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Intel Thunderbolt bağlantı arabirimi Nisan 2012'den sonra diğer PC modellerine de gelecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in kablolu veri aktarımı için kullandığımız USB 2.0 ve hatta USB 3.0'dan kat kat daha fazla 10Gbps hızlarında aktarıma imkan tanıyan Thunderbolt I/O teknolojisi, Apple'ın MacBook Air, MacBook Pro ve iMac modelleriyle bilgisayar dünyasına adımını atmıştı.

DigiTimes'ın haberine göre Thunderbolt teknolojisi Mac modellerinin de ötesine geçmeye hazırlanıyor. Pek çok önemli PC üreticisi modellerinde Thunderbolt teknolojisini kullanmak için hazırlık yapıyor. ASUS ve Sony firmalarının Thunderbolt ile ilgili planları olduğu zaten biliniyordu. Gigabyte ise Thunderbolt uyumlu anakartlar ile ASUS ve ASRock'ı geride bırakmak istiyor.

Dev oyuncuların projeye dahil olmasıyla Nisan 2012 tarihinden itibaren Thunderbolt bağlantı arabirimi pek çok yeni PC modelinde karşımıza çıkmaya başlayacak. 

Intel'in PC dünyasına sunduğu Thunderbolt teknolojisi o dönem USB 3.0 teknolojisinin parlaması ve ekstra 20-30$ arası bir maliyet getirmesi nedeniyle üreticiler tarafından rağbet görmemişti. Ancak Mac modelleriyle piyasaya çıkan Thunderbolt artık genel kabul gören bir teknoloji haline geldi.

Ancak Thunderbolt'un yaygın kullanım için standartlaştırılması gerekiyor. Bunun ardından Intel teknolojisini diğer firmalara da sunacak. İddialar 22nm fabrikasyon sürecine sahip Ivy Bridge platformu ile birlikte Thunderbolt teknolojisinin de sunulacağı. Intel bu iddiaları kabul etmese de sektör analistleri böyle bir girişim bekliyor.

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padenyuqiban 7 yıl
Keşke AMD'de bu kadar güvenilebilir olsaydı.
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gunman233 7 yıl
'Ekrem Çukurca' haberi diye dalga geçilen bazı haberlere pek katılmamıştım ancak bu gerçekten aşmış artık çarpıtma konusunda:
"Intel'in PC dünyasına sunduğu Thunderbolt teknolojisi o dönem USB 3.0 teknolojisinin parlaması ve ekstra 20-30$ arası bir maliyet getirmesi nedeniyle üreticiler tarafından rağbet görmemişti. Ancak Mac modelleriyle piyasaya çıkan Thunderbolt artık genel kabul gören bir teknoloji haline geldi."
Usb 3.0 standart olamadı demek komik de Thunderbold ne ara kabul gördü yaygınlaştı? Alakası yok. Şansları yaver giderse 2-3 seneye standart olur zaten o zamana bu teknolojinin çok daha yüksek hızları piyasaya sürülecektir herhalde, zaten şuan çok daha yüksek hızları hemen hemen aynı standartlarda destekliyor bu Thunderbolt'un bu hızlardan piyasaya girmesi sadece bir pazarlama stratejisi diye düşünüyorum.
Bu teknoloji kabul görür mü bilmem ancak daha bu kabul göremeden (ileride) Intel "Light Peak" teknolojisini sunacaktır ve bunu standart hale getirecektir diye düşünüyorum. Thunderbolt + Lightpeak olabilir gerçi Thunderbolt çevre aygıtlarında standart olabilirse çok iyi düşünülmüş bir teknoloji ama Lightpeak çevre aygıtları vb alanlar dahil standart olarak uygulanabilirse bir şekilde daha iyi olur. Bakalım zaman ne getirecek, firmalar planlarını çoktan yapmıştır da ama Sayın Çukurca ya başta Apple olmak üzere birçok firmanın 'en içinden' bilgi sızdırıyor galiba veya kahin olmalı:)
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KANUNI61 7 yıl
sacma işler hangi hdd o hızda yazacak
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bocekgrafik 7 yıl KANUNI61
KANUNI61

sacma işler hangi hdd o hızda yazacak

Gündelik kullanımdaki değerlerle teorik değerler birbirini pek tutmaz. Benim harici bir HDD'm var. Üzerinde Firewire 400, Firewire 800, USB 2.0 ve E-Sata 2.0 çıkışları var. Firewire 400 ile USB 2.0 arasındaki fark azken, Firewire 400-800 farkı rahat iki kat var. Bu, bilgisayardan HDD'ye veya HDD'den bilgisayara yapılan kopyalamalarda belli oluyor. Kopyalanılan nesne sayısına göre değişmekle birlikte 80-120MB/sn aktarım hızı elde edebiliyorum Firewire 800'le. Firewire 400'de bu hız yarı yarıya oluyor hemen hemen.
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Erasmus78 7 yıl
Firewire 800 Pc lere gelmedi mi? 1394b nedir o zaman?
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bocekgrafik 7 yıl Erasmus78
Erasmus78

Firewire 800 Pc lere gelmedi mi? 1394b nedir o zaman?

PC anakartlarında yerleşik olarak yok demek istedim. Hâlâ Firewire 400 portuyla geliyor ya hani PC anakartları.
Yoksa Firewire 800 portunun PCI kart olarak satılanı var.

Resmin solundaki 800, sağındaki 400'lüğün kablosu.

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bocekgrafik 7 yıl
Firewire 800 (400 demiyorum) mac'lerde kullanılmaya başlanalı kaç yıl olmuş. Bu kadar senedir o bile gelmemişti PC'lere. Thunderbolt eğer denildiği gibi PC'lere gelecekse, bu gerçekten büyük yenilik olur PC'ler için.
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daysleeperxp 7 yıl
Teknoloji yeni ufuklara yelken açıyor, inteli sevmem ama ar-ge çalışmaları ile öncü bir firma olduğunu kanıtladı. Keşke AMD'de bu kadar güvenilebilir olsaydı.
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S 7 yıl
Extra maliyetler azalırsa standartlaşmaması için bi neden yok.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Daha yeni mi ?
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