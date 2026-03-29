    Intel Arc Pro B70 çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

    Intel Arc Pro B serisi GPU'ların oyunlara özel modellerle aynı yazılım altyapısını kullandığı ortaya çıktı. Bu durum, kartların oyun performansına da kapı aralayabilir.

    Intel'in profesyonel segmentte konumlandırdığı Arc Pro B serisi ekran kartlarıyla ilgili sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Paylaşılan detaylara göre, Arc Pro B70 ve B65 serisi, yalnızca iş istasyonlarıyla sınırlı kalmayabilir. Son olarak Arc Pro B70'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

    Intel Arc Pro B70'e ait ilk oyun testleri, kartı yapay zeka testleri için edinen Level1Techs'ten geldi. Test sonuçları, Arc Pro B70'in B60 modeline kıyasla ortalama %45 daha yüksek kare hızı (FPS) sunduğunu gösteriyor. Daha da önemlisi, oyun deneyiminin akıcılığı için kritik olan "%1 low" değerlerinde de %45.8'lik bir artış tespit edildi.

    Monster Hunter Wilds, Shadow of the Tomb Raider ve Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibi zorlu yapımlarda, hem 1080p hem de 1440p çözünürlüklerde bu performans farkı net bir şekilde görülüyor. Ancak B70'in performansı, donanım limitleri nedeniyle hala tartışma konusu. 

     

    Keza Intel'in referans B70 tasarımı 230W ile sınırlıyken, kartın toplam kart gücü (TDP) aslında 290W’a kadar ölçeklenebiliyor. Bu durum, referans tasarımın kartın tam potansiyelini yansıtmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Intel'in üretim ortaklarından gelecek özel modellerde performansın daha da yukarılara çıktığını görebiliriz.

