Intel 50Gb/sn veri aktarım hızı sunan yeni bir bağlantı teknolojisi üzerinde çalışıyor

Apple'ın 2011 model MacBook Pro modelleriyle birlikte endüstrinin beğenisine sunulan Ligh Peak kod adlı Thunderbolt teknolojisi yaygınlaşmaya başlamadan Intel yeni bir teknolojinin üzerinde çalıştığını doğruladı. USB 3.0 teknolojisi ile kıyaslandığında bağlantı hızını iki katına çıkaran üstelik aynı anda görüntü de aktarabilen Thunderbolt teknolojisinin ilerleyen aylarda daha fazla üretici tarafından kullanılması beklenirken, Intel'in 2015 için bağlantı hzıını 5 kat arttarak 50Gb/sn seviyesine çıkartacak yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığı anlaşıldı. Silikon Fotonik temelli yeni teknoloji ile 100 metreye kadar olan mesafede, Thunderbolt ve USB 3.0 teknolojilerinde kullanılanlara kıyasla daha ince bir kablo ile 50Gb/sn gibi yüksek hızlar mümkün olacak.

Masaüstü bilgisayarlardan dizüstü bilgisayarlara, tabletlerden set üstü kutulara kadar pek çok farklı alanda kullanılması beklenen teknoloji için Intel, Thunderbolt teknolojisinin yerini almaktan öte tamamlayıcı bir özellik olacağı yorumlarını yapsa da orta-uzun vadede en hızlı teknolojinin kalıcı olacağı söylenebilir. Bu noktada USB 3.0 teknolojisinin yerini alacağı öngörülen Thunderbolt teknolojisi de birkaç yıl içerisinde yerini çalışmaları devam eden daha hızlı bir teknolojiye bırakacak gibi görünüyor.