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    Intel Arrow Lake-HX Plus için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    Intel'in yeni Core Ultra 7 270HX Plus