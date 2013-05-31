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Intel, Atom tabanlı Celeron ve Pentium yongalar üretmeyi planlıyor

5 yıl
559
1
10
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, Atom tabanlı Celeron ve Pentium yongalar üretmeyi planlıyor

Intel'in üst seviye Core işlemcilerinin yanında daha kırpılmış versiyonlar olarak tanımlayabileceğimiz Celeron ve Pentium işlemcileri genelde daha bütçe dostu cihazlarda boy gösteriyor. 

Yılın sonlarına doğru Bay Trail adlı yeni nesil Atom işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, yeni yongaların performansından çok emin olduğu için  bu işlemcileri Celeron ve Pentium sınıfında da kullanmak istediği gündeme geldi. Açıklama Intel sözcüsü Kathy Gill tarafından yapıldı.

22nm fabrikasyon sürecine sahip olan Bay Trail işlemciler 4 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor ve şimdiki versiyondan iki kat daha fazla performans sunuyor. Grafik tarafında da iddialı olan platform Gen7 adı verilen HD 4000 birimini bünyesinde sunuyor.

Intel, yeni platformunu duyurduktan sonra Celeron ve Pentium markası altında Bay Trail tabanlı işlemcilerini pazarlamaya başlayacak. Bay Trail-D serisi masaüstü bilgisayarlar için Bay Trail-M serisi ise dizüstü bilgisayarlar için üretilecek. 

Intel'in yeni stratejisi hakkında detaylı bilgiler bulunmazken, Computex 2013 fuarı sonrasında elle tutulur bilgilerin elde edilmesi bekleniyor.

http://www.pcworld.com/article/2040401/intel-shifting-celeron-pentium-chips-to-atom-architecture.html#tk.rss_all Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
Yine de Atom denince hâlen uyuz oluyorum...
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Nokia Specialist 5 yıl
APU'lar varken hiç kimse bu işlemcilerin yüzüne bile bakmaz.
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oozgur16 5 yıl
Bi an 2005 in haberlerini okuyorum zannettim
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Sistemler zorlanacak
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Guest-E2BECF3D0 5 yıl
Endüstriyel bilgisayar tarafında atom çok iyi işler yaptı fansız 7/24 çalışan Pc lerde başı çekti gerçi via nın ortalarda pek olmaması bunun başlı sebebi bence

Tabi atom cpu larla celeron lar arası çok fark var kullanımda bariz belli celeron 847 bir çok iş yeterli bir cpu, amd Apu larda yeni yeni gelmeye başladı endüstriyel tarafa ve ciddi ucuz bakalım amd artık kendi markası ile küçük bilgisayarlar yapıp satmalıbence
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savinelli 5 yıl
Atom ilk nesilde öyle rezil bir performans ortaya koydu ki artık ağzıyla kuş tutsa herkes bu yoğurdu üfleyerek yiyecek..
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HumbiGumbi 5 yıl
Bu atom ısrarı nedir arkadaş intelin yapma şu işlemciyi. Resmen amd almak çin sebep üretiyor intel :)
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erkan0075 5 yıl
Çok güzel. OoO işlem birimine geçen atomlar, celeron ve pentium'a adına yakışır bir performans verecek.
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Nokia Specialist 5 yıl
APU'lar varken hiç kimse bu işlemcilerin yüzüne bile bakmaz.
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OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen
Yine de Atom denince hâlen uyuz oluyorum...
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