    Intel'de yüzler gülmeye başladı: Microsoft'un Maia AI işlemcileri Intel 18A ile üretilecek

    Intel'in büyük umutlar bağladığı 18A üretim süreci ilk büyük müşterisini kaptı. Microsoft'un Maia yapay zeka işlemcilerinin Intel tarafından 18A sürecinde üretileceği açıklandı.

    Intel, 18A üretim süreciyle ilk dış müşterisini kaptı Tam Boyutta Gör
    Intel ve Microsoft, 2024’ün başlarında Intel’in 18A (1.8nm) üretim süreci üzerinde bir özel işlemci geliştireceklerini açıkladığında, bu yonganın amacına dair hiçbir detay paylaşmamıştı. Ancak bugün SemiAccurate isimli kaynak, Intel Foundry’nin 18A üretim hattında Microsoft için bir yapay zeka işlemcisi üretmeye hazırlandığını bildirerek sessizliği bozdu.

    Intel 18A'nın ilk büyük müşterisi Microsoft oldu

    Şu ana kadar Intel Foundry, 18A üretim teknolojisi için resmi olarak yalnızca bir büyük dış müşteri duyurdu: Microsoft. Yazılım ve bulut hizmetleriyle tanınan Microsoft’un, aslında oldukça gelişmiş bir donanım geliştirme ekibi de bulunuyor. Bu ekip, veri merkezleri için Cobalt CPU’lar, DPU’lar ve Maia AI hızlandırıcıları gibi özel işlemciler tasarlıyor. Görünüşe göre, Microsoft’un bu yeni nesil AI işlemcilerinden biri Intel Foundry tarafından üretilecek.

    Eğer iddialar doğruysa, bu anlaşma Microsoft’a ABD merkezli bir tedarik zinciri avantajı sağlayacak. Bu sayede şirket, TSMC gibi Asya merkezli üreticilerin yaşadığı kapasite kısıtlarından daha az etkilenecek. Ayrıca ABD hükümetinin Intel’e yaptığı büyük yatırımlar göz önüne alındığında, bu iş birliği stratejik olarak da Microsoft lehine olabilir.

    Intel 18A'nın olgunlaştığının göstergesi

    Bu gelişme, Intel’in 18A veya performansı %8 artırılmış 18A-P sürecinin artık sadece kendi Xeon 6+ “Clearwater Forest” işlemcileri için değil, dış müşteriler için de olgunlaştığını gösteriyor. Microsoft gibi bir devin bu süreci seçmesi, Intel’in üretim verimliliğinin yeterince yüksek seviyelere ulaştığına işaret ediyor. Çünkü Maia gibi çok büyük kalıplı bir işlemcinin üretiminde düşük verimlilik ciddi maliyetlere yol açar.

    Microsoft’un ilk nesil Maia 100 işlemcisi, 105 milyar transistör içeren devasa bir 820 mm²’lik silikon yongasıydı. Bu, Nvidia’nın H100 (814 mm²) ve B200/B300 (750 mm²) çiplerinden bile büyük. Microsoft’un bulut hizmetlerinde hala büyük ölçüde Nvidia GPU’ları kullanılsa da, şirket donanım ve yazılımını birlikte optimize ederek daha yüksek performans, daha iyi verimlilik ve daha düşük işletme maliyeti hedefliyor. Bu nedenle Maia projesi Microsoft açısından oldukça kritik.

    Eğer Microsoft’un Intel Foundry’de üretilecek yeni nesil işlemcileri de benzer şekilde retikül sınırına yakın büyüklükte kalıplar içeriyorsa, bu durum Intel’in 18A sürecinin artık düşük kusur oranlarına ulaştığını gösterir. Elbette Microsoft tasarımını daha küçük çipletlere bölüp, bunları Intel’in EMIB veya Foveros paketleme teknolojileriyle birbirine bağlamayı da tercih edebilir. Ancak bu yöntem performans ve verimlilik açısından dezavantaj yaratabilir.

    Şu an için Intel'in hangi Maia işlemcisini üreteceği ve ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Söylentilere göre Microsoft şu anda “Braga” (muhtemelen Maia 200) kod adlı yeni işlemcisi üzerinde çalışıyor. Bu çipin TSMC’nin 3nm sürecinde üretileceği ve HBM4 bellek kullanacağı söyleniyor, çıkış yılı ise 2026 olarak geçiyor. Daha sonraki nesil olan Clea (Maia 300) ise onu takip edecek.

    Kaynakça https://www.semiaccurate.com/2025/10/17/intel-foundry-has-a-large-ai-client-for-18a-ap/ https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/intel-foundry-secures-contract-to-build-microsofts-maia-2-next-gen-ai-processor-on-18a-18a-p-node-claims-report-could-be-first-step-in-ongoing-partnership
