Intel, Ar-Ge’de zirvede ama çip rekabetinde geri kalıyor

Samsung'daki artış dikkat çekici
TechInsights verilerine dayandırılan rapora göre Intel, hem tasarım hem de üretim tarafına yatırım yapan az sayıdaki üreticiden biri olsa da şirketin bu çabası henüz somut başarıya dönüşmedi. Şirketin öncelikli hedefi, 18A sürecinde istikrarlı verimlilik ve yüksek üretim kapasitesine ulaşmak. Fakat Intel’in çip üretim bölümü, üst üste zarar açıklamaya devam ediyor. Bu durum, devasa Ar-Ge bütçelerinin kısa vadede istenilen sonucu getirmediğini ortaya koyuyor.
Öte yandan Samsung da 2024’te Ar-Ge harcamalarını ciddi biçimde artırdı. Güney Koreli teknoloji devinin 9,5 milyar dolarlık yatırımı, bir önceki yıla göre yüzde 71’lik artış anlamına geliyor. Şirket, 2nm üretim düğümüne ve GAA (Gate-All-Around) gibi ileri teknolojilere odaklanırken Intel gibi hâlâ tam anlamıyla rekabetçi çözümler geliştirebilmiş değil. Nvidia ise 12,5 milyar dolarlık Ar-Ge bütçesiyle Intel’in ardından gelirken, TSMC’nin harcamaları 6,36 milyar dolarda kaldı.
Elbette Ar-Ge yatırımı yapmak başarıyı garantileyen bir faktör değil. Yatırımın verimli bir şekilde kaynaklara dağıtılması da önemli. Bununla birlikte geçen yıl yapılan yatırımdan hemen bir sonuç beklemek de sağlıklı olmayacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Test yorumu
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.