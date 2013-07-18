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Intel, "Atom" markasını öldürmeye hazırlanıyor

5 yıl
2,6b
1
34
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel,
Digitimes'ın haberine göre Intel, Atom markasını yakın gelecekte öldürmeyi planlıyor. İlk olarak netbook'lar için geliştirilen ardından giriş seviyesi bazı bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlarda da kullanılan Atom işlemciler, Atom markası tüketicilerde olumsuz hava yarattığı ve ucuz işlemci anlamına geldiği için Intel tarafından ileride farklı bir şekilde isimlendirilecekler. 
Performansın yanında enerji verimliliğinin de ciddi şekilde arttırıldığı Clover Trail+ serisi işlemci tasarımlarına çok güvenen Intel, Qualcomm Snapdragon ve Nvidia Tegra platformlarının marka algısına karşı akıllı telefon pazarında farklı bir marka stratejisini hayata geçirmenin hazırlıklarını yapıyor. Bazı Atom işlemcilerinin gelecekte Pentium ve Celeron markası altında sunulması beklenirken, akıllı telefonlar için orta-uzun vadede stratejinin nasıl şekilleneceği şu an için net olarak bilinmiyor ama önemli farklar olması bekleniyor.
Celeron, Pentium ve hatta bazı Core i3 işlemcilerini gelecekte BGA soket yapısında anakarta entegre olarak sunmaya hazırlanan Intel, kendi platformunu kullanan akıllı telefonlara ilginin düşük olmasında Atom markasının yarattığı olumsuz algının da etkili olduğunu düşünüyor. Clover Trail+ ile ARM ekosistemine en ciddi tehdidini yapmaya hazırlanan şirket, diğer taraftan giriş seviyesi bilgisayarlar için de Haswell mimarisini kullanan Pentium ve Celeron işlemcilerini  Eylül ayı ve sonrasında lanse etmeye hazırlanıyor. 

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N3CAT1 5 yıl en beğenilen
Netbooklardaki performansını gördüğümden beri dünyanın en iyi işlemcisini bile yapsalar bendeki ön yargıyı değiştiremezler.
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David Crosby 5 yıl
#direnatom
1 Yanıt Yanıtla +13
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SS10 5 yıl
Atom bence de çok küçük, basit geliyor bilmeyen insanlara. Halbuki adını Proton yada Nötron koysalar, daha küçük oldukları halde daha büyük etki verir kulağa
Atom bence de çok küçük, basit geliyor bilmeyen insanlara. Halbuki adını Proton yada Nötron koysalar, daha küçük oldukları halde daha büyük etki verir kulağa ...
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bkaakco 5 yıl
Pentium 4 daha iyidir. İddia ediyorum.
7 yıldır Pentium 4 kullanıyorum Core 2 isteyen oyunları 15-20 fps açabiliyor optimizasyon iyiyse
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bozgunask 5 yıl
Mobile İşlemcilerin adını AyıBoğan koydular da biz mi almadık :D
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hakimi 5 yıl
ya bir kere intelin stratejisi baştan aşağı yanlış, sen bir cep telefonu veya tablet üretceksin tutacaksın ona taktığın işlemciye Pc işlemcisi adını vereceksin, hata burdan kaynaklanıyor, akılları sıra reklam malyetlerini düşürecekler, peki sonra ne olacak adam da tutup o işlemciden pc hızı bekleyecek, sonuç hayal kırıklığı, kaldıki Pentium işlemci deyince benim aklıma artık tek çekirdekli öküz arabaları geliyor. celerion deyince kötü işlemci geliyor hala bunlardan medet ummayı bırakıp adam gibi isim bul işlemcilerine öyle katıl rekabete
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mavizaman 5 yıl
bizde var lg netbook x130 takoz bildiğin:)
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lido 5 yıl
atom pişmanlıktır zamanında nerdeyse netbook alıyordum iyi ki almadım
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onur01651 5 yıl
Küçük işlerin büyük mimarisi ATOM
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kesbi 5 yıl
Atom işlemcili asus tablet kullanıyorum ve memnunum. 1.8 GHz çift çekirdek fansız windows 8 kullanarak 8-9 saat dayanıyor. Grafik işlemcisi biraz zayıf. Bir nesil sonra tam olacaktı. Ha eğer sadece adı değişecekse yine sorun yok.
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etlik 5 yıl
İlk atom işlemcili cihazım lg netbook olmuştu o zaman 3 adet internet sayfasından sonra cihaz kasıyordu ve beni sinir ediyordu. Sattıktan sonra birdahada atom işlemcili cihazda almadım.
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Srcn81 5 yıl
Atom ismi zaten garip geliyor bana.
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onsos1100 5 yıl
İşlemcileri i3 i5 i7 kodları ile satsınlar ortalık yıkılır.
–Seninki i3 benim telefon i7 knka.. muhabbetleri döner
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tural.i 5 yıl
gergedan koysunlar adını :D
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OverClocK1ng 5 yıl
istanbul2007
celeron mu öyle bir hata yapmaz heralde celeron atoma gore cok daha kotu prestije sahip

1.25GHz Celeron, 1.6GHz Atom'dan iyiydi be.
Atom olacağına Celeron olsun yine bundan kat kat iyidir...
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