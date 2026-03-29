Intel Arc Pro B70 çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

Intel Arc Pro B70 test edildli
Intel Arc Pro B70'e ait ilk oyun testleri, kartı yapay zeka testleri için edinen Level1Techs'ten geldi. Test sonuçları, Arc Pro B70'in B60 modeline kıyasla ortalama %45 daha yüksek kare hızı (FPS) sunduğunu gösteriyor. Daha da önemlisi, oyun deneyiminin akıcılığı için kritik olan "%1 low" değerlerinde de %45.8'lik bir artış tespit edildi.
Keza Intel'in referans B70 tasarımı 230W ile sınırlıyken, kartın toplam kart gücü (TDP) aslında 290W'a kadar ölçeklenebiliyor. Bu durum, referans tasarımın kartın tam potansiyelini yansıtmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Intel'in üretim ortaklarından gelecek özel modellerde performansın daha da yukarılara çıktığını görebiliriz.