Intel 32nm üretim teknolojisine tahminlerden daha hızlı adapte olacak

Üretim teknolojileri ve yeni nesil mikroişlemci mimarilerine geçiş konusunda "Tik-Tak" olarak isimlendirilen stratejik uygulama planını takip eden Intel, yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisine geçmeyi hedeflerken gelen bilgilere göre alınan yüksek verim firmanın yeni nesil fabrikasyon sürecine daha hızlı adapte olacağını gösteriyor.
32nm üretim teknolojisine yılın son çeyreğinde Clarkdale kod adlı işlemcileriyle geçmeyi planlayan Intel'in, hacimli üretime de aynı süreç dahilinde başlayarak işlemcilerini global pazara sunması bekleniyor. Hatta 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Clarkdale işlemci ailesinin son çeyrekte Intel'in masaüstü OEM işlemci satışlarının %10'unu oluşturması ön görülüyor.
Çift çekirdekli tasarıma sahip olacak ve Hyper-Threading teknolojisi ile 4x izlek işleyebilecek olan Clarkdale işlemci ailesi bilindiği üzere entegre bellek kontrolcüsü, entegre grafik çekirdeği, ve yine entegre PCIe bağlantısı gibi özelliklerle segmentinde bazı ilklere sahip olacak ve gelişmiş özellikleri nedeniyle kullanılacağı anakartlarda Kuzey köprüsü olmayacak.
Son çeyrekte 32nm üretim teknolojisine adım atacak olan Intel'in aksine AMD'nin aynı sürece geçişi ise 2010 yılında gerçekleşecek.
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32nm'den sonra bol buglı, bsod'lu işlemciler bizi bekliyor
Tabi intelde müthiş fizikçiler, Kuantum mekanikçileri vardır belki o durumun hakkından gelirler. Amd ise napar bilmiyorum..
bu durumu değiştirmek ve liderlik vasfını sürdürmek için 32nm ye geçişi hızlandırmıştır
Cpu içine entegre grafik çip laptop'lar için mobile cpu ve bazı office pc'leri için uygun olabilir bunun dışında çok önemli bir teknoloji olarak görmüyorum harici bir grafik kartı kullanmak her zaman daha iyidir asıl önemli olan 32nm'ye geçilecek olması bununla birlikte 6 çekirdekli cpu'lar çıkıcak piyasaya böylelikle eski Q9xxx serisi ucuzlayacak.
oyle degıl :))
guncel anakartlarla uyumsuz olduklarından yenı anakart alacagız ekstra malıyet :)
yine ne bekliyor bizi
ekstra anakart ucretlerı
Kuzey köprüsü olmayacak demek. İşlemciler fırlayacak desenize..