Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in profesyonel kullanıcılara yönelik giriş seviyesi ekran kartı Arc Pro B50, ilk kez Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Vulkan ve OpenCL testlerinde yapılan ölçümlere göre kart, benzer yapıdaki Arc B570'in gerisinde kalıyor. İşte erken sonuçlar...

Intel Arc Pro B50 test edildi

Arc Pro B50, BMG-G21 yongasının kırpılmış bir versiyonuna dayanıyor ve 16 Xe2 çekirdeğiyle geliyor. Bu yapı, 18 çekirdekli Arc B570'e kıyasla daha düşük işlem gücü sunuyor. Testlerde kart, Vulkan'da 78.661 puan, OpenCL’de ise 69.890 puan elde etti. Ortalama olarak, Arc B570'in ulaştığı 100.000 puan (Vulkan) ve 85.000 puan (OpenCL) seviyeleriyle kıyaslandığında, B50 yaklaşık %20–25 daha yavaş görünüyor.

Tam Boyutta Gör Bu skorlar, B50'nin işlem gücü açısından daha üst segmentteki B570'in altında konumlandığını doğruluyor. Buna karşın Arc Pro B50, iş istasyonu sınıfında avantajlı kılan bazı özelliklere sahip. 16 GB GDDR6 VRAM’i 256-bit bellek veri yolu üzerinden sunan kart, bellek kapasitesi ve bant genişliği açısından B570'in 10 GB'lık yapılandırmasına göre avantajlı.

Intel’den Arc Pro GPU’lar için büyük yazılım güncellemesi 2 hf. önce eklendi

Ayrıca Pro B50, PCIe 5.0 arayüzüyle donatılmış durumda. Performans üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmasa da ileriye dönük platform desteği açısından önemli bir artı. Kartın fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Intel, Arc Pro B50 ve daha güçlü Arc Pro B60 modelini öncelikle hazır iş istasyonu sistemleri üzerinden kullanıcıya sunmayı planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Intel Arc Pro B50 Geekbench'te görüntülendi: İşte sonuçlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: