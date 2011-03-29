Intel 320 serisi yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu

Intel uzun süredir merakla beklenen 320 serisi yeni nesil SSD sürücülerini resmi olarak tanıttı.Postville Refresh kod adıyla anılan yeni SSD ailesi, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. Yasklaşık bir ay kadar önce lanse edilen ve Marvell tarafından geliştirilen NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanan 510 serisi SSD'lerden farklı olarak Intel, 320 serisi depolama sürücülerinde kendi geliştirdiği bellek kontrolcüsünü kullanma yoluna gitmiş.

Farklı uygulama alanları için 1.8-inç ve 2.5-inç boyutunda çözümleri olan 320 serisi SSD'ler, SATA-II ara birimine destek sunuyor ve 1.2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sağlıyorlar. Yüksek güvenlik ihtiyacını karşılmak üzere 128-bit AES şifreleme standardını destekleyen NAND flash tabanlı depolama sürücüleri, 40GB ile 600GB arasında 6 farklı kapasite seçeneği ile sunuluyorlar. Intel'in açıkladığı rakamlara göre 4K rastgele okuma ve yazma performansları sırasıyla 39,500 IOPS ve 23,000 IOPS olan yeni sürücülerin model bazındaki detayları ise şu şekilde;

- 40GB (2.5-inç) - 200 MB/sn okuma / 45 MB/sn yazma

- 80GB (1.8/2.5-inç) - 270 MB/sn okuma / 80 MB/sn yazma

- 120GB (2.5-inç) - 270 MB/sn okuma / 130 MB/sn yazma

- 160GB (1.8/2.5-inç) - 270 MB/sn okuma / 165 MB/sn yazma

- 300GB (1.8/2.5-inç) - 270 MB/sn okuma / 205 MB/sn yazma

- 600GB (2.5-inç) - 270 MB/sn okuma / 220 MB/sn yazma.

Intel'in üçüncü nesil SSD ailesini oluşturan 320 serisi yeni sürücülerin fiyatları ise modeline göre şu şekilde; 89$ (40GB), 159$ (80GB), 209$ (120GB), 289$ (160GB), 529$ (300GB) ve 1,069$ (600GB). Belirtilen fiyatların 1000 adetlik hacimli alımlar için geçerli olduğunu ve raf fiyatının bir miktar daha yüksek olabileceğini be belirtelim. Bu arada merak edenler için 320 serisi yeni SSD sürücülerinin üç yıllık garanti ile geldiğini de haberimizi bitirmeden önce son bir not olarak ekleyelim.