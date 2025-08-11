Intel, 18A sürecinde çip üretimini 2026’ya erteleyebilir

Şirketin mevcut verimlilik seviyelerinin büyük ölçekli üretim için ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığı değerlendiriliyor. Intel’in planı, dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği "Panther Lake" işlemcilerini 18A teknolojisiyle yıl sonuna doğru seri üretime almak ve ardından dış müşterilere açmaktı. Fakat içeriden ve dışarıdan gelen söylentiler, 18A sürecinin tam kapasite üretiminin 2026’ya kaydırıldığını gösteriyor.
Intel için en kötü senaryo değil
Elbette 18A hakkında gelen erteleme haberleri şirket için olumsuz görünüyor ancak tam olarak öyle olmayabilir. Intel’in asıl hedefi düşük verim oranlarıyla üretime geçmek yerine neredeyse mükemmele yakın bir çıktı yakalamak. Şirketin CEO’su Lip-Bu Tan, yüksek verimlilik olmadan yüksek hacimli üretime geçmeye sıcak bakmıyor. Geçmişte düşük verimle seri üretim yapan Intel, bunun hem finansal kayıplara hem de kalitesiz ürünlere yol açtığını deneyimledi.
Intel 18A için verim oranlarının en iyi ihtimalle yüzde 65 seviyelerinde olduğu söyleniyor. Bu verim oranlarıyla yıl sonuna kadar üretime geçmek demek her 10 çipten 4’ünün işlevsiz olacağı anlamına geliyor. Bunun yerine süreçte yapılacak iyileştirmelerle 2026’da yüksek verimli hacimli üretim hedefleniyor. Intel, bu sayede hem iç piyasada hem de TSMC gibi rakiplerle rekabette daha güçlü bir pozisyona gelebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
