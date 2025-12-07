Intel Arc B390 iddialı geliyor: AMD Z2 Extreme'e rakip olacak

Z2 Extreme'e ait Radeon 890M'den hızlı
Yeni testlerde Arc B390, PassMark grafik testinde 9453 puan alıyor. Bu skor, Lunar Lake dönemi Arc 140V modelinden %83, Arc 140T’den ise %67 daha yüksek. Ayrıca B390, Arc A380’e göre yaklaşık %50 önde. Aynı Xe çekirdek sayısına sahip A530M ile kıyaslandığında ise Xe3 mimarisinin sağladığı avantaj net bir şekilde ortaya çıkıyor ve B390’ın %18 önde olduğunu söyleyelim.
Panther Lake döneminde Intel’in dört farklı iGPU yapılandırması sunacağı aktarılıyor. Bunlar B360, B370, B380 ve testlerde yer alan B390. Bu modellerin 2’den 12 Xe3 çekirdeğe kadar ölçeklenmesi ise, şirketin mobil oyun sistemlerinde daha agresif bir strateji izlediğini doğruluyor. Xe3 mimarisinin verimlilik odağı ve XeSS 3 MFG desteği de bu tabloyu tamamlıyor olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
