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Intel 32nm işlemci üretimini 4 farklı fabrikasında gerçekleştirecek

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 32nm işlemci üretimini 4 farklı fabrikasında gerçekleştirecek
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Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda araştırma-geliştirme takımları aralıksız çalışan Intel'in 2013 yılında 16nm üretim teknolojisine geçmeyi planladığını belirtmiştik. Son yıllarda yol haritasından şaşmayan ve iki yıllık sabit aralıklarla üretim teknolojisini istikrarlı bir şekilde güncelleyen firma, hazırlıklarını aylar önce tamamladığı 32nm üretim teknolojisi için 4 fabrikasında üretim yapmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere sene başında firma tepe yöneticisi Paul Otellini global ekonomik krize rağmen yeni teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini ve bu konuda 7 milyar dolarlık bir bütçe ayırdıklarını açıklamıştı. Her yeni teknoloji için belirkediği tesislerinde ekipman ve kurulum güncellemesine giden firma 32nm için de bu çalışmaları sürdürüyor.

Firmanın açıklamalarına göre, Oregon'da bulunan D1D kod adlı tesis 32nm için hacimli üretime hazır. Ancak 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerin ciddi şekilde yaygınlaştırmak isteyen Intel, gelecek talebin karşılanması noktasında üç tesisini daha devreye sokmayı planlıyor. Firma yine Oregon'da bulunan D1C kod adlı tesisini yıl sona ermeden, Arizona'da ve New Mexico'da bulunan Fab32 ve Fab 11X kod adlı tesislerini ise 2010 yılında üretim programına dahil etmeyi planlıyor.


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IgorStravinsky 9 yıl
Demek 32 nm corei5'ler buradan gelicek.
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dreamblue35 9 yıl
sol üst köşedeki fabrika micro chip' i andırıyor
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t_cevap 9 yıl
niye amerika sorularuna:
cpu teknolojisinin amerika dışına çıkması yasak (bi ara maradona da arjantinden çıkamıyordu), o yüzden hepsi (amd de dahil) amerikada üretiliyorlar.
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WinteR 9 yıl
Intel Amerika dışında da işlemci fabrikaları var, İrlanda ve İsrailde toplam 3 tane fabrikası var, Çin de bir fabrika yapıyor, ayrıca 7 farklı ülkede test ve araştırma geliştirme merkezleri var.
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aoguz 9 yıl
@memanet doğru söylüyorsun.
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memanet 9 yıl
benim bildiğim amerika dışındada üretiliyor mesela intelin porto rico-çin-israil ve filipinler de fabrikası var yine amd nin almanya ve malezyada fabrikaları var diye biliyorum yanlışım varsa düzeltin
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t_cevap 9 yıl
niye amerika sorularuna:
cpu teknolojisinin amerika dışına çıkması yasak (bi ara maradona da arjantinden çıkamıyordu), o yüzden hepsi (amd de dahil) amerikada üretiliyorlar.
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sewger 9 yıl

Orjinalden alıntı: t_cevap

niye amerika sorularuna:
cpu teknolojisinin amerika dışına çıkması yasak (bi ara maradona da arjantinden çıkamıyordu), o yüzden hepsi (amd de dahil) amerikada üretiliyorlar.


çok soğuk bir espri
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sertacaygun 9 yıl
Cidden, niye hepsi Amerika ?
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artenis 9 yıl
fart ettınizmi hiç yeşil alan yok fabrıka cevresınde, mexico ,arizona gibi col iklimi olan yerler olabilir ama israil colde tarım yapıor, aklıma Yeşil teknoloji ibarelerı geldi, dogaya saygı fln
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Master_Evil 9 yıl
yeşil alan nasıl olsun ki çalışanları bile nükleer santral çalışanları gibi giyiniyorlar
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mav1li 9 yıl
Niye hepsi Amerika'da acaba?
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sultanomar 9 yıl
fabrikaların üstten görünüşü anakart gibi
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