Intel 3D NAND teknolojisi ile 10TB'lik SSD'lere imkan tanıyacak





Son yıllarda yonga endüstrisinde zar alanını küçültmek yerine üç boyutlu istifleme yaparak dikey yönde kapasiteyi büyütmek önem kazanmaya başladı. Samsung V-NAND adını verdiği 3 boyutlu NAND bellek istifleme yöntemi ile büyük başarılara imza atıyor. Şimdi ise Intel benzer bir yöntem üzerinde çalışıyor.





Aynı Samsung gibi Intel de fabrikasyon sürecini 40nm veya benzer bir seviyeye çekecek ve oluşan fazla zar alanını en iyi şekilde kullanmaya çalışacak. Kapasiteye önem vermek isteyen Intel çok katmanlı - MLC NAND yongalarını 32 katman olarak üretecek ve kapasitesi de 256Gbit olacak. Intel ayrıca 384Gbit kapasiteye sahip üç katmanlı - TLC NAND yongaları da üretmeyi planlıyor.





Samsung ise boyutları küçük tutmaya nem veriyor ve kullandığı 32 katmanlı MLC NAND bellek modülü 86Gbit kapasiteye sahip. Bununla birlikte V-NAND teknolojisi bu pazardaki mevcut ürünler içerisinde en küçük zar alanı kullanan teknoloji.





Aslında her iki firma da silikon tasarımı konusunda 16nm hatta 14nm fabrikasyon sürecine kadar üretimi geliştirmiş durumdalar. Ancak kapasitenin daha iyi kullanılması adına 3D NAND belleklerde daha büyük üretim sürecini tercih ediyorlar.





Intel bu sayede 10TB'a kadar giden daha yüksek kapasitelere sahip SSD ürünleri piyasaya sürmek istiyor. Ancak firma şimdilik kesin bir zaman dilimi ortaya koyamıyor. Samsung ise 10TB kapasiteli SSD ürünlerinin 5 yıl içerisinde piyasada olacağını tahmin ediyor.





Intel yeni 3 boyutlu NAND teknolojisini gelecek yıl itibariyle resmiyete kavuşturacak ve bir yol haritasını da hazırlamış olacak. Firmanın ilk ürünleri ise kurumsal pazarı hedefleyecek. Maliyetlerin de düşmesi ile birlikte Intel 3D NAND tabanlı SSD ürünlerinin son kullanıcıya ulaştığını da görmeye başlayacağız.

http://www.extremetech.com/computing/194911-intel-announces-32-layer-3d-nand-chips-plans-for-larger-than-10tb-ssds