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Intel 50Gb/sn veri aktarım hızı sunan yeni bir bağlantı teknolojisi üzerinde çalışıyor

8 yıl
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Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın 2011 model MacBook Pro modelleriyle birlikte endüstrinin beğenisine sunulan Ligh Peak kod adlı Thunderbolt teknolojisi yaygınlaşmaya başlamadan Intel yeni bir teknolojinin üzerinde çalıştığını doğruladı. USB 3.0 teknolojisi ile kıyaslandığında bağlantı hızını iki katına çıkaran üstelik aynı anda görüntü de aktarabilen Thunderbolt teknolojisinin ilerleyen aylarda daha fazla üretici tarafından kullanılması beklenirken, Intel'in 2015 için bağlantı hzıını 5 kat arttarak 50Gb/sn seviyesine çıkartacak yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığı anlaşıldı. Silikon Fotonik temelli yeni teknoloji ile 100 metreye kadar olan mesafede, Thunderbolt ve USB 3.0 teknolojilerinde kullanılanlara kıyasla daha ince bir kablo ile 50Gb/sn gibi yüksek hızlar mümkün olacak.

Masaüstü bilgisayarlardan dizüstü bilgisayarlara, tabletlerden set üstü kutulara kadar pek çok farklı alanda kullanılması beklenen teknoloji için Intel, Thunderbolt teknolojisinin yerini almaktan öte tamamlayıcı bir özellik olacağı yorumlarını yapsa da orta-uzun vadede en hızlı teknolojinin kalıcı olacağı söylenebilir. Bu noktada USB 3.0 teknolojisinin yerini alacağı öngörülen Thunderbolt teknolojisi de birkaç yıl içerisinde yerini çalışmaları devam eden daha hızlı bir teknolojiye bırakacak gibi görünüyor.


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Hermés 8 yıl en beğenilen
kablonun inceliği..

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Tanarri 8 yıl
usb2.0 bunu duyunca 'Dağlarrrrrrr dağlarrrrrrr kurban olam yol ver geçem xD
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Virtue34 8 yıl
50gb/sn hıza bakarmısın gerçekten süper olur özellikle biz arşivciler için çok güzel bir teknoloji !
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dhsacit 8 yıl
o zaman hdd performanslarıda atrması lazım
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Hermés 8 yıl
kablonun inceliği..

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zotti52 8 yıl
50 Gb/sn yani saniyede 6,25 gigabyte aktarım hızı. Muhteşem birşey.
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alpa07 8 yıl
bırakın çalışşsınn.hızlanalım bıraz
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aydogdu1453 8 yıl
İntel iyi çalışıyorsun fikirlerin güzel ama ssdlerin hali bile şu anda çok iyi değilken (mekaniklere kıyasla)böyle birşey olsun optik okuyucular da dahil çağ atlar resmen.Hayırlısı diyelim.
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Batuist 8 yıl
geriye doğru uyumlu olduktan sonra kimse daha hızlı bir teknolojiden şikayet etmez.. ama bugünün thunderbolt teknolojisi ile uyumlu olması lazım.. aksi halde kimse thunderbolta beklenen destek gelmez yada çok sınırlı kalır.
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spaydix 8 yıl
güzel teknoloji gelecekte 100gb okuyup yazan optik 100tb depolama alanlarıda çıkınca mükemmel olur
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aspirin_00 8 yıl
bugun 50 gb yarın 100 tb olur.
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adilazimdegilx 8 yıl
Saniyede 6GB'ı hangi SSD'den okuyup hangisine yazacaklar peki
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JrMaster 8 yıl
Baktılar işlemciler ekran kartları hızlanıyor ama yetmiyor sacma bi durum ortaya cıkıyor sistem birimlerinide hızlandıralım dediler ve o gazla gidiyorlar hayırlısı olsun
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