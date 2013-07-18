Intel, "Atom" markasını öldürmeye hazırlanıyor

Digitimes'ın haberine göre Intel, Atom markasını yakın gelecekte öldürmeyi planlıyor. İlk olarak netbook'lar için geliştirilen ardından giriş seviyesi bazı bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlarda da kullanılan Atom işlemciler, Atom markası tüketicilerde olumsuz hava yarattığı ve ucuz işlemci anlamına geldiği için Intel tarafından ileride farklı bir şekilde isimlendirilecekler.

Performansın yanında enerji verimliliğinin de ciddi şekilde arttırıldığı Clover Trail+ serisi işlemci tasarımlarına çok güvenen Intel, Qualcomm Snapdragon ve Nvidia Tegra platformlarının marka algısına karşı akıllı telefon pazarında farklı bir marka stratejisini hayata geçirmenin hazırlıklarını yapıyor. Bazı Atom işlemcilerinin gelecekte Pentium ve Celeron markası altında sunulması beklenirken, akıllı telefonlar için orta-uzun vadede stratejinin nasıl şekilleneceği şu an için net olarak bilinmiyor ama önemli farklar olması bekleniyor.

Celeron, Pentium ve hatta bazı Core i3 işlemcilerini gelecekte BGA soket yapısında anakarta entegre olarak sunmaya hazırlanan Intel, kendi platformunu kullanan akıllı telefonlara ilginin düşük olmasında Atom markasının yarattığı olumsuz algının da etkili olduğunu düşünüyor. Clover Trail+ ile ARM ekosistemine en ciddi tehdidini yapmaya hazırlanan şirket, diğer taraftan giriş seviyesi bilgisayarlar için de Haswell mimarisini kullanan Pentium ve Celeron işlemcilerini Eylül ayı ve sonrasında lanse etmeye hazırlanıyor.