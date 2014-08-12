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Intel, Broadwell tabanlı Core M yongalarını sınırlı sayıda satışa sunacak

4 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, Broadwell tabanlı Core M yongalarını sınırlı sayıda satışa sunacak

Intel'in Haswell mimarisinin yerini almasını planladığı ve Haziran ayında piyasaya çıkması beklenen Broadwell mimarisi bazı problemler nedeniyle Kasım ayına kadar ertelenmişti. Pek çok önemli üreticinin de beklemek zorunda kaldığı Broadwell mimarisi bu yıl sınırlı sayıda üretilecek. 

Haziran ayındaki Computex 2014 fuarında bir lansman gerçekleştiren Intel, Broadwell mimarisinde ilk olarak Core M yongasetlerini satışa sunacağını açıklamıştı. Broadwell mimarisi 14nm fabrikasyon sürecine sahip ve Core M yongaları da daha çok premium seviyede ultra taşınabilir dizüstü ve tabletler için geliştirildi. 

Core M yongaseti bazı çevreler tarafından Atom ve Core ailesinin harmanlanmış bir şekli olarak görülüyor. 7.2mm kalınlığa imkan tanıyan Core M işlemciler Bay Trail işlemcilere göre ısıl tasarım gücünde yüzde 60 düşüş, performansta yüzde 20-40 artış, kapladığı alan bakımından yüzde 50 azalma ve üzde 10-45 arasında daha fazla yongaseti gücü sunuyor. Ancak bu değerlerin farklı iş yükleri altında değiştiğini hatırlatalım. Core M ayrıca fansız olması ile de biliniyor. 

Intel'in bugün yaptığı açıklamada Core M işlemcilerin sınırlı sayıda olmak üzere yıl sonuna kadar dağıtıma başlayacağını bildirdi. Bu açıklama yeni cihazlar hakkında da bize bazı ipuçları veriyor. 

Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen 12 inçlik ekrana sahip ve fan bulundurmayan MacBook Air modelinin ilk parti Core M işlemciler ile yıl sonundan önce piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak 12 inçlik MacBook Air de stok sıkıntısından nasibini alacak ve yaygın satışa yeni yılın ilk aylarında başlayabilecek. Core M işlemcilerini bekleyen diğer üreticilerin de benzer bir yol izleyeceği sanılıyor.

MacBook Pro gibi güçlü Broadwell işlemcileri gerektiren cihazların ise 2015 yılına sarktığı kesinleşti. Normalde bu aylarda yeni MacBook Pro modellerinin piyasada olması bekleniyordu. Bilindiği gibi Intel bu yıl Mac ailesinde büyük bir işlemci değişimi yapmadı ve Haswell mimarisine yeni katılan biraz daha hızlı işlemcilerle MacBook Pro ve MacBook Air ailesini yenilerken iMac serisine de daha uygun fiyatlı bir üye ekledi.  

http://appleinsider.com/articles/14/08/11/intels-core-m-chip-announcement-suggests-broadwell-based-macbook-pros-wont-arrive-until-2015 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Allons-y 4 yıl
Bilindiği gibi Intel bu yıl Mac ailesinde büyük bir işlemci değişimi yapmadı
Mac ailesindeki değişimleri Intel yapıyor gibi olmuş.
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MT-07 4 yıl
İntelin boş işlerinden birkaçı
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Rubisco 4 yıl
SAde Mac için değil Win8 için de fansız tablet için kullanmayı düşünüyorlar. Prototopi faln var. Büyük(12") ilginç ve kabul edilir performansı var duruyor.
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Fatih211 4 yıl
Önce m çıkacaksa pcler için çıkması sene başını bulacak heralde
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Gece772 4 yıl
Gereksiz heyecan yapmayalım
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