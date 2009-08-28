Intel 256GB kapasiteli X25-E serisi SSD modelini 2010 için planlıyor

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Mekanik disklerin yerini alacağı öngörülen dolayısıyla yüksek pazar potansiyeli vaat eden NAND flash tabanlı SSD depolama çözümleri için sektörün iddialı isimlerinden birisi de yarıiletken devi Intel. Kendi bellek yongalarını kendisi üreten ve ayrıca Micron ile birlikte NAND flash bellek kontrolcüleri de geliştiren Intel hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk SSD modellerini duyurmuştu.

34nm için ilk etapta MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarını temel alan ikinci jenerasyon X25-M serisi SSD modellerini pazara sunan Intel yüksek performans segmenti için hazırladığı X25-E serisini de güncellemeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre, firma önümüzdeki yıl ile birlikte X25-E serisi altında 128GB ve 256GB kapasiteli yüksek hızlı modellerini kullanıma sunmayı planlıyor.

Hem yüksek kapasite hem de yüksek performans ihtyacı olan kullanıcıları özellikle de profesyonel kullanıcıları hedef alacak yeni SSD modellerinin performans değerleri hakkında şimdilik net bir bilgi olmasa da satılmakta olan 50nm NAND flash tabanlı X25-E modellerinin (32GB, 64GB) 250MB/sn okuma ve 170MB/sn yazma hızlarını desteklediği düşünülürse 34nm tabanlı ikinci jenerasyon çözümlerin daha hızlı olması beklenebilir.

Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı 256GB kapasiteli SSD modeli için telaffuz edilen lansman tarihi ise önümüzdeki yılın ikinci çeyreği.