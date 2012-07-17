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Intel, 330 serisi 240GB'lık SSD'sini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Intel, şimdiye kadar 200GB'ın altında çözümlerin yer aldığı 330 serisi SSD'lerine 240GB'lık yeni bir model eklediğini duyurdu. 320, 520 ve mevcut 330 serisi ürünlerde indirime gideceği rapor edilen yarı iletken çip üreticisi, farklı segmentlerdeki depolama birimlerini birbirlerine rakip hale getirmemek ve yüksek hafızalı yeni bir sürüme alan oluşturmak için böyle bir karar aldığı tahmin ediliyor.
2.5 inç - 9.5mm formundaki SSD, SATA III 6GB/sn arabirimi, LSI-SandForce kontrolcü, 500MB/sn okuma, 450MB/sn yazma hızı sunuyor. 4KB rastgele okuma performansı 42,000 IOPS, yazma performansı ise; 52,000 IOPS olan Intel 320 serisi 240GB'lık depolama birimi, 194$'lık önerilen satış fiyatıyla 1$/GB barajını aşmayı başarıyor.
Geçen yıl analiz şirketleri, yayınladıkları tahminlerde SSD'lerdeki 1GB'lık hafıza başına 1 dolarlık ücret sınırının 2012'de aşılaşacağını iddia etmişlerdi. Nihayet Intel, 240GB'lık bir birimle bu barajı aştı. Yıl sonuna kadar diğer üreticilerin fiyatlandırma konusunda Intel'i takip etmesi bekleniyor.
Gordon Moore'un kabul görmüş yasasına göre SSD'leri değerlendirdiğimizde, ilerleyen dönemlerde ürünlerin hafızalarının artış göstereceği, fiyatın aynı kalacağını, hatta düşüş yaşanacağını söyleyebiliriz. Önerilen satış fiyatlarında önemli değişiklikler yapan Intel, bunun ilk sinyallerini veriyor. Umarız SSD'ler çok daha hızlı bir şekilde ucuzlamaya devam eder. 

http://www.ubergizmo.com/2012/07/intel-series-330-ssd-reaches-240gb-and-dips-below-1gb/ Yorum Yaz
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Prequel 7 yıl en beğenilen
daha önce bir sürü model zaten 1$ sınırının altına indi. Intel en pahalı SSD satan firma zaten. iops değerleri de çok kötü.
ayrıca 1$ limitinin altına inmesi benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. TR'de adamlar yurtdışındaki 512 fiyatına 128 satıyor.
daha önce bir sürü model zaten 1$ sınırının altına indi. Intel en pahalı SSD satan firma zaten. iops değerleri de çok kötü.ayrıca 1$ limitinin altına inmes...
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cocainbar 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yurt dışında Beher GB 50 cent olsa dahi, bizim soyguncular bu zihniyetle devam ettikleri sürece, 1$ dan aşağı olmayacaktır.
Bu gün için Almanya ve Türkiye 240 GB OCZ için şöyle.
Almanya: OCZ 240 GB 415 TL (KDV ve Gönderme ücreti dahil) Hardware Versand.de
Türkiye: OCZ 240 GB 611 TL (Gönderme ücreti dahil deği) Vatan Bilgisayar

www1.hardwareversand.de/...

vatanbilgisayar.com/...

İşte biz buyuz. %100 kazanmadan bir ürünü satmak istemeyiz.
Saygılarımla..


bu fiyat farkını kamçılayan şey firmaların çok kazanma isteğinden ziyade devletin aldığı vergilerdir. Elektronik olsun Beyaz eşya olsun vergiler yüzünden fiyatları 2 katına çıkıyor. vergiyi sadece %18 olarak düşünmeyin ithal edildigi zamanda ithal eden firma gümrükte vergi veriyor, verdigi oranları bir araştırın


bende vertex 4ün 128gb modelini 120€ya aldım 270tl yani. AOC marka E2343F2 model LED ekranı 135€ya aldım 300 liraya yani Bu ekran burada 500 lira.

