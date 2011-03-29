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Intel 320 serisi yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl
18,4b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel uzun süredir merakla beklenen 320 serisi yeni nesil SSD sürücülerini resmi olarak tanıttı.Postville Refresh kod adıyla anılan yeni SSD ailesi, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. Yasklaşık bir ay kadar önce lanse edilen ve Marvell tarafından geliştirilen NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanan 510 serisi SSD'lerden farklı olarak Intel, 320 serisi depolama sürücülerinde kendi geliştirdiği bellek kontrolcüsünü kullanma yoluna gitmiş.

Farklı uygulama alanları için 1.8-inç ve 2.5-inç boyutunda çözümleri olan 320 serisi SSD'ler, SATA-II ara birimine destek sunuyor ve 1.2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sağlıyorlar. Yüksek güvenlik ihtiyacını karşılmak üzere 128-bit AES şifreleme standardını destekleyen NAND flash tabanlı depolama sürücüleri, 40GB ile 600GB arasında 6 farklı kapasite seçeneği ile sunuluyorlar. Intel'in açıkladığı rakamlara göre 4K rastgele okuma ve yazma performansları sırasıyla 39,500 IOPS ve 23,000 IOPS olan yeni sürücülerin model bazındaki detayları ise şu şekilde;

40GB (2.5-inç) -  200 MB/sn okuma / 45 MB/sn yazma
80GB (1.8/2.5-inç) - 270 MB/sn okuma /  80 MB/sn yazma
120GB (2.5-inç) - 270 MB/sn okuma /  130 MB/sn yazma
160GB (1.8/2.5-inç) - 270 MB/sn okuma /  165 MB/sn yazma
300GB (1.8/2.5-inç) - 270 MB/sn okuma / 205 MB/sn yazma
600GB (2.5-inç) - 270 MB/sn okuma /  220 MB/sn yazma.

Intel'in üçüncü nesil SSD ailesini oluşturan 320 serisi yeni sürücülerin fiyatları ise modeline göre şu şekilde; 89$ (40GB), 159$ (80GB), 209$ (120GB), 289$ (160GB), 529$ (300GB) ve 1,069$ (600GB). Belirtilen fiyatların 1000 adetlik hacimli alımlar için geçerli olduğunu ve raf fiyatının bir miktar daha yüksek olabileceğini be belirtelim. Bu arada merak edenler için 320 serisi yeni SSD sürücülerinin üç yıllık garanti ile geldiğini de haberimizi bitirmeden önce son bir not olarak ekleyelim.


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brev 8 yıl
Yazma hızları düşükmüş.Biraz daha yüksek olsaydı iyi olurdu...
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fatih86 8 yıl
89 dolara 40 GB. Sadece sistem ve birkaç program yüklemeye yeter. Fiyatı 50 dolar olsa
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Batuist 8 yıl
nasılda belli oluyor intelin kendi geliştirdiği kontrolcüyü kullandığı. bir yanda uzunca bir süredir çıkardığı kontrolcülerle deneyimli bir üretici marvel diğer yanda henüz yeni ürettiği kontrolcüyle intel.. hemen okuma ve yazma hızları dikkatimi çekiyor.. okuma ve yazma performansı arasındaki fark düşük kapasiteli modellerde anormal derecede fazla.. son kullanıcı tarafından alınabilir makul fiyat seviyelerinde sunulacak kapasitelerdeki disklerin okuma ve yazma hızları arasındaki bu anormal farklar intel kontrolcü kullanan ssd'lerden uzak durulması için yeterli bir sebeptir.
Artı henüz yeni olan kontrolcülerin uzun vadede disklerin performansları üzerine nasıl etki edeceğide belli değil.
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mo0rfin 8 yıl
40GB'lık benim tarafımdan alınabilir durumda, sistem kurup ofis yada benzeri programlar ile günlük kullanımda performans artışı sağlanabilir..
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