Intel Arc kullanıcılarına müjde: Crimson Desert geliyor

Crimson Desert Arc GPU'lara geliyor
Pearl Abyss, daha önce Intel Arc ekran kartları için destek sunulmadığını açıkça belirtmiş ve kullanıcılara iade politikalarına yönelmeleri tavsiye edilmişti. Ancak bu yaklaşım kısa sürede değişti. Stüdyo, yaptığı güncellemeyle birlikte oyunun Intel Arc sistemlerde açılabildiğini doğruladı. Buna karşın destek henüz tamamlanmış değil.
Paylaşılan yeni bilgilere göre oyun, bazı Arc sistemlerde örneğin Arc B580 ekran kartı üzerinde çalışabiliyor. Ancak bu durum stabil bir deneyim anlamına gelmiyor. Kullanıcı raporlarında render hataları, beyaz veya mavi ekran sorunları ve genel performans düşüşleri hala mevcut.
Genel tabloya bakıldığında Crimson Desert için Intel Arc desteği artık mevcut durumda. Ancak gerçek anlamda sorunsuz bir deneyim için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.
