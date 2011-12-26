Intel, Sandy Bridge tabanlı mobil işlemcilerinde fiyatları düşürüyor

Digitimes'ın dizüstü bilgisayar pazarından edindiği bilgilere göre Intel, OEM ve ODM üreticilerine yönelik olarak Sandy Bridge mimarisini temel alan bazı işlemcilerinde fiyatlarında %15'e varan oranda indirim yapıyor. Mart-Nisan döneminde pazara sürülmesi beklenen 22nm Ivy Bridge işlemcileri öncesinde stokların eritilmesi adına yapılmış bir indirim olarak değerlendirilen bu hamlenin zaman içerisinde artarak devam etmesi bekleniyor.

Acer, Asus ve Lenovo gibi büyük sistem üreticileri hali hazırda Core i5-2430Mşlemcisini temel alan modellerini 659$'ın, Core i3 işlemcili modellerini ise 430$'ın altında fiyatlarla sunmaya başladılar. Dizüstü bilgisayar pazarında popüler olarak kullanılan bu işlemcilerin, Ivy Bridge jenerasyonunda Core i5-3450Mve Core i3-3370Mgibi işlemcilerle güncellenmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre 22nm Ivy Bridge işlemcilerin maliyeti mevcut Sandy Bridge ailesi ile kıyaslandığında 10$-15$ seviyesinde daha yüksek olacak ancak buna karşılık daha yüksek enerji verimliliği, daha yüksek performans ve grafikler sunulacak.

Ivy Bridge lansmanına doğru Intel'in ürün gamındaki diğer işlemciler için de benzer indirimler yapması beklenebilir. Haberimize konu olan indirim daha çok sistem üreticilerini kapsıyor olsa bile zaman içerisinde doğrudan son kullanıcılara yansayacak indirimler de beklenebilir.