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Intel Vaunt akıllı gözlük projesi el değiştirdi

Kanadalı akıllı gözlük üreticisi North, Intel’in bir süre önce kapatılan giyilebilir cihaz bölümünün üzerinde çalıştığı Vault zengin gerçeklik gözlüğü projesini satın aldı.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihaz pazarında gerek yonga tasarımı olsun gerek referans cihaz tasarımı olsun önemli projelere imza atan Intel ne var ki beklediği ilgiyi göremeyince tamamen pazardan çıkma kararı almıştı. Bölümü kapatan ve çalışanları farklı alanlara kaydıran firma projeleri de elden çıkarıyor.

İki proje birleşti

Yılın başlarında standart bir gözlük tasarımına sahip ancak zengin gerçeklik desteği sunan Vaunt projesi North firmasına satıldı. North firması da benzer tasarımda Focals adlı bir zengin gerçeklik gözlüğüne sahip.

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Hem Vaunt hem de Focals projesi küçük bir lazer yardımıyla görüntülerin doğrudan retina üzerine yansıtılması mantığına dayanıyor. Yani standart tasarımlar gibi görüntüler ekrana yansıtılmıyor.

Akıllı telefonlara bağlanarak içerikleri yansıtan Focals hem daha büyük görüntü alanına sahip hem de renkli olarak yansıtma yapıyor. Bu açılardan Intel’den daha iyi ancak Intel’in projesi de yansıtma sistemini çok küçük boyutlara getirmiş durumda. Focals’ın buna ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.

North firması gelecekte herhangi bir patent sorunu yaşamamak için elinden geldiği kadar teknoloji ve lisans elde etmeye çalışıyor. Hali hazırda 230 civarında patent satın alan firma yıl sonunda toplam 650 patent sayısına ulaşacak. Focals akıllı gözlüğü 999$ fiyat etiketiyle ABD ve Kanada’da bulunabiliyor.

 

https://www.theverge.com/2018/12/17/18144221/north-focals-intel-vaunt-patents-ar-glasses Yorum Yaz
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jubeii 5 ay
Somun daha çok somun. Acıtmıyor artık daha büyüğünü sokun.
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ahmetkep 5 ay
Ulan gelen tekme atıyor giden tekme atıyor. Bu ne biçim bi soyup soğana çevirme olayıdır ya.
Arkadaşlar bundan sonra yapabiliyorsanız ttnet ve onun alt yapısını kullanmayın kullandırtmayın. Ben mesela uydunet evimizin önüne geldiği gibi başvuru yapıp ttnetten güle oynaya çıkan biri olarak çok mutluyum şu an. 25 mbit hız hizmetini sonuna kadar kullanabiliyorum. Mesela ttnette bu hiç olmuyordu..
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