Intel, 330 serisi SSD'lerinin basın duyurusunu gerçekleştirdi

Intel, yeni SSD duyurularına kaldığı yerden devam ediyor. Firma, bugün 330 serisi SSD'lerinin basın duyurusunu gerçekleştirdi.





60 GB, 120 GB ve 180 GB olmak üzere üç farklı kapasitede hazırlanan 330 serisi SSD'ler, SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanıyor ve 25 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen MLC tipi NAND flash bellek yongasını bünyelerinde barındırıyor.

Saniyede 500 MB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 450 MB'a varan sıralı yazma hızı sunan SSD'lerin rastgele okuma performansları 22.500 IOPS, rastgele yazma performansları 33.000 IOPS olarak açıklandı. Bugünden itibaren sevkiyatına ve satışına başlanacak olan SSD'lerden 60 GB'lık versiyon için 89$, 120 GB'lık versiyon için 149$, 180 GB'lık versiyon için 234$ fiyat belirlenmiş durumda.

