Intel, Atom tabanlı Celeron ve Pentium yongalar üretmeyi planlıyor





Intel'in üst seviye Core işlemcilerinin yanında daha kırpılmış versiyonlar olarak tanımlayabileceğimiz Celeron ve Pentium işlemcileri genelde daha bütçe dostu cihazlarda boy gösteriyor.





Yılın sonlarına doğru Bay Trail adlı yeni nesil Atom işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, yeni yongaların performansından çok emin olduğu için bu işlemcileri Celeron ve Pentium sınıfında da kullanmak istediği gündeme geldi. Açıklama Intel sözcüsü Kathy Gill tarafından yapıldı.





22nm fabrikasyon sürecine sahip olan Bay Trail işlemciler 4 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor ve şimdiki versiyondan iki kat daha fazla performans sunuyor. Grafik tarafında da iddialı olan platform Gen7 adı verilen HD 4000 birimini bünyesinde sunuyor.





Intel, yeni platformunu duyurduktan sonra Celeron ve Pentium markası altında Bay Trail tabanlı işlemcilerini pazarlamaya başlayacak. Bay Trail-D serisi masaüstü bilgisayarlar için Bay Trail-M serisi ise dizüstü bilgisayarlar için üretilecek.





Intel'in yeni stratejisi hakkında detaylı bilgiler bulunmazken, Computex 2013 fuarı sonrasında elle tutulur bilgilerin elde edilmesi bekleniyor.

http://www.pcworld.com/article/2040401/intel-shifting-celeron-pentium-chips-to-atom-architecture.html#tk.rss_all