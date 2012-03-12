Intel 3.1GHz'de çalışan yeni Pentium işlemci hazırlıyor

22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesini 29 Nisan'da duyurmaya hazırlanan Intel, ürün gamına çift çekirdekli yeni bir Pentium işlemci daha ekliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Pentium G870, bir önceki model olan Pentium G860 ile kıyaslandığında 100MHz daha hızlı çalışıyor yani 3.1GHz'de görev yapıyor.

Sandy Bridge mimarisini kullanan son Pentium olacağı konuşulan yeni işlemciye, 3MB bellek, entegre HD grafik ve SSE4 komutseti desteği eşlik ediyor. Aynı zamanda çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci, Hyper-Threading ve AVX gibi gelişmiş özellikleri ise bünyesinde barındırmıyor. Isıl tasarım gücü 65 Watt olan işlemci, 86$ fiyatla sunulacak.