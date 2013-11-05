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Intel : Bay Trail benchmark skorları Tegra 5 ve Exynos 6'dan daha iyi (!)

5 yıl
784
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36
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel : Bay Trail benchmark skorları Tegra 5 ve Exynos 6'dan daha iyi (!)

Bay Trail tabanlı Atom işlemcileriyle mobil cihaz pazarında payını artırmayı hedefleyen Intel, rakipleri ile kıyaslama adına ilginç bir benchmark sonucu yayınladı.

SPECINT2000 benchmark testine sokulan Bay Trail yongaseti, Qualcomm'un 8x74 yongasetinden neredeyse iki kat performans sunarken, Tegra 5 ve Exynos 6 yongasetlerinden ise yüzde 40 daha iyi performans veriyor.

Ancak işin garip tarafı Exynos 6 ve Tegra 5 yongasetleri henüz resmen lanse edilmedi. Samsung'un 64 bit destekli yongasetlerini barındıracağı tahmin edilen Exynos 6 yanında Tegra 5 ile ilgili ise hiçbir bilgi yok. 

Intel'in bu yongasetlerini nasıl temin ederek benchmark testine soktuğu merak konusu. Bay Trail yongasetlerinin performasına çok güvendiği görülen Intel, gelecek olan yeni nesil mobil platformlardan da çekinmiyor. 

Benchmark skorlarında hile yapıldığı haberlerinin sık sık gündeme geldiği son dönemde Intel'in benchmark karşılaştırması oldukça ses getirecek gibi görünüyor. 

http://vr-zone.com/articles/intel-bay-trail-vs-samsung-exynos-6-tegra-5/62639.html Yorum Yaz
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OBA INC 5 yıl en beğenilen
Güç tüketimleride önemli ama o konuda bir açıklama yok. Yoksa i7 yer bitirir hepsini :D
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sinoka 5 yıl
morpheus_1905

intel bu işe el atarsa ne tegra kalır ne Qualcomm


Ondan sonra şimdiki gibi her sene cihazların performansı 2 kat artmaz %20 artar şu anki masaüstü işlemcileri gibi.
morpheus_1905intel bu işe el atarsa ne tegra kalır ne QualcommOndan sonra şimdiki gibi her sene cihazların performansı...
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Behlül 5 yıl
Mobilite konusunda Intel güç tüketimi ve performans ikilisi üzerine aşırı efor sarfediyor. Ben istiyorum ve biliyorum Bay Trail umut vadedecek. Intel'in U'serisi notebook işlemcileriyle i5 performansı ile 9 saat pil ömrünü gördükten sonra neden olmasın.
Mobilite konusunda Intel güç tüketimi ve performans ikilisi üzerine aşırı efor sarfediyor. Ben istiyorum ve biliyorum Bay Trail umut vadedecek. Intel'in U'seri...
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Demerzell 5 yıl
Ya intel gene birilerini satın almıştır. Microsoftla intel bir aradayken, Trost yasasının gereği olarak, iki firmaya ayrılmıştılar. O zamandan beri piyasayı tehdit ve ekonomik sıkıştırma yollarını terk ettiğini düşünmüyorum. Intel yapmıştır bi numara, güven zedeledi.
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sertaceri 5 yıl
sinoka
morpheus_1905 intel bu işe el atarsa ne tegra kalır ne Qualcomm
Ondan sonra şimdiki gibi her sene cihazların performansı 2 kat artmaz %20 artar şu anki masaüstü işlemcileri gibi.

Ulan görende telefonda 5ghz işlemci olsa uzaya gidicek sanar. Facebook twitter oyun dışında ne yapıcaksın ? Bu hız olayına çok kaptırdınız. Sadece işlemci değil her konuda önemli olan optimizasyondur. Öyle olmasa tek bir sürücü güncellemesiyle performans lar %20+ artmaz. Bunu hepinizde biliyorsunuz. Ayrıca cihazlar mobil olduğu için bazı kısıtlarında mevcutiyetini unutmayın. Son birşey. %20 artış seni tatmin etmiyorsa adamlar çarpan kilidi açık işlemci satıyor al hız aşırt benim gibi 4.7 ghz te kullan bilgisayarını
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RAN7843 5 yıl
Hep tegra 4 lü bir telefonum olsun istedim olmadi ama bence tegra 5 le beraber can acitacaklar bana öyle geliyor mobilpazar cok önemle konsollara gerek kalmayacak ilerleyen zamanda görün
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25FURKAN 5 yıl
amd de hiç çıt yok bu konuda
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DH Misafiri 5 yıl
intel karşısında digerleri oyunçak gibi kalır ama nedense cihaz üretiçileri fazla rabet göstermiyo ben sahsen telimim işlemçisinin intel olmasını isterim sonuçda deneyim var ortada ayrıca bunlar x86 işlemçi diyil bi kaç arkadaş karıştırmışş :D i7 falan diye
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DH Misafiri 5 yıl
qualcom gelir inteli rezil eder gider.
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ErdemZen 5 yıl
sinoka
morpheus_1905 intel bu işe el atarsa ne tegra kalır ne Qualcomm
Ondan sonra şimdiki gibi her sene cihazların performansı 2 kat artmaz %20 artar şu anki masaüstü işlemcileri gibi.

Saçma sapan yorumlara sıkça rastlıyorum ama bu da efsanelerden biri olmuş. Mobil ile masaüstünü ciddi ciddi kaysladın mı sen az önce, bize mi öyle geldi? Ayrıca Moore yasasını öngören Moore Intel'in kurucularından iken 2 kat arttırmaz demek... ne bileyim olmamış işte.
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darkaura 5 yıl
intel cok genis kaynaklari ve tecrubesiyle mobilde bu kadar geride kalmazdi aslinda ama x86 mimarisinin cisc yapisi arm in risc'inden cok daha fazla enerji tuketimine neden olan bir durum. yani x86 temel mimari yapisi yuzunden enerji konusunda geride kaliyor. genede intelin bir noktada arayi kapatacagindan suphem yok. esas soru farki kapattiginda sektor yeni bir islemciye acik olacakmi. cunku bir sektor bir kere belli bir yapida sekillendikden sonra farkli donanimlara cok sicak bakilmaz. farkli donanim farkli yapi, farkli uretim ve tasarim tecrubesi demek. yeni donanim cok buyuk fark yaratmadikdan sonra firmalar dogal olarak gecis yapmak istemez.
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orgasmico 5 yıl darkaura
intel ve amd işlemciler pnetium por dan beri cisc komutlarını risc komutlara çevirerek işliyorlar. Eski bir amd mühendisinin dediği gibi cisc kaportalar altında risc motorları var. ASıl sorun arm işlemcilerin baştan düşük güç tükteimi düşünülerek tasalaranmış olması.
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darkaura 5 yıl
Buraktas.
Merak ettiğim bir şey var intel işlemciler x86 tabanlı olduğuna göre androidin x86 versiyonu ile mi çalışıyorlar? Yani marketteki uygulamalar intel işlemcili cihazlarda çalışmıyor mu yanlış mı biliyorum?

buyuk oranda sorunsuz calisiyor. zaten uygulamalar makina kodunda yazilmiyor, dalvik sanal makina uzerinden calistiriliyor, bu acidan donanimdan bagimsiz.
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Brky 5 yıl
Exynos 6 damı varmış ?
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