    Intel Arc kullanıcılarına müjde: Crimson Desert geliyor

    Crimson Desert için Intel Arc desteği konusunda geri adım atıldı. Oyun artık bazı sistemlerde açılıyor ancak performans ve stabilite sorunları sürüyor. İşte detaylar...

    Oyun dünyasında donanım uyumluluğu, özellikle yeni nesil ekran kartlarında hâlâ önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Son dönemin popüler oyunlarından Crimson Desert için de benzer bir durum yaşandı. Daha önce Intel Arc ekran kartları için destek sunulmadığını açıkça belirten Pearl Abyss, kararından geri adım atıyor.

    Crimson Desert Arc GPU'lara geliyor

    Pearl Abyss, daha önce Intel Arc ekran kartları için destek sunulmadığını açıkça belirtmiş ve kullanıcılara iade politikalarına yönelmeleri tavsiye edilmişti. Ancak bu yaklaşım kısa sürede değişti. Stüdyo, yaptığı güncellemeyle birlikte oyunun Intel Arc sistemlerde açılabildiğini doğruladı. Buna karşın destek henüz tamamlanmış değil.

    Paylaşılan yeni bilgilere göre oyun, bazı Arc sistemlerde örneğin Arc B580 ekran kartı üzerinde çalışabiliyor. Ancak bu durum stabil bir deneyim anlamına gelmiyor. Kullanıcı raporlarında render hataları, beyaz veya mavi ekran sorunları ve genel performans düşüşleri hala mevcut.

    Zaten Pearl Abyss de kullanıcıların daha stabil bir deneyim için gelecek güncellemeleri beklemesini öneriyor. Öte yandan Intel cephesinin daha önce geliştiriciye donanım ve mühendislik desteği sunduğunu açıklaması, yaşanan süreci daha da ilginç hale getiriyor. 

    Genel tabloya bakıldığında Crimson Desert için Intel Arc desteği artık mevcut durumda. Ancak gerçek anlamda sorunsuz bir deneyim için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.

