Intel, Clover Trail işlemcilerini detaylandırdı

Akıllı telefon pazarına Medfield tabanlı Atom işlemcilerle giren Intel, tablet pazarında da Clover Trail tabanlı Atom işlemcilerle ARM mimarisine karşı rekabet ortamı yaratmaya çalışacak. Bugün başlayan tablet etkinliğinde Intel, Clover Trail işlemcileriyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.





Yıl sonuna doğru tabletlerde görmeye başlayacağımız Clover Trail tabanlı işlemci, Intel Atom Z2760 adını alacak. Windows 8 ekosistemine dahil olacak tablet ve tablet PC ürünlerini hedef alan Z2760, çift çekirdekli işlemci barındıran yongada sistem tasarımı şeklinde olacak. Model, ince ve hafif tasarımlarda hızlı ve tepkisel performans ortaya koymayı amaçlıyor. Clover Trail platformu, Medfield işlemcilerinin geliştirilmiş ve küçültülmüş hali olarak tanımlanabilir.





Z2760 işlemcisi ile 8.5mm kalınlık ve 680gr ağırlık gibi iddialı seviyelere erişilebilecek. Önceki Intel tabanlı tabletlerde karşılaştığımız düşük kullanım süresinin aksine, Clover Trail platformu taşıyan referans 10 inçlik tablet prototipinde, 10 saat bellekteki HD videoyu oynatma ve 3 hafta bekleme sürelerine erişilebilmiş.





Sistem üzerinde NFC yakın alan iletişimi yongasına yer verilirken, 8MP çözünürlüğe kadar HD kamera, WiFi, 3G WWAN ve 4G LTE WWAN bağlantıları da dahil edilecek.





Z2760 işlemcisi çift çekirdek ve 4 mantık birimi sunarken, 1.8GHz'e kadar saat hızlarına çıkabiliyor. Intel'in dinamik olarak işlemciyi yüksek performansa çıkaran Burst ve birden çok mantık birimi gerektiren uygulamaları destekleyen Hyper-Threading teknolojileri de Z2760 modeline destek veriyor.





Z2760 işlemcisinde fabrikasyon süreci olarak 32nm ve transistor üretim teknolojisi olarak da High-K Metal Gate kullanılmış. Güç tüketimi açısından işlemciye olumlu katkı yapan bu süreçleri hali hazırda pek çok mobil işlemci üretiminde görüyoruz.





Tablet modelleri için diğer bir önemli konu olan grafik tarafında ise Intel'in Graphics Media Accelerator - GMA birimine yer verdiği görülüyor. 533MHz hızına kadar çekirdek frekansı elde edilirken, 1080p şifreleme ve çözme işlemleri için donanım hızlandırması desteği sunuluyor. Ayrıca harici ekran çıkışı olarak HDMI 1.3, dahili olarak ise MIPI-DSI veya LVDS ekran desteği bulunuyor.





Bellek yönetimi konusunda da önemli geliştirmeler sunan Z2760, 32 bit çift kanal bellek kontrolcüsü ve 2GB'a kadar 800 MT/s seviyesinde LPDDR2 desteği sunarak, hızlı bellek okuma/yazma, düşük gecikme süreleri ve yüksek bellek bant genişliği imkanlarını tabletlere getirecek.





Bekleme konumunda en düşük güç tüketimi sunan Microsoft Connected Standby teknolojisi de destekleniyor. Entegre görüntü sinyal işlemcisi ISP ile birlikte 8MP çözünürlüğe kadar ana kamera ve 2.1MP çözünürlüğe kadar ön kamera desteği, eMMC 4.41 depolama çözümü, USB 2.0 desteği, 14mm x 14mm tasarım alanı, GPS, akselerometre, pusula, donanım sensör merkezi, ısı ve yakınlık sensörü işlemci üzerinde yer alacak diğer özellikler.





Platformun, Windows Pro modelleri için tasarlanmadığını belirtmekte fayda var. Bu bakımdan 1080p ekran çözünürlükleri mümkün olmayabilir. Genelde Clover Trail cihazlarında 1366 x 768 piksel çözünürlük göreceğiz.





Clover Trail platformunun ilk örneklerini Lenovo Think Pad 2, ASUS Vivo Tab ve Samsung ATIV Smart PC modellerinde bulacağız. Intel ayrıca 20 farklı modelin daha üretim aşamasında olduğunu belirtiyor. Ortalama fiyat ise 799$ civarında olacak.