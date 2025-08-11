Giriş
    Intel, 18A sürecinde çip üretimini 2026’ya erteleyebilir

    Intel, 18A çip üretiminde düşük verim nedeniyle büyük ölçekli üretimi 2026’ya erteleyebilir. Şirket, yüksek verim ve kalite için zamanı uzatarak rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

    Intel, 18A sürecinde çip üretimini 2026’ya erteleyebilir Tam Boyutta Gör
    Intel tarafından kötü haberler gelmeye devam ediyor. CEO Lip Bu Tan’ın Çin ilişkilerinin mercek altına alındığı bir dönemden çip üretim biriminde olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Aktarılanlara göre Intel’in 18A çip üretim süreci düşük verim oranları nedeniyle 2026 yılına ertelenebilir.

    Şirketin mevcut verimlilik seviyelerinin büyük ölçekli üretim için ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığı değerlendiriliyor. Intel’in planı, dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği "Panther Lake" işlemcilerini 18A teknolojisiyle yıl sonuna doğru seri üretime almak ve ardından dış müşterilere açmaktı. Fakat içeriden ve dışarıdan gelen söylentiler, 18A sürecinin tam kapasite üretiminin 2026’ya kaydırıldığını gösteriyor.

    Intel için en kötü senaryo değil

    Elbette 18A hakkında gelen erteleme haberleri şirket için olumsuz görünüyor ancak tam olarak öyle olmayabilir. Intel’in asıl hedefi düşük verim oranlarıyla üretime geçmek yerine neredeyse mükemmele yakın bir çıktı yakalamak. Şirketin CEO’su Lip-Bu Tan, yüksek verimlilik olmadan yüksek hacimli üretime geçmeye sıcak bakmıyor. Geçmişte düşük verimle seri üretim yapan Intel, bunun hem finansal kayıplara hem de kalitesiz ürünlere yol açtığını deneyimledi.

    Intel 18A için verim oranlarının en iyi ihtimalle yüzde 65 seviyelerinde olduğu söyleniyor. Bu verim oranlarıyla yıl sonuna kadar üretime geçmek demek her 10 çipten 4’ünün işlevsiz olacağı anlamına geliyor. Bunun yerine süreçte yapılacak iyileştirmelerle 2026’da yüksek verimli hacimli üretim hedefleniyor. Intel, bu sayede hem iç piyasada hem de TSMC gibi rakiplerle rekabette daha güçlü bir pozisyona gelebilir.

    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 15 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

