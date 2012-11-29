Intel: Mac Mini'deki monitör sorunu HD 4000'den kaynaklanıyor

Son tanıtılan Mac Mini'e HDMI üzerinden bağlanan görüntüleme birimlerindeki titreme sorunu sonrasında bazı kullanıcılardan gelen şikayetleri mercek altına alan Intel'den Mac Mini kullanıcılarını rahatlatacak açıklama geldi.

Intel'den yapılan açıklamada HD 4000 grafik yongasından kaynaklandığı belirtilen sorun için harekete geçildiğini ve Apple'ın çalışmaların tamamlanmasıyla beraber yayınlayacağı sürücü güncellemesi ile sorunun giderileceği açıklandı. Öte yandan Intel, sürücü güncellemesinin yayınlanacağı tarih hakkında ise herhangi bir detay vermedi.

Apple Destek Forum'u başta olmak üzere çeşitli platformlarda dile getirilen sorun sadece HDMI üzerinden yapılan bağlantılarda ortata çıkarken; Thunderbolt ya da Mini Display Port arayüzünden yapılan bağlantılarda herhangi bir sorun söz konusu olmuyor.

<a href="http://www.macrumors.com/2012/11/28/intel-reports-fix-coming-for-flickering-on-monitors-connected-to-2012-mac-mini-via-hdmi/">MacRumors</a>