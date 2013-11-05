Intel : Bay Trail benchmark skorları Tegra 5 ve Exynos 6'dan daha iyi (!)





Bay Trail tabanlı Atom işlemcileriyle mobil cihaz pazarında payını artırmayı hedefleyen Intel, rakipleri ile kıyaslama adına ilginç bir benchmark sonucu yayınladı.





SPECINT2000 benchmark testine sokulan Bay Trail yongaseti, Qualcomm'un 8x74 yongasetinden neredeyse iki kat performans sunarken, Tegra 5 ve Exynos 6 yongasetlerinden ise yüzde 40 daha iyi performans veriyor.





Ancak işin garip tarafı Exynos 6 ve Tegra 5 yongasetleri henüz resmen lanse edilmedi. Samsung'un 64 bit destekli yongasetlerini barındıracağı tahmin edilen Exynos 6 yanında Tegra 5 ile ilgili ise hiçbir bilgi yok.





Intel'in bu yongasetlerini nasıl temin ederek benchmark testine soktuğu merak konusu. Bay Trail yongasetlerinin performasına çok güvendiği görülen Intel, gelecek olan yeni nesil mobil platformlardan da çekinmiyor.





Benchmark skorlarında hile yapıldığı haberlerinin sık sık gündeme geldiği son dönemde Intel'in benchmark karşılaştırması oldukça ses getirecek gibi görünüyor.

http://vr-zone.com/articles/intel-bay-trail-vs-samsung-exynos-6-tegra-5/62639.html