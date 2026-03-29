Intel Arc Pro B70 çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in profesyonel segmentte konumlandırdığı Arc Pro B serisi ekran kartlarıyla ilgili sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Paylaşılan detaylara göre, Arc Pro B70 ve B65 serisi, yalnızca iş istasyonlarıyla sınırlı kalmayabilir. Son olarak Arc Pro B70'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

Intel Arc Pro B70 test edildli

Intel Arc Pro B70'e ait ilk oyun testleri, kartı yapay zeka testleri için edinen Level1Techs'ten geldi. Test sonuçları, Arc Pro B70'in B60 modeline kıyasla ortalama %45 daha yüksek kare hızı (FPS) sunduğunu gösteriyor. Daha da önemlisi, oyun deneyiminin akıcılığı için kritik olan "%1 low" değerlerinde de %45.8'lik bir artış tespit edildi.

Tam Boyutta Gör Monster Hunter Wilds, Shadow of the Tomb Raider ve Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibi zorlu yapımlarda, hem 1080p hem de 1440p çözünürlüklerde bu performans farkı net bir şekilde görülüyor. Ancak B70'in performansı, donanım limitleri nedeniyle hala tartışma konusu.

Keza Intel'in referans B70 tasarımı 230W ile sınırlıyken, kartın toplam kart gücü (TDP) aslında 290W’a kadar ölçeklenebiliyor. Bu durum, referans tasarımın kartın tam potansiyelini yansıtmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Intel'in üretim ortaklarından gelecek özel modellerde performansın daha da yukarılara çıktığını görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: