    Intel Arc Pro B50 Geekbench'te görüntülendi: İşte sonuçlar

    Intel Arc Pro B50 ilk kez Geekbench testlerinde görüldü. Vulkan ve OpenCL sonuçlarına göre, kart Arc B570’den yaklaşık %20–25 oranında daha yavaş performans sergiliyor.

    Intel Arc Pro B50 Geekbench'te görüntülendi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Intel'in profesyonel kullanıcılara yönelik giriş seviyesi ekran kartı Arc Pro B50, ilk kez Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Vulkan ve OpenCL testlerinde yapılan ölçümlere göre kart, benzer yapıdaki Arc B570'in gerisinde kalıyor. İşte erken sonuçlar...

    Intel Arc Pro B50 test edildi

    Arc Pro B50, BMG-G21 yongasının kırpılmış bir versiyonuna dayanıyor ve 16 Xe2 çekirdeğiyle geliyor. Bu yapı, 18 çekirdekli Arc B570'e kıyasla daha düşük işlem gücü sunuyor. Testlerde kart, Vulkan'da 78.661 puan, OpenCL’de ise 69.890 puan elde etti. Ortalama olarak, Arc B570'in ulaştığı 100.000 puan (Vulkan) ve 85.000 puan (OpenCL) seviyeleriyle kıyaslandığında, B50 yaklaşık %20–25 daha yavaş görünüyor.

    Intel Arc Pro B50 Geekbench'te görüntülendi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Bu skorlar, B50'nin işlem gücü açısından daha üst segmentteki B570'in altında konumlandığını doğruluyor. Buna karşın Arc Pro B50, iş istasyonu sınıfında avantajlı kılan bazı özelliklere sahip. 16 GB GDDR6 VRAM’i 256-bit bellek veri yolu üzerinden sunan kart, bellek kapasitesi ve bant genişliği açısından B570'in 10 GB'lık yapılandırmasına göre avantajlı.

    Ayrıca Pro B50, PCIe 5.0 arayüzüyle donatılmış durumda. Performans üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmasa da ileriye dönük platform desteği açısından önemli bir artı. Kartın fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Intel, Arc Pro B50 ve daha güçlü Arc Pro B60 modelini öncelikle hazır iş istasyonu sistemleri üzerinden kullanıcıya sunmayı planlıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 1 saat önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

