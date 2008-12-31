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Intel, Aralık sonu işlemci fiyat listesini yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,6b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni yıla geçiş öncesinde Intel, Aralık sonu güncel fiyat listesini yayımladı. Firmanın masaüstü, mobil ve sunucu işlemcilerini içeren yeni tablo firmanın son fiyat indirimi sonrasında oluşan güncel durumu gözler önüne seriyor.

Ocak ayının ikinci yarısı içerisinde çift ve dört çekirdekli bazı modelleri için yeni bir fiyat indirimine daha gitmeye hazırlanan Intel'in masaüstü işlemci modelleriyle ilgili fiyat listesinin tepesinde adetli alımlarda 999$'lık etiket fiyatıyla Core i7 965 Extreme Edition, aynı listenin sonunda ise en ekonomik çözüm olarak 34$'lık adetli alım fiyatıyla Celeron 430 modeli yer alıyor.

Masaüstü işlemci modelleriyle ilgili bölümüne yer verdiğimiz fiyat listesinin sunucu ve mobil çözümleri de içeren kısımlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Intel, Aralık sonu işlemci fiyat listesini yayımladı
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Intel, Aralık sonu işlemci fiyat listesini yayımladı
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Intel, Aralık sonu işlemci fiyat listesini yayımladı
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Towarscke 10 yıl
madem fiyat degisimi yok, mevcut fiyatlar uzerine konusayim biraz..

i7 965 3,2ghz 1000dolar
i7 940 2,9ghz 560dolar...

arada 300mhz fark var.. 440dolar fark var... daha asagiya bakiyorum..
i7 920 2,6ghz 284dolar 300mhz fark var 200dolar fark var... neden 965 modeli 700dolar civarinda degil..?

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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: Towarscke

madem fiyat degisimi yok, mevcut fiyatlar uzerine konusayim biraz..

i7 965 3,2ghz 1000dolar
i7 940 2,9ghz 560dolar...

arada 300mhz fark var.. 440dolar fark var... daha asagiya bakiyorum..
i7 920 2,6ghz 284dolar 300mhz fark var 200dolar fark var... neden 965 modeli 700dolar civarinda degil..?



pazarlama stratejisi işte dünyanın en iyisi falan filen derken malı götürüyorlar

aynı tabanda üretilmiş arada 100-200 mhz fark var diye milletin gidip uçuk modelleri alacağını sanmıyorum 920 modeli su gibi satılır geriye kalanlarıda ne kadar vurursak kardır hesabı işte
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cool2hate 10 yıl
ahahahah fark yok di mi :D
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max975 10 yıl
iyi o zaman 18 ocağı bekleyelim
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px 10 yıl
hay allah müstehakınızı versin
sanki her ay ,aylık bülten yayınlıyormuşunuz gibi ne diye bu heberi veriyorsunuz .Nerde fark var derken 5 dakikamızı yediniz
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djpisagor 10 yıl
Papağan gibi olacak ama listede fiyat değişimi yok :D
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gurkan113 10 yıl
oo bu indirimlerle piyasada intel işlemci kalmaz :D
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brnvarol 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57


Yeni yıla geçiş öncesinde Intel, Aralık sonu güncel fiyat listesini yayımladı. Firmanın masaüstü, mobil ve sunucu işlemcilerini içeren yeni tablo firmanın son fiyat indirimi sonrasında oluşan güncel durumu gözler önüne seriyor.




son fiyat indirimi derken?
hiçbirinin fiyatı değişmemişki :D
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: brnvarol


Orjinalden alıntı: fx57


Yeni yıla geçiş öncesinde Intel, Aralık sonu güncel fiyat listesini yayımladı. Firmanın masaüstü, mobil ve sunucu işlemcilerini içeren yeni tablo firmanın son fiyat indirimi sonrasında oluşan güncel durumu gözler önüne seriyor.




son fiyat indirimi derken?
hiçbirinin fiyatı değişmemişki :D


En son fiyat indirimi Kasım ayında gerçekleşmiştir. Tablo ve fiyatlar Intel'in 2009'a hangi fiyatlarla girdiğini belirtmek için verilmiştir. Yeni fiyat indirimi ise 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
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