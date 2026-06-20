Intel Arrow Lake-HX Plus için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı

Core Ultra 7 270HX Plus beklenenden güçlü çıktı
PassMark verilerine göre Intel Core Ultra 7 270HX Plus, tek çekirdek testinde 4.908 puan, çok çekirdek testinde ise 56.088 puan elde etti. İşlemci aynı çekirdek ve iş parçacığı yapılandırmasını kullanan Core Ultra 7 265HX ile karşılaştırıldığında önemli performans artışı sunuyor. Paylaşılan sonuçlara göre yeni model, tek çekirdek performansında yaklaşık yüzde 8, çok çekirdek performansında ise yüzde 15'e varan avantaj sağlıyor. Bu artışın dikkat çekici tarafı ise iki işlemcinin de 20 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip olması.
Ultra 9 275HX'i de geride bıraktı
PassMark sonuçlarında yeni işlemci hem tek çekirdek hem de çok çekirdek testlerinde Core Ultra 9 275HX'in önüne geçmeyi başardı. Bu durum oldukça ilginç çünkü Ultra 9 275HX modeli dört ek çekirdek, daha yüksek çalışma frekansları ve daha büyük önbellek kapasitesiyle geliyor.
İlk sonuçlar, Intel'in Arrow Lake-HX Plus serisinde yaptığı optimizasyonların kâğıt üzerindeki teknik özelliklerden daha büyük etki yarattığını gösteriyor. Core Ultra 7 270HX Plus'ın performans açısından yalnızca Ultra 9 275HX'i değil, serinin amiral gemisi konumundaki Core Ultra 9 285HX'e de oldukça yaklaşıyor.
Elbette bu sonuçların tek bir sentetik test platformundan geldiğini ve nihai değerlendirme için gerçek kullanım senaryoları ile oyun testlerinin beklenmesi gerektiğini belirtmek gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel