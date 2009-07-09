Intel 32nm işlemci üretimini 4 farklı fabrikasında gerçekleştirecek

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Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda araştırma-geliştirme takımları aralıksız çalışan Intel'in 2013 yılında 16nm üretim teknolojisine geçmeyi planladığını belirtmiştik. Son yıllarda yol haritasından şaşmayan ve iki yıllık sabit aralıklarla üretim teknolojisini istikrarlı bir şekilde güncelleyen firma, hazırlıklarını aylar önce tamamladığı 32nm üretim teknolojisi için 4 fabrikasında üretim yapmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere sene başında firma tepe yöneticisi Paul Otellini global ekonomik krize rağmen yeni teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini ve bu konuda 7 milyar dolarlık bir bütçe ayırdıklarını açıklamıştı. Her yeni teknoloji için belirkediği tesislerinde ekipman ve kurulum güncellemesine giden firma 32nm için de bu çalışmaları sürdürüyor.

Firmanın açıklamalarına göre, Oregon'da bulunan D1D kod adlı tesis 32nm için hacimli üretime hazır. Ancak 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerin ciddi şekilde yaygınlaştırmak isteyen Intel, gelecek talebin karşılanması noktasında üç tesisini daha devreye sokmayı planlıyor. Firma yine Oregon'da bulunan D1C kod adlı tesisini yıl sona ermeden, Arizona'da ve New Mexico'da bulunan Fab32 ve Fab 11X kod adlı tesislerini ise 2010 yılında üretim programına dahil etmeyi planlıyor.