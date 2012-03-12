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Intel 3.1GHz'de çalışan yeni Pentium işlemci hazırlıyor

7 yıl
11,6b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesini 29 Nisan'da duyurmaya hazırlanan Intel, ürün gamına çift çekirdekli yeni bir Pentium işlemci daha ekliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Pentium G870, bir önceki model olan Pentium G860 ile kıyaslandığında 100MHz daha hızlı çalışıyor yani 3.1GHz'de görev yapıyor.
Sandy Bridge mimarisini kullanan son Pentium olacağı konuşulan yeni işlemciye, 3MB bellek, entegre HD grafik ve SSE4 komutseti desteği eşlik ediyor. Aynı zamanda çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci, Hyper-Threading ve AVX gibi gelişmiş özellikleri ise bünyesinde barındırmıyor. Isıl tasarım gücü 65 Watt olan işlemci, 86$ fiyatla sunulacak. 

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Orlando DeJoseph 6 yıl
Pentium Quad Core bekliyoruz intel !
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Ben Celeron beklerdim . Yeniden imaj tazelemiş olurdu hem .
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hayyam_karadenizli 7 yıl
EPIA-M910-12Q halen Türkiye'de yok, yurtdışı mallarıyla burada satış yapanı kıyaslamamak lazım, o anakartı Türkiye'den alabilmek sihirbazlığa benzer. Ben bulup alamadım mesela. O güçte işlemcisi bile fansız çalışan başka sessiz bilgisayar yok.
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artariel 7 yıl
bazı şeyler hakkında en ufak bilgisi olmayan amd fanları yine gelip sallamaya kalkmış. arkadaşım bu pentium, bir mimari değil. sadece model. bu işlemciler sandy bridge mimarisi üzerine kurulacak ve senin şu ana kadar kullandığın bütün sobalardan daha çok performansa sahip olacak.
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Rubisco 7 yıl
HT olursa i3 2100 den ne farkı kalıcakki zaten, sırf QS vs. yok diye millet i3 2100mü alır, alakası yok. Kapış kapış gider kimse i3 2100 almaz, zaten performans farkıda hemen hiç olmaz HT olursa.

Kırpılacak özellik neresinden çıkar bilmiyorum ama, Belki L3 cache 1.5-2mb 'a indirilip HT eklenmiş versiyonu çıkarsa bi ara, ucuz oyun sistemi olarak AMD katili olur çıkar.
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Rainbow6 7 yıl
HT ozelliginin olmamasi bu yapidaki bi islemci icin eksi cunku yeni yazilimlar ve win7 gibi sistemlerde HT performans farki yaratiyor ama 3mb onbellek ve 3100 mhz hiziyla i3 2100 islemciye benzer bi performans verecektir fiyatida uygun oldugundan bu islemci is yapabilir ama abd de bazi yerler i3 2100 islemciyi 99 dolara sattigindan bunun bilincinde olan kullanicilar icin tercih sahibi olmaz.. elinde hali hazirda sistemi olanlar bence yeni cikacak islemcileri beklesin kaldiki bu islemcilerde ust seviyeler ciktiktan sonra pentium gibi islemcilerde arkasinda gelicektir
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Placebo Effect 7 yıl
Pentium'u küçümseyen teknik bilgisi olmayan insanlar var bu forumda pentium yeni seri SandyBridge mimarisinden güç alır oyunlarda AMD PX4 serisinden daha iyi sonuçlar verdiği bile oluyor. Açıkçası soket değişmeyeceğini bilsem Oyun için f/p sistemi kurarken Pentium tabanlı toplardım.
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2kol3bacak 7 yıl
G620'li bir sistem toplamıştım kız arkadaşıma htpc amaçlı ve şu an çok çok iyi diyebilirim. Bu tarz işlemcilerin çıkması çok iyi..
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abdulmusavvir 7 yıl
Bu ayarlarda sistem topladığımda müşterilere tek soru soruyorum, "Niye ATX kasa istiyorsunuz", genelde bunun cevabı "başka ne var?" oluyor.
Ben de uydu alıcı büyüklüğünde 4 çekirdekli mini-Itx kasa öneriyorum.
EPIA-M910-12Q bu anakart şu an için favorim. viaembedded.com/...
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alpa07 7 yıl
Pentium candır canandır
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E_Aydin35 7 yıl
Mr. TahacKer
Pentium hala ölmedimi ya?

Pentium ölmez intel bölünmez :P Ne alaka ölmekle bir üst sınıfa geçince öncekiler ölüyomu :)
Bence iyi olmuş bu Pentium hem uygunda fiyatı çoğu kullanıcıya hitap eden biçimden..
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HTC Specialist 7 yıl
Pentium hala ölmedimi ya?
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Recharged 7 yıl
Fazla bütçeye sahip olmayanların tercihi olacak bir işlemci bence fiyatıyla birlikte.
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