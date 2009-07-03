Intel 32nm üretim teknolojisine tahminlerden daha hızlı adapte olacak

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Üretim teknolojileri ve yeni nesil mikroişlemci mimarilerine geçiş konusunda "Tik-Tak" olarak isimlendirilen stratejik uygulama planını takip eden Intel, yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisine geçmeyi hedeflerken gelen bilgilere göre alınan yüksek verim firmanın yeni nesil fabrikasyon sürecine daha hızlı adapte olacağını gösteriyor.

32nm üretim teknolojisine yılın son çeyreğinde Clarkdale kod adlı işlemcileriyle geçmeyi planlayan Intel'in, hacimli üretime de aynı süreç dahilinde başlayarak işlemcilerini global pazara sunması bekleniyor. Hatta 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Clarkdale işlemci ailesinin son çeyrekte Intel'in masaüstü OEM işlemci satışlarının %10'unu oluşturması ön görülüyor.

Çift çekirdekli tasarıma sahip olacak ve Hyper-Threading teknolojisi ile 4x izlek işleyebilecek olan Clarkdale işlemci ailesi bilindiği üzere entegre bellek kontrolcüsü, entegre grafik çekirdeği, ve yine entegre PCIe bağlantısı gibi özelliklerle segmentinde bazı ilklere sahip olacak ve gelişmiş özellikleri nedeniyle kullanılacağı anakartlarda Kuzey köprüsü olmayacak.

Son çeyrekte 32nm üretim teknolojisine adım atacak olan Intel'in aksine AMD'nin aynı sürece geçişi ise 2010 yılında gerçekleşecek.