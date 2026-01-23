Giriş
    Intel, 2025 finansal sonuçlarını açıkladı: Arz krizi sürüyor

    Intel, 2025’in dördüncü çeyrek ve yıl geneline ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2025' güçlü kapatan şirket, hisse değerinde çift haneli kayıp verdi. İşte detaylar...

    Intel, 2025 sonuçlarını açıkladı: Arz krizi sürüyor Tam Boyutta Gör
    Intel, 2025'in dördüncü çeyrek ve tamamına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, yıl genelinde 9,7 milyar dolarlık operasyonel nakit akışı elde ederken, yalnızca dördüncü çeyrekte bu rakam 4,3 milyar dolar olarak kayda geçti. Buna rağmen açıklanan sonuçların ardından Intel hisseleri yaklaşık %11 değer kaybetti.

    9,7 milyar dolarlık nakit akışı

    Intel'in paylaştığı verilere göre şirket, 2025'in dördüncü çeyreğinde 13,7 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,1'lik bir düşüşe işaret etse de, Ekim ayında paylaşılan öngörünün 400 milyon dolar üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde brüt kâr marjı %37,9 seviyesinde açıklandı. Marj tarafında yıllık bazda 4,2 puanlık gerileme görülürken, bu oran da önceki beklentilerin 1,4 puan üzerinde kaldı.

    Intel ise, sektör genelindeki arz sıkıntılarına rağmen dördüncü çeyrekte gelir, brüt kâr marjı ve hisse başı kazanç beklentilerinin aşıldığını ifade etti. Ayrıca ikinci çeyrekten itibaren kademeli bir toparlanma bekliyor. Şirket, yapay zekanın hızlı benimsenmesinin x86 ekosistemine olan talebi canlı tuttuğunu düşünüyor.

    2026 için temkinli beklenti

    Ürün tarafında öne çıkan başlıklardan biri ise Intel Core Ultra Series 3 işlemciler oldu. Intel 18A süreciyle üretilen platformun, 200'den fazla dizaynla premium dizüstülerden endüstriyel uç sistemlere kadar geniş bir yelpazede kullanılacağı belirtiliyor. Intel ayrıca Cisco ile birlikte Xeon 6 tabanlı, dağıtık yapay zeka iş yüklerine yönelik yeni bir uç platform duyurdu.

    Intel Foundry cephesinde ise 18A üretim sürecinin Arizona ve Oregon tesislerinde yüksek hacimli üretime geçtiği açıklandı. High-NA EUV litografi teknolojisinin gelecekteki üretim süreçleri için teknik olarak hazır olduğu da doğrulandı. 

    Buna karşın, 2026 ilk çeyrek beklentileri daha zayıf bir tabloya sahip. Intel, 2026 ilk çeyrek için 11,7 ila 12,7 milyar dolar arasında gelir öngörüyor. Bu aralık, yıllık bazda yaklaşık 500 milyon dolarlık düşüşe karşılık geliyor. Aynı dönemde brüt kâr marjının %34,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor, bu da yıllık bazda 4,7 puanlık düşüş anlamına geliyor.

