsner, 14A’daki kusur azaltma performansının 22nm’den bu yana görülmediğini ve 22nm’nin Intel’in şimdiye kadarki en başarılı üretim süreçlerinden biri olduğunu belirtti.

    Öte yandan Intel, kendi ürünlerini 14A sürecinde 2027’nin ikinci yarısında risk üretimine almayı planlıyor. Yüksek hacimli üretimin (HVM) ise 2028’de başlaması hedefleniyor. 14A süreci, ikinci nesil GAA RibbonFET transistörleri, ikinci nesil arka taraf güç dağıtım teknolojisi PowerDirect ve son derece karmaşık desenleme gereksinimleri nedeniyle High-NA EUV litografiyi destekleyecek. Bu nedenle 14A’nın seri üretime geçmesine yaklaşık iki yıl kalmışken kusur yoğunluğunun beklenenden hızlı iyileşmesi, Intel açısından önemli.

    Tabi bunu doğrudan 22nm süreciyle karşılaştırmak doğru olmayabilir. Ayrıca üretim ve denetim ekipmanlarının yıllar içinde gelişmesi nedeniyle Intel’in bugün “kusur” olarak değerlendirdiği durumlarla 16 yıl önce kullandığı ölçütler aynı olmayabilir.

    Bununla birlikte Intel’in 22nm süreci, şirketin ilk FinFET teknolojisiydi ve döneminin en gelişmiş üretim süreçlerinden biriydi. Sonraki süreçlerde ise 14nm’nin bir yıl gecikmesi, ilk 10nm neslinin başarısız olması ve 20A’nın iptal edilmesi gibi sorunlar yaşanmıştı. Bu yüzden 22nm karşılaştırması Intel için önemli.

    Intel 14A’ya yönelik müşteri ilgisinin de giderek arttığı belirtiliyor. Öyle ki Intel CEO’su Lip-Bu Tan ve ekibinin müşterilerle haftalık görüşmeler yaptığı aktarılıyor. Hatta görüşmelerde artık yalnızca teknik veriler değil, “Ne kadar kapasite sağlayabilirsiniz?” gibi ticari konular da konuşuluyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 10 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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    elektrikli süpürge çalışıyor ama çekmiyor dönem faizi nedir sandık motorlu araç alınır mı tesla model y sr mi17t pro

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