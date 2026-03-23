Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında donanım uyumluluğu, özellikle yeni nesil ekran kartlarında hâlâ önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Son dönemin popüler oyunlarından Crimson Desert için de benzer bir durum yaşandı. Daha önce Intel Arc ekran kartları için destek sunulmadığını açıkça belirten Pearl Abyss, kararından geri adım atıyor.

Pearl Abyss, daha önce Intel Arc ekran kartları için destek sunulmadığını açıkça belirtmiş ve kullanıcılara iade politikalarına yönelmeleri tavsiye edilmişti. Ancak bu yaklaşım kısa sürede değişti. Stüdyo, yaptığı güncellemeyle birlikte oyunun Intel Arc sistemlerde açılabildiğini doğruladı. Buna karşın destek henüz tamamlanmış değil.

Crimson Desert'ın geliştiricisi AI kullandıkları için özür diledi 11 sa. önce eklendi

Paylaşılan yeni bilgilere göre oyun, bazı Arc sistemlerde örneğin Arc B580 ekran kartı üzerinde çalışabiliyor. Ancak bu durum stabil bir deneyim anlamına gelmiyor. Kullanıcı raporlarında render hataları, beyaz veya mavi ekran sorunları ve genel performans düşüşleri hala mevcut.

Tam Boyutta Gör Zaten Pearl Abyss de kullanıcıların daha stabil bir deneyim için gelecek güncellemeleri beklemesini öneriyor. Öte yandan Intel cephesinin daha önce geliştiriciye donanım ve mühendislik desteği sunduğunu açıklaması, yaşanan süreci daha da ilginç hale getiriyor.

Genel tabloya bakıldığında Crimson Desert için Intel Arc desteği artık mevcut durumda. Ancak gerçek anlamda sorunsuz bir deneyim için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.

Intel Arc kullanıcılarına müjde: Crimson Desert geliyor

