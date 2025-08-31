Intel Arc Pro B50 Geekbench'te görüntülendi: İşte sonuçlar

Intel Arc Pro B50 test edildi
Arc Pro B50, BMG-G21 yongasının kırpılmış bir versiyonuna dayanıyor ve 16 Xe2 çekirdeğiyle geliyor. Bu yapı, 18 çekirdekli Arc B570'e kıyasla daha düşük işlem gücü sunuyor. Testlerde kart, Vulkan'da 78.661 puan, OpenCL’de ise 69.890 puan elde etti. Ortalama olarak, Arc B570'in ulaştığı 100.000 puan (Vulkan) ve 85.000 puan (OpenCL) seviyeleriyle kıyaslandığında, B50 yaklaşık %20–25 daha yavaş görünüyor.
Ayrıca Pro B50, PCIe 5.0 arayüzüyle donatılmış durumda. Performans üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmasa da ileriye dönük platform desteği açısından önemli bir artı. Kartın fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Intel, Arc Pro B50 ve daha güçlü Arc Pro B60 modelini öncelikle hazır iş istasyonu sistemleri üzerinden kullanıcıya sunmayı planlıyor.
