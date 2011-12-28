Intel Thunderbolt bağlantı arabirimi Nisan 2012'den sonra diğer PC modellerine de gelecek

Intel'in kablolu veri aktarımı için kullandığımız USB 2.0 ve hatta USB 3.0'dan kat kat daha fazla 10Gbps hızlarında aktarıma imkan tanıyan Thunderbolt I/O teknolojisi, Apple'ın MacBook Air, MacBook Pro ve iMac modelleriyle bilgisayar dünyasına adımını atmıştı.





DigiTimes'ın haberine göre Thunderbolt teknolojisi Mac modellerinin de ötesine geçmeye hazırlanıyor. Pek çok önemli PC üreticisi modellerinde Thunderbolt teknolojisini kullanmak için hazırlık yapıyor. ASUS ve Sony firmalarının Thunderbolt ile ilgili planları olduğu zaten biliniyordu. Gigabyte ise Thunderbolt uyumlu anakartlar ile ASUS ve ASRock'ı geride bırakmak istiyor.





Dev oyuncuların projeye dahil olmasıyla Nisan 2012 tarihinden itibaren Thunderbolt bağlantı arabirimi pek çok yeni PC modelinde karşımıza çıkmaya başlayacak.





Intel'in PC dünyasına sunduğu Thunderbolt teknolojisi o dönem USB 3.0 teknolojisinin parlaması ve ekstra 20-30$ arası bir maliyet getirmesi nedeniyle üreticiler tarafından rağbet görmemişti. Ancak Mac modelleriyle piyasaya çıkan Thunderbolt artık genel kabul gören bir teknoloji haline geldi.





Ancak Thunderbolt'un yaygın kullanım için standartlaştırılması gerekiyor. Bunun ardından Intel teknolojisini diğer firmalara da sunacak. İddialar 22nm fabrikasyon sürecine sahip Ivy Bridge platformu ile birlikte Thunderbolt teknolojisinin de sunulacağı. Intel bu iddiaları kabul etmese de sektör analistleri böyle bir girişim bekliyor.