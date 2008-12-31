Intel, Aralık sonu işlemci fiyat listesini yayımladı

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Yeni yıla geçiş öncesinde Intel, Aralık sonu güncel fiyat listesini yayımladı. Firmanın masaüstü, mobil ve sunucu işlemcilerini içeren yeni tablo firmanın son fiyat indirimi sonrasında oluşan güncel durumu gözler önüne seriyor.

Ocak ayının ikinci yarısı içerisinde çift ve dört çekirdekli bazı modelleri için yeni bir fiyat indirimine daha gitmeye hazırlanan Intel'in masaüstü işlemci modelleriyle ilgili fiyat listesinin tepesinde adetli alımlarda 999$'lık etiket fiyatıyla Core i7 965 Extreme Edition, aynı listenin sonunda ise en ekonomik çözüm olarak 34$'lık adetli alım fiyatıyla Celeron 430 modeli yer alıyor.

Masaüstü işlemci modelleriyle ilgili bölümüne yer verdiğimiz fiyat listesinin sunucu ve mobil çözümleri de içeren kısımlarına buradan ulaşabilirsiniz.

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