Hükümetin halkı nasıl sömürdüğünü ifade etmeye bu 1 2 örnek yetiyor. Devletin en çok kar eden kurumlarını özelleştirdiler haliyle kasaya para girişi durdu üstelikte yabancılara sattılar. Her kuruşumuz yabancılara gidiyor. Hele arapların telekomu (türk telekom) bizleri nasıl sömürüyor bir araştırın
DH MisafiriYurt dışında Beher GB 50 cent olsa dahi, bizim soyguncular bu zihniyetle devam ettikleri sürece, 1$ dan aşağı olmayacaktır.
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Batuist 7 yıl
Türkiye için geçerli olabilecek bir rakam değil o.... intel 194$ önerilen satış fiyatı diyorsa bizimkiler onu 294 olarak görüyor.. Türk insanı içib yüksek kar marjı ile satılabilecek bir ürün olarak görülüyor bunlar... 150$a alıp 194a satacağına bizimkiler maalesef 294 olarak satıyorlarki müdürlerine yöneticilerine yalakalık olsun daha şirin görünsünler...
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jovanovic 7 yıl
Burda Ssd kullanmak cuzdan ister...
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1963bursa 7 yıl
240 gb OCZ 179$, daha ucuz olduğu dönemleri de oldu. amazon.com/...
OCZ gibi SSD denince ilk akla gelen firmanın fiyat oynamaları haber olur da, intel bilmem kaça satmış nesi haber anlamak zor, ha dersinizki OCZ'den bile ucuz falan yada 1 TB model olsa her firma üretemiyor 1 TB o zaman da anlayışla karşılanır.
Ama bu kötü kokuyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Yurt dışında Beher GB 50 cent olsa dahi, bizim soyguncular bu zihniyetle devam ettikleri sürece, 1$ dan aşağı olmayacaktır.
Bu gün için Almanya ve Türkiye 240 GB OCZ için şöyle.
Almanya: OCZ 240 GB 415 TL (KDV ve Gönderme ücreti dahil) Hardware Versand.de
Türkiye: OCZ 240 GB 611 TL (Gönderme ücreti dahil deği) Vatan Bilgisayar
www1.hardwareversand.de/...
vatanbilgisayar.com/...
İşte biz buyuz. %100 kazanmadan bir ürünü satmak istemeyiz.
Saygılarımla..
1 Yanıt Yanıtla
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cocainbar 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yurt dışında Beher GB 50 cent olsa dahi, bizim soyguncular bu zihniyetle devam ettikleri sürece, 1$ dan aşağı olmayacaktır.
Bu gün için Almanya ve Türkiye 240 GB OCZ için şöyle.
Almanya: OCZ 240 GB 415 TL (KDV ve Gönderme ücreti dahil) Hardware Versand.de
Türkiye: OCZ 240 GB 611 TL (Gönderme ücreti dahil deği) Vatan Bilgisayar

www1.hardwareversand.de/...

vatanbilgisayar.com/...

İşte biz buyuz. %100 kazanmadan bir ürünü satmak istemeyiz.
Saygılarımla..


bu fiyat farkını kamçılayan şey firmaların çok kazanma isteğinden ziyade devletin aldığı vergilerdir. Elektronik olsun Beyaz eşya olsun vergiler yüzünden fiyatları 2 katına çıkıyor. vergiyi sadece %18 olarak düşünmeyin ithal edildigi zamanda ithal eden firma gümrükte vergi veriyor, verdigi oranları bir araştırın


bende vertex 4ün 128gb modelini 120€ya aldım 270tl yani. AOC marka E2343F2 model LED ekranı 135€ya aldım 300 liraya yani Bu ekran burada 500 lira.

Hükümetin halkı nasıl sömürdüğünü ifade etmeye bu 1 2 örnek yetiyor. Devletin en çok kar eden kurumlarını özelleştirdiler haliyle kasaya para girişi durdu üstelikte yabancılara sattılar. Her kuruşumuz yabancılara gidiyor. Hele arapların telekomu (türk telekom) bizleri nasıl sömürüyor bir araştırın
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Prequel 7 yıl en beğenilen
daha önce bir sürü model zaten 1$ sınırının altına indi. Intel en pahalı SSD satan firma zaten. iops değerleri de çok kötü.
ayrıca 1$ limitinin altına inmesi benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. TR'de adamlar yurtdışındaki 512 fiyatına 128 satıyor.
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