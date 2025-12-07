Giriş
    Intel Arc B390 iddialı geliyor: AMD Z2 Extreme'e rakip olacak

    Intel'in Panther Lake işlemcilerinde kullanılacak Arc B390'a ait yeni performans sonuçları paylaşıldı. Yeni GPU, mobil oyun PC'leri için ciddi bir rakip olabilir.

    Intel Arc B390 iddialı geliyor: AMD Z2 Extreme'e rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Intel, yeni nesil Xe3 mimarisi ile sunulacak Panther Lake mobil işlemciler için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Son olarak seride kullanılacak Intel Arc B390 iGPU'ya ait kıyaslama sonuçları sızdırıldı. Intel, uzun süredir geride kaldığı entegre grafik yarışına tekrar dahil olabilir.

    Z2 Extreme'e ait Radeon 890M'den hızlı

    Yeni testlerde Arc B390, PassMark grafik testinde 9453 puan alıyor. Bu skor, Lunar Lake dönemi Arc 140V modelinden %83, Arc 140T’den ise %67 daha yüksek. Ayrıca B390, Arc A380’e göre yaklaşık %50 önde. Aynı Xe çekirdek sayısına sahip A530M ile kıyaslandığında ise Xe3 mimarisinin sağladığı avantaj net bir şekilde ortaya çıkıyor ve B390’ın %18 önde olduğunu söyleyelim.

    Intel Arc B390 iddialı geliyor: AMD Z2 Extreme'e rakip olacak Tam Boyutta Gör
    AMD tarafına gelirsek, yeni GPU, mevcut en hızlı RDNA 3.5 iGPU olan Radeon 890M’e karşı %16’lık bir performans farkı sunuyor. AMD’nin Ryzen AI 400 serisinde 3.1 GHz’e ulaşan yeni bir Radeon 890M varyantı hazırladığı biliniyor ancak buna rağmen B390’ın genel tabloda önde kaldığını görebiliriz.

    Panther Lake döneminde Intel’in dört farklı iGPU yapılandırması sunacağı aktarılıyor. Bunlar B360, B370, B380 ve testlerde yer alan B390. Bu modellerin 2’den 12 Xe3 çekirdeğe kadar ölçeklenmesi ise, şirketin mobil oyun sistemlerinde daha agresif bir strateji izlediğini doğruluyor. Xe3 mimarisinin verimlilik odağı ve XeSS 3 MFG desteği de bu tabloyu tamamlıyor olacak.

