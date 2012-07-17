Intel, 330 serisi 240GB'lık SSD'sini duyurdu





Intel, şimdiye kadar 200GB'ın altında çözümlerin yer aldığı 330 serisi SSD'lerine 240GB'lık yeni bir model eklediğini duyurdu. 320, 520 ve mevcut 330 serisi ürünlerde indirime gideceği rapor edilen yarı iletken çip üreticisi, farklı segmentlerdeki depolama birimlerini birbirlerine rakip hale getirmemek ve yüksek hafızalı yeni bir sürüme alan oluşturmak için böyle bir karar aldığı tahmin ediliyor.

2.5 inç - 9.5mm formundaki SSD, SATA III 6GB/sn arabirimi, LSI-SandForce kontrolcü, 500MB/sn okuma, 450MB/sn yazma hızı sunuyor. 4KB rastgele okuma performansı 42,000 IOPS, yazma performansı ise; 52,000 IOPS olan Intel 320 serisi 240GB'lık depolama birimi, 194$'lık önerilen satış fiyatıyla 1$/GB barajını aşmayı başarıyor.

Geçen yıl analiz şirketleri, yayınladıkları tahminlerde SSD'lerdeki 1GB'lık hafıza başına 1 dolarlık ücret sınırının 2012'de aşılaşacağını iddia etmişlerdi. Nihayet Intel, 240GB'lık bir birimle bu barajı aştı. Yıl sonuna kadar diğer üreticilerin fiyatlandırma konusunda Intel'i takip etmesi bekleniyor.

Gordon Moore'un kabul görmüş yasasına göre SSD'leri değerlendirdiğimizde, ilerleyen dönemlerde ürünlerin hafızalarının artış göstereceği, fiyatın aynı kalacağını, hatta düşüş yaşanacağını söyleyebiliriz. Önerilen satış fiyatlarında önemli değişiklikler yapan Intel, bunun ilk sinyallerini veriyor. Umarız SSD'ler çok daha hızlı bir şekilde ucuzlamaya devam eder.

http://www.ubergizmo.com/2012/07/intel-series-330-ssd-reaches-240gb-and-dips-below-1gb/