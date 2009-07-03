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Intel 32nm üretim teknolojisine tahminlerden daha hızlı adapte olacak

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 32nm üretim teknolojisine tahminlerden daha hızlı adapte olacak
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Üretim teknolojileri ve yeni nesil mikroişlemci mimarilerine geçiş konusunda "Tik-Tak" olarak isimlendirilen stratejik uygulama planını takip eden Intel, yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisine geçmeyi hedeflerken gelen bilgilere göre alınan yüksek verim firmanın yeni nesil fabrikasyon sürecine daha hızlı adapte olacağını gösteriyor.

32nm üretim teknolojisine yılın son çeyreğinde Clarkdale kod adlı işlemcileriyle geçmeyi planlayan Intel'in, hacimli üretime de aynı süreç dahilinde başlayarak işlemcilerini global pazara sunması bekleniyor. Hatta 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Clarkdale işlemci ailesinin son çeyrekte Intel'in masaüstü OEM işlemci satışlarının %10'unu oluşturması ön görülüyor.

Çift çekirdekli tasarıma sahip olacak ve Hyper-Threading teknolojisi ile 4x izlek işleyebilecek olan Clarkdale işlemci ailesi bilindiği üzere entegre bellek kontrolcüsü, entegre grafik çekirdeği, ve yine entegre PCIe bağlantısı gibi özelliklerle segmentinde bazı ilklere sahip olacak ve gelişmiş özellikleri nedeniyle kullanılacağı anakartlarda Kuzey köprüsü olmayacak.

Son çeyrekte 32nm üretim teknolojisine adım atacak olan Intel'in aksine AMD'nin aynı sürece geçişi ise 2010 yılında gerçekleşecek.


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gordon01 9 yıl
anakartlar daha sade olacak galiba
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Batuist 9 yıl
intel üç vardiya mı çalışıyor acaba??
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Pandemic 9 yıl
Future is Fusion...
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Temren 9 yıl
22nm'den itibaren manyetik alanlar için bilinen fizik kuralları ve quantum mekaniği için belirsiz olaylar başlıyordu. türbülans gibi, neyin nerede çıkacağını tam kestiremiyorsunuz o boyutlarda artık.

32nm'den sonra bol buglı, bsod'lu işlemciler bizi bekliyor


Tabi intelde müthiş fizikçiler, Kuantum mekanikçileri vardır belki o durumun hakkından gelirler. Amd ise napar bilmiyorum..


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fatihcanery 9 yıl
amd de fusion'u geciktirmese bari
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Confusion 9 yıl
intel 45nm ye AMd den uzun süre önce geçti ve faydalarını gördü:::: şu anda ise 45nm alanında eşitler denebilir

bu durumu değiştirmek ve liderlik vasfını sürdürmek için 32nm ye geçişi hızlandırmıştır
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scutaro 9 yıl
Orjinalden alıntı: fatihcanery

amd de fusion'u geciktirmese bari

Cpu içine entegre grafik çip laptop'lar için mobile cpu ve bazı office pc'leri için uygun olabilir bunun dışında çok önemli bir teknoloji olarak görmüyorum harici bir grafik kartı kullanmak her zaman daha iyidir asıl önemli olan 32nm'ye geçilecek olması bununla birlikte 6 çekirdekli cpu'lar çıkıcak piyasaya böylelikle eski Q9xxx serisi ucuzlayacak.
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marvinous 9 yıl
Farkettiyseniz artık yeni teknolojilerle birlikte çoğu birim, işlemcinin içine gömülmeye başladı. Valla bu durum fiyatı arttıracak mı azaltacak mı hiç bir fikrim yok ^^
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OverClocK1ng 9 yıl
Olur mu tam tersine. Kuzey köprüsü olmadığı için anakartlar ucuz olacak. İşlemcinin fiyatı artar :)))
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t3 9 yıl
Merak ediyorum bu insancıklar hiç tatil yapıyomu acaba.Hergün işlemci ekran kartı haberi alıyoruz
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einhander 9 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Olur mu tam tersine. Kuzey köprüsü olmadığı için anakartlar ucuz olacak. İşlemcinin fiyatı artar :)))


oyle degıl :))
guncel anakartlarla uyumsuz olduklarından yenı anakart alacagız ekstra malıyet :)
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Master_Evil 9 yıl
gelişmiş özellikleri nedeniyle kullanılacağı anakartlarda Kuzey köprüsü olmayacak

yine ne bekliyor bizi
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einhander 9 yıl

Orjinalden alıntı: Master_Evil

gelişmiş özellikleri nedeniyle kullanılacağı anakartlarda Kuzey köprüsü olmayacak

yine ne bekliyor bizi



ekstra anakart ucretlerı
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Kénan 9 yıl

Orjinalden alıntı: Master_Evil

gelişmiş özellikleri nedeniyle kullanılacağı anakartlarda Kuzey köprüsü olmayacak

yine ne bekliyor bizi



Kuzey köprüsü olmayacak demek. İşlemciler fırlayacak desenize..
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