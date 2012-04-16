Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, 330 serisi SSD'lerinin basın duyurusunu gerçekleştirdi

7 yıl
8,2b
1
5
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel, yeni SSD duyurularına kaldığı yerden devam ediyor. Firma, bugün 330 serisi SSD'lerinin basın duyurusunu gerçekleştirdi.

60 GB, 120 GB ve 180 GB olmak üzere üç farklı kapasitede hazırlanan 330 serisi SSD'ler, SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanıyor ve 25 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen MLC tipi NAND flash bellek yongasını bünyelerinde barındırıyor.
Saniyede 500 MB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 450 MB'a varan sıralı yazma hızı sunan SSD'lerin rastgele okuma performansları 22.500 IOPS, rastgele yazma performansları 33.000 IOPS olarak açıklandı. Bugünden itibaren sevkiyatına ve satışına başlanacak olan SSD'lerden 60 GB'lık versiyon için 89$, 120 GB'lık versiyon için 149$, 180 GB'lık versiyon için 234$ fiyat belirlenmiş durumda.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Intel SSD sektöründe iyi atıllımlar yapıyor sahip olduğu fabrikasyon sürecinin etkisi elbetde büyük, fiyatlandırm ayeni olan bir teknoloji için elbetde yüksek hele melez olsaydı neler olucakdı belki ama elbetde yerli yerine oturucakdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
özellikleri zayıf gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
Vatan indiriminden biraz önce ocz agility 3 ü 330 liraya aldım. O bana epey gider.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dcorp 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Vatan indiriminden biraz önce ocz agility 3 ü 330 liraya aldım. O bana epey gider.

vatanda indirim oemde yok diye biliyorum %24 indirimden aldiysaniz ve dun bitmis olmasi lazimdi? suan siteye baktim indirim yok?
benimde almam lazim kapanmadan bi kosu alip geleyim varsa indirim falan?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC One X video inceleme Tegra 3 Mercek Altında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim