Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Teknoloji Konferansı “Yarından Sonra”ya ışık tutuyor

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Intel Teknoloji Konferansı’nda gelecek teknolojiler, Türkiye’nin teknoloji yatırımları ve küresel ölçekteki çalışmalar konuşuldu.
3 yıl
2,2b
1
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Intel Teknoloji Konferansı, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Yeni teknolojileri ülkemize getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Nanoteknoloji ve biyoteknoloji strateji hazırlıklarımızı tamamladık ve en kısa sürede uygulamaya başlayacağız. Nesnelerin Interneti ve bulut bilişim alanlarında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge gelişmelerinde geldiğimiz seviyeyi Türkiye’nin taşıdığı potansiyel açısından yeterli bulmuyor ve artırmak istiyoruz. Intel gibi dünya devleri gelip Türkiye’de Ar-Ge merkezleri açıyorlar. Bu anlamda diğer şirketlere de Intel’in örnek olmasını umuyoruz. Biz de şirketleri desteklemek konusunda çabalarımızı artırıyoruz. AR-GE reform paketiyle 2002 yılında 2 olan teknoloji geliştirme bölge sayısını 63’e çıkardık. Şimdi AR-GE reform paketiyle teknopark dönemini büyük bir heyecanla başlatıyoruz.”
 
Nesnelerin İnterneti Çağında Fırsatlar Dezavantajlardan Daha Çok
‘Yarından Sonra Teknoloji’ başlıklı konuşmasında global ve yerel ekonomik dinamikleri ve dünyayı şekillendirecek gelecek teknoloji trendlerini aktaran Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, “Dünyada üç endüstriyel devrim, iş yapış tarzımızı geri dönülemez şekilde değiştirdi. Buharlı makineler, seri üretim ve internet teknolojisi ile yaşamlarımız adım adım farklılaştı. Bugün ise Nesnelerin İnterneti teknolojileri dördüncü devrim tanımını fazlasıyla hak ediyor. Daha verimli, daha hızlı, daha eğlenceli bir yaşam bizi bekliyor. Tüm sektörler bu dijital dönüşümden etkileniyor, iş hayatımız kökten değişiyor. Çok yakın gelecekte üretim alanlarında belki de yüzde 70 makinaların yüzde 30 insanların olduğu bir ortam bizi bekliyor olacak. Ancak bu değişim, yaratıcı beyinler ve geleceğin teknolojilerine hükmetmek isteyenler için pek çok fırsatı da içinde barındırıyor. Bu dönemde veriyi iyi okuyan ve bundan değer yaratanlar yepyeni bir geleceği birlikte oluşturacaklar” dedi.
Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla artacak verimliliğe ve oluşacak tasarruf oranına dikkat çeken Aydın “Ülke olarak enerjiye senede 17 milyar dolar harcıyoruz. Enerji yönetim sistemlerini kullansak 1,5 milyar dolar cebimizde kalacak. Örneğin insanlar sadece akıllı termostat kullandıklarında yüzde 2-3 oranında enerji tasarrufunda bulunacak. Türkiye gibi enerjiyi dışarıdan alan bir ülke için bunları yapmak çok önemli” dedi.

Kullandığımız bilgisayarların da hızla değiştiğini, daha akıllı hale geldiğini ve bizler için düşünüp, bizler için duyup göreceğini belirten Aydın “Verinin başrolde olduğu bu gelecekte güvenlik de git gide daha fazla ön plana çıkıyor. Biz Intel olarak bu trendi 10 sene önce gördük. Bugün Intel Security ile her biri alanında lider, kendi aralarında iletişim kurabilen hızlı ve akıllı çözümler sunuyor, bugünün ve yarının teknolojilerini koruyoruz.” şeklinde konuştu.
 
Geleceğin Teknolojileri Türkiye’de Tasarlanıyor
İstanbul’da 2014 yılında açılan Intel Ar-Ge Merkezi’nde, giyilebilir teknolojiler ve Nesnelerin İnterneti uygulamalarına yönelik çözümler geliştirdiklerini aktaran Burak Aydın, “Türkiye’nin kendi fikri mülkiyet projelerini üretmesini ve ülkemizin patent sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ar-Ge merkezimizin açılmasından bu yana 5. Uluslararası patent başvurumuzu da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik, 7 başvurunun da yolda olduğunu söyleyebilirim. Bu bizim ve ülkemiz açısından gurur verici. Örneğin en son geliştirdiğimiz Adaptif Öğrenme Platformu’nun başarısı Türkiye sınırlarını aştı. “Sanal Öğretmen” olarak da bilinen proje, Harvard’lı Profesörlerden oluşan, teknolojiyle eğitimi birleştiren çalışmalarıyla dünya çapında ünlü CAST organizasyonunun da dikkatini çekti. Intel ve CAST, gerçekleştirdikleri işbirliği kapsamında Intel’in gelişmiş teknolojisi ve CAST’ın eğitim alanındaki tecrübesini birleştirerek projeyi yeni bir boyuta taşıyacak.
 
