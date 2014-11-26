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Intel 3D NAND teknolojisi ile 10TB'lik SSD'lere imkan tanıyacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel 3D NAND teknolojisi ile 10TB'lik SSD'lere imkan tanıyacak

Son yıllarda yonga endüstrisinde zar alanını küçültmek yerine üç boyutlu istifleme yaparak dikey yönde kapasiteyi büyütmek önem kazanmaya başladı. Samsung V-NAND adını verdiği 3 boyutlu NAND bellek istifleme yöntemi ile büyük başarılara imza atıyor. Şimdi ise Intel benzer bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Aynı Samsung gibi Intel de fabrikasyon sürecini 40nm veya benzer bir seviyeye çekecek ve oluşan fazla zar alanını en iyi şekilde kullanmaya çalışacak. Kapasiteye önem vermek isteyen Intel çok katmanlı - MLC NAND yongalarını 32 katman olarak üretecek ve kapasitesi de 256Gbit olacak. Intel ayrıca 384Gbit kapasiteye sahip üç katmanlı - TLC NAND yongaları da üretmeyi planlıyor. 

Samsung ise boyutları küçük tutmaya nem veriyor ve kullandığı 32 katmanlı MLC NAND bellek modülü 86Gbit kapasiteye sahip. Bununla birlikte V-NAND teknolojisi bu pazardaki mevcut ürünler içerisinde en küçük zar alanı kullanan teknoloji.

Aslında her iki firma da silikon tasarımı konusunda 16nm hatta 14nm fabrikasyon sürecine kadar üretimi geliştirmiş durumdalar. Ancak kapasitenin daha iyi kullanılması adına 3D NAND belleklerde daha büyük üretim sürecini tercih ediyorlar. 

Intel bu sayede 10TB'a kadar giden daha yüksek kapasitelere sahip SSD ürünleri piyasaya sürmek istiyor. Ancak firma şimdilik kesin bir zaman dilimi ortaya koyamıyor. Samsung ise 10TB kapasiteli SSD ürünlerinin 5 yıl içerisinde piyasada olacağını tahmin ediyor. 

Intel yeni 3 boyutlu NAND teknolojisini gelecek yıl itibariyle resmiyete kavuşturacak ve bir yol haritasını da hazırlamış olacak. Firmanın ilk ürünleri ise kurumsal pazarı hedefleyecek. Maliyetlerin de düşmesi ile birlikte Intel 3D NAND tabanlı SSD ürünlerinin son kullanıcıya ulaştığını da görmeye başlayacağız.  

http://www.extremetech.com/computing/194911-intel-announces-32-layer-3d-nand-chips-plans-for-larger-than-10tb-ssds Yorum Yaz
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Batuist 5 yıl
10TB'ı geçtim, önce bize bi 1TB'ı uygun fiyata versinde 10'u kalsın...
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N. Chomsky 5 yıl

20 binden aşağı olmaz.
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Das Boot 5 yıl
Nihayet SSD konusunda da teknolojik gelişmeler yaşanıyor. 2 yıldır bir durgunluk vardı. Herhalde önümüzde ki yıllar da istediğimiz fiyatlara yaklaşacaktır SSD'ler.
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mesa12 5 yıl
tamam yapsın 10tb da bize de 200tl ye 1tb ını yapmayı unutmasın yoksa napayım 10tb 10.000$ olduktan sonra :)
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babacan52 5 yıl
fiyatı daha da ucuzlasın da hdd den tamamen ssd ye geçek
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BARIŞ55 5 yıl
Intel ve ssd mi?

İstemem kalsın.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
quantum bilgisayarın şu anda kullanıldığı düşünülür ise oldukça geç kalmış bir teknoloji gibi duruyor
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gmyo31 5 yıl
umarım kucuk boyutlu ssd lerin fiyatları iner
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bratishka 5 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
quantum bilgisayarın şu anda kullanıldığı düşünülür ise oldukça geç kalmış bir teknoloji gibi duruyor

Zaten quantum bilgisayarı ile ssd üretimi aynı teknoloji dalı.
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Lazeran 5 yıl
500gb olanını 100 dolara alsam sukredecem
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UnInvited_Guest 5 yıl
Sammy yapar intel taklit eder


Şaka bir yana da gelsinde ucuzlasın artık ya. Sammy çıkarır yüksek boyutluları ilk önce büyük ihtimal.
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rabitelli 5 yıl
yav şu donanım sektörü yazılımdan herdaim ivmeli ya; cin ifrit oluyorum. Yarın bir gün bu teknoloji cpu, gpu, ram yongalaında da kullanılır, ama gene o donanımı verimli kullanacak yazılım bulamayız...
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donanımcı123 5 yıl
Çıksın tabi 10 tb lık ssdler, çıksında 256 gb - 1 tb aralığındaki ssdlerin fiyatı düşsün.
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MühendisMurat 5 yıl
güzel haber arkadaşın dediği gibi artık SSD ' lerin fiyatı düşsün de herkes bilgisayarına rahatlıkla takıp bu farkı yaşasın.
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alperen_69 5 yıl
Boyutun artması fiyatların düşeceğini gösterir bana kalırsa 10 tb olanı çıkarsa bizde 2 veya 3 tb olanını alabiliriz sanırım
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