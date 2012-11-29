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Intel: Mac Mini'deki monitör sorunu HD 4000'den kaynaklanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Son tanıtılan Mac Mini'e HDMI üzerinden bağlanan görüntüleme birimlerindeki titreme sorunu sonrasında bazı kullanıcılardan gelen şikayetleri mercek altına alan Intel'den Mac Mini kullanıcılarını rahatlatacak açıklama geldi.

Intel'den yapılan açıklamada HD 4000 grafik yongasından kaynaklandığı belirtilen sorun için harekete geçildiğini ve Apple'ın çalışmaların tamamlanmasıyla beraber yayınlayacağı sürücü güncellemesi ile sorunun giderileceği açıklandı. Öte yandan Intel, sürücü güncellemesinin yayınlanacağı tarih hakkında ise herhangi bir detay vermedi.

Apple Destek Forum'u başta olmak üzere çeşitli platformlarda dile getirilen sorun sadece HDMI üzerinden yapılan bağlantılarda ortata çıkarken; Thunderbolt ya da Mini Display Port arayüzünden yapılan bağlantılarda herhangi bir sorun söz konusu olmuyor.


<a href="http://www.macrumors.com/2012/11/28/intel-reports-fix-coming-for-flickering-on-monitors-connected-to-2012-mac-mini-via-hdmi/">MacRumors</a> Yorum Yaz
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
turbo-powwer
Intelin şunu anlaması lazım Sen sürücü yapamıyorsun arkadaşım!!! Ne NVIDIAsın ne de AMDsin...

amd ekran kartı kullanan biri olarak intelin sürücü konusunda amdden daha başarılı olduğunu düşünüyorum.
turbo-powwerIntelin şunu anlaması lazım Sen sürücü yapamıyorsun arkadaşım!!! Ne NVIDIAsın ne de AMDsin...amd ekran kartı kullanan bir...
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CoreXXX 7 yıl
tahir40
Bu HDMI sıkıntı zaten... Monitöre DVIdan baplanıyorum görütün tav oturuyor, HDMI kullanınca sanki analong bağlantı yapmışız gibi kenarda boşluklar ya da taşma oluyor, ince ayar yapmak zorunda kalıyorum.

onun ekran kartı ile alakası yok tamamen monitör yada tv ile alakası var. mesela asus bir monitöre tak hdmi yi görüntü oturmaz ve catalystten aşırı taramayı açmak zorunda kalırsın ama bir hp monitörü bağla cuk oturur.bunun sebebi monitörü takınca işletim sistemi o cihazın aşırı taramaya destek vermediğini görmesinden dolayı olur bu olay. bende philips LCD var tv ye film için bağlıyorum oturmuyor ama 82 cm lik sonye bağla cuk oturuyor. zaten bi zararıda yok kafana takma. nvidinanın kontol panelindende yapılıyor ama tam olarak bilmiyorum
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CoreXXX 7 yıl
intelin hdmi sinden film seyredin bi led tvde felan kalitesizliği bağırıyor. tabi dikkatli bir kullanıcı iseniz
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tahir40 7 yıl
Bu HDMI sıkıntı zaten... Monitöre DVI'dan baplanıyorum görütün tav oturuyor, HDMI kullanınca sanki analong bağlantı yapmışız gibi kenarda boşluklar ya da taşma oluyor, ince ayar yapmak zorunda kalıyorum.
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eric13 7 yıl
6 ay da bir surucu cikaran ve Aa ve Af si bariz sekilde rakibinden daha kotu olani İnteli destekleyen kafalar varken Amd hayata hak ettigi yere gelemez zaten
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dreampowder 7 yıl
Intel gerçekten de ekran kartı işinde hd4000 ile işi yeni öğreniyor diye düşünüyorum. HD4000 den öncesi tam bir felaketti. Sadece işletim sisteminin masaüstünü monitöre aktarmaya yarayan ekran kartları çıkartıyorlardı (3 nesil intel ekran kartı kullandım bu arada. gma950 / x3100 / hd4000).

HD4000 ile bu durum biraz düzeldi, umarım bu ilerlemeyi bozmazlar. Önemli olan hatanın bulunmuş olması

Bu arada AMD ekran kartları intelin ekran kartlarını kahvaltıda zeytin niyetine yer onu da unutmayalım
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eXiLeD7182 7 yıl
Arada olur böyle şeyler. En ufak sorunda adamlara yüklenmenin gereği yok. Bu güne kadar hatasız yazılmış bir sürücü yok.
Not : Bu güne kadar hep ATI-AMD ekran kartı kullandım. Bir kere sürücü sorunu yaşamadım. Bana neden hiç denk gelmedi anlamıyorum. Düzenli olarak güncellerdim.
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SystemApps 7 yıl en beğenilen
turbo-powwer
Intelin şunu anlaması lazım Sen sürücü yapamıyorsun arkadaşım!!! Ne NVIDIAsın ne de AMDsin...

amd ekran kartı kullanan biri olarak intelin sürücü konusunda amdden daha başarılı olduğunu düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +6
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turbo-powwer 7 yıl SystemApps
SystemApps
turbo-powwer
Intelin şunu anlaması lazım Sen sürücü yapamıyorsun arkadaşım!!! Ne NVIDIAsın ne de AMDsin...

amd ekran kartı kullanan biri olarak intelin sürücü konusunda amdden daha başarılı olduğunu düşünüyorum.

Yillardir NVİDİA ve ATİ(AMD) iki firmayi da kullanmis birisi olarak. İntel in yapabildigi tek sey ikinci bir ekrani baglamaktan ibaretti diyorum. Oyun , goruntuleme , film izleme konusunda AMD nin eline su dokemez. Hele su an HD 4000 kullanan birisi olarak en basit bir programda bile crash ler mavi ekran hatalarini gormek sinir bozucu. AA ve cozunurluk konusundaki skintilarina deginmiyorum bile.Tamam bazi hatalar yeni suruculerle giderildi. HD 4000 esas amaci multi medyayi da topallayarak yapmasi da onu tercih edilebilirlikten uzaklastiriyor. GPU isinde zamanla uzmanlasacaklardir ama su an icin guven vermiyor.
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turbo-powwer 7 yıl
Intel'in şunu anlaması lazım "Sen sürücü yapamıyorsun arkadaşım!!!"
Ne NVIDIA'sın ne de AMD'sin...
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