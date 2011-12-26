Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, Sandy Bridge tabanlı mobil işlemcilerinde fiyatları düşürüyor

7 yıl
6,9b
1
4
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Digitimes'ın dizüstü bilgisayar pazarından edindiği bilgilere göre Intel, OEM ve ODM üreticilerine yönelik olarak Sandy Bridge mimarisini temel alan bazı işlemcilerinde fiyatlarında %15'e varan oranda indirim yapıyor. Mart-Nisan döneminde pazara sürülmesi beklenen 22nm Ivy Bridge işlemcileri öncesinde stokların eritilmesi adına yapılmış bir indirim olarak değerlendirilen bu hamlenin zaman içerisinde artarak devam etmesi bekleniyor.
Acer, Asus ve Lenovo gibi büyük sistem üreticileri hali hazırda Core i5-2430Mşlemcisini temel alan modellerini 659$'ın, Core i3 işlemcili modellerini ise 430$'ın altında fiyatlarla sunmaya başladılar. Dizüstü bilgisayar pazarında popüler olarak kullanılan bu işlemcilerin, Ivy Bridge jenerasyonunda Core i5-3450Mve Core i3-3370Mgibi işlemcilerle güncellenmesi bekleniyor.  Gelen bilgilere göre 22nm Ivy Bridge işlemcilerin maliyeti mevcut Sandy Bridge ailesi ile kıyaslandığında 10$-15$ seviyesinde daha yüksek olacak ancak buna karşılık daha yüksek enerji verimliliği, daha yüksek performans ve grafikler sunulacak.
Ivy Bridge lansmanına doğru Intel'in ürün gamındaki diğer işlemciler için de benzer indirimler yapması beklenebilir. Haberimize konu olan indirim daha çok sistem üreticilerini kapsıyor olsa bile zaman içerisinde doğrudan son kullanıcılara yansayacak indirimler de beklenebilir. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eozenir 7 yıl
i5 2430M harici ekran akrtı olmayan notebook aldım. performansından memnunum. masaüstü sistemleri aratmıyor. benim için mobilite önemlidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drakoid 7 yıl
2630qm ve 2670qm ne kadar duser onemli olan o. 2430m'nin fiyatinin dusmesi iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 7 yıl
Pahalı,yavaş, sorunlu aletler, notebookları sevmedim, umarım ihtiyacım da olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0nur* 7 yıl
+15 dolar fark olacak ise iyi,ama hiç şuan elinde bu makineleri olanlar için hiç gerekli değil. Pİyasa adamlar istedikleri gibi şekillendiriyorlar olayı. Yeni çıkan ve farklı bir teknoloji ile gelen bir işlemci,eski ve klasik üretilen şekline göre sadece +15 pahalı ise bu adamlar harbi bizleri güzel yoluyor. Şuan i3 bile windows altında mis gibi ya. Eğer gerçek işlem gücü gerekiyor ise kaftan biçilmiş mis gibi mac alınır. Standart kullanıcı için (mesela ben) i7 nereye konmalı bilmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech Wireless Boombox video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim