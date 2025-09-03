Giriş
    Intel, Ar-Ge’de zirvede ama çip rekabetinde geri kalıyor

    Intel, 2024’te 16,5 milyar doları aşan Ar-Ge yatırımıyla Samsung ve TSMC’yi geride bıraktı. Ancak milyarlarca dolarlık harcamalara rağmen şirket, 18A sürecinde istikrar yakalamakta zorlanıyor.

    Intel, Ar-Ge'de zirvede ama çip rekabetinde geri kalıyor
    Intel, yarı iletken sektöründe Ar-Ge harcamalarında zirveye çıksa da rekabetçi üretim teknolojileri sunmakta zorlanıyor. Aktarılanlara göre Intel, 2024 yılında yaklaşık 16,55 milyar dolar Ar-Ge yatırımıyla Samsung ve TSMC’yi geride bıraktı. Ancak bu dev bütçeye rağmen şirketin çip üretim süreçleri, özellikle 18A teknolojisiyle ilgili beklentileri karşılamış değil.

    Samsung'daki artış dikkat çekici

    TechInsights verilerine dayandırılan rapora göre Intel, hem tasarım hem de üretim tarafına yatırım yapan az sayıdaki üreticiden biri olsa da şirketin bu çabası henüz somut başarıya dönüşmedi. Şirketin öncelikli hedefi, 18A sürecinde istikrarlı verimlilik ve yüksek üretim kapasitesine ulaşmak. Fakat Intel’in çip üretim bölümü, üst üste zarar açıklamaya devam ediyor. Bu durum, devasa Ar-Ge bütçelerinin kısa vadede istenilen sonucu getirmediğini ortaya koyuyor.

    Öte yandan Samsung da 2024’te Ar-Ge harcamalarını ciddi biçimde artırdı. Güney Koreli teknoloji devinin 9,5 milyar dolarlık yatırımı, bir önceki yıla göre yüzde 71’lik artış anlamına geliyor. Şirket, 2nm üretim düğümüne ve GAA (Gate-All-Around) gibi ileri teknolojilere odaklanırken Intel gibi hâlâ tam anlamıyla rekabetçi çözümler geliştirebilmiş değil. Nvidia ise 12,5 milyar dolarlık Ar-Ge bütçesiyle Intel’in ardından gelirken, TSMC’nin harcamaları 6,36 milyar dolarda kaldı.

    Elbette Ar-Ge yatırımı yapmak başarıyı garantileyen bir faktör değil. Yatırımın verimli bir şekilde kaynaklara dağıtılması da önemli. Bununla birlikte geçen yıl yapılan yatırımdan hemen bir sonuç beklemek de sağlıklı olmayacaktır.

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 21 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