Kelebek Elbise’den Büyük Başarı
Uluslararası alanda elde ettiğimiz bir başka başarı ise yenilikçi moda tasarımcıları Ezra + Tuba tarafından Intel Türkiye Ar-Ge Merkezi işbirliği ile tasarlanan Intel Edison platformu ile akıllı hale getirilen ‘Kelebek Elbise’ oldu. Bu elbise, Intel’in tüm dünyada yürüttüğü bir reklam kampanyasının yüzü seçildi ve Türk tasarımcılarının ve mühendislerinin gücünü bir anlamda kanıtlamış ve tüm dünyaya göstermiş oldu.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
çoğu şeyleri makineler yapacak yani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekuLoN 3 yıl
Niyet güzel, konuşma tamam. Gerçek atılımlara gelince yerinde saymaya devam.
Hala akıllı termostat kullansak 1.5 milyar dolar cebimizde kalır... Ya kardeşim ben sana enerjiyi üretelim diyorum, yenilenebilir kaynaklar diyorum. Rüzgar bazen eser, bazen esmez ama deniz'in altındaki akıntılar asla durmuyor şu rüzgar güllerini denizin altına koyalım diyorum. Bizden çok daha az güneş alabilen Almanya ürettiği güneş enerjisiyle neredeyse sanayisinin tümünü besleyecek diyorum. Sen çıkıyorsun enerjiyi dışardan alan ülkeler için tasarruf etmek önemli diyorsun. Yanlış yeri işaret ediyorsun. Yarından sonraya böyle ışık tutulmaz, sen daha önünü göremiyorsun. Galiba bir Deniz Fener'ine ihtiyaç var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Facebook ve Twitter, FBI'ya karşı Apple'ın arkasında duruyor 3 yıl Nvidia, geçen yılın son çeyreğini rekor gelirle kapattı 3 yıl Dünyanın en güçlü Ubuntu telefonu geliyor 3 yıl Bu üçlü Tesla’yı yerinden edebilir 3 yıl Apple, Hata 53'te geri adım atıyor 3 yıl Seagate, dünyanın en ince 2TB HDD sürücüsünü duyurdu 3 yıl Toshiba, 15nm NAND flash tabanlı SSD ürünlerini duyurdu 3 yıl Akıllı saatler ilk defa klasik Swiss saatleri geride bıraktı 3 yıl Neverware'dan eski laptoplara ChromeOS dopingi 3 yıl Pentax'ın ilk tam kare DSLR modeli Pentax K-1 resmen duyuruldu 3 yıl Blade Runner 2'nin vizyon tarihi belli oldu 3 yıl James Webb Uzay Teleskobu'nun yapımından büyüleyici Time-Lapse video 3 yıl John McAfee: San Bernardino iPhone'unu 3 haftada ücretsiz kırabilirim 3 yıl Victorinox, giyilebilir cihaz pazarına Acer ile adım atıyor 3 yıl Google'ın CEO'su şifreleme savaşı konusunda Apple'a destek verdi 3 yıl Canon, EOS 80D, yeni lens ve diğer aksesuarlarını duyurdu 3 yıl Dünyanın ilk termal kameralı akıllı telefonu Cat S60 ile tanışın 3 yıl LG'nin akıllı robotu evimize misafir olmaya hazırlanıyor 3 yıl Huawei'den MediaPad T2 10.0 Pro geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Intel Teknoloji Konferansı “Yarından Sonra”ya ışık tutuyor Sonraki Uygun fiyatlı oyuncu anakartı "Gigabyte G1.Sniper B7 inceleme videosu" 3 yıl Motorola'dan VerveLife giyilebilir aksesuar serisi 3 yıl Canon, Powershot G7 X Mark II ve PowerShot SX720 HS modellerini tanıttı 3 yıl Apple, toplu taşıma kartı yerine iPhone'un kullanılmasını istiyor 3 yıl Twitter'da GIF paylaşımı artık daha rahat 3 yıl Apple ve FBI arasındaki veri şifreleme savaşı devam ediyor 3 yıl General Mobile, ikinci Android One telefonunu hazırlıyor 3 yıl Konsol seviyesinde grafikler bu kez kesin olarak mobilde 3 yıl Continuum özelliğine dokunmatik desteği geliyor 3 yıl iPad satışları son 5 yılın en düşük seviyesine geriliyor 3 yıl Qualcomm, LG G5'in Snapdragon 820 ile geleceğini doğruladı 3 yıl Gmailify ile tüm e-posta servislerini Gmail'e dönüştürün 3 yıl Uzayda yaşam: Apollo 11'den daha önce hiç görmediğiniz fotoğraflar 3 yıl Galaxy S7 bu kez çalışır halde sızdırıldı [4K Video] 3 yıl Google, taze gıda teslimat servisini duyurdu 3 yıl Mail servisi Outlook.com yenilendi 3 yıl Guardians of the Galaxy Vol 2'nin çekimlerine başlandı 3 yıl Mars'ın insanlar için hazırlanmış ilk haritasına göz atın! 3 yıl LinkPack uygulaması ile, kayıtlı linkler tek pakette 3 yıl Asus ZenPad serisi artık kurumlara yöneliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim