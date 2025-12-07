Intel Arc B390 iddialı geliyor: AMD Z2 Extreme'e rakip olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, yeni nesil Xe3 mimarisi ile sunulacak Panther Lake mobil işlemciler için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Son olarak seride kullanılacak Intel Arc B390 iGPU'ya ait kıyaslama sonuçları sızdırıldı. Intel, uzun süredir geride kaldığı entegre grafik yarışına tekrar dahil olabilir.

Z2 Extreme'e ait Radeon 890M'den hızlı

Yeni testlerde Arc B390, PassMark grafik testinde 9453 puan alıyor. Bu skor, Lunar Lake dönemi Arc 140V modelinden %83, Arc 140T’den ise %67 daha yüksek. Ayrıca B390, Arc A380’e göre yaklaşık %50 önde. Aynı Xe çekirdek sayısına sahip A530M ile kıyaslandığında ise Xe3 mimarisinin sağladığı avantaj net bir şekilde ortaya çıkıyor ve B390’ın %18 önde olduğunu söyleyelim.

Tam Boyutta Gör AMD tarafına gelirsek, yeni GPU, mevcut en hızlı RDNA 3.5 iGPU olan Radeon 890M’e karşı %16’lık bir performans farkı sunuyor. AMD’nin Ryzen AI 400 serisinde 3.1 GHz’e ulaşan yeni bir Radeon 890M varyantı hazırladığı biliniyor ancak buna rağmen B390’ın genel tabloda önde kaldığını görebiliriz.

Panther Lake döneminde Intel’in dört farklı iGPU yapılandırması sunacağı aktarılıyor. Bunlar B360, B370, B380 ve testlerde yer alan B390. Bu modellerin 2’den 12 Xe3 çekirdeğe kadar ölçeklenmesi ise, şirketin mobil oyun sistemlerinde daha agresif bir strateji izlediğini doğruluyor. Xe3 mimarisinin verimlilik odağı ve XeSS 3 MFG desteği de bu tabloyu tamamlıyor olacak.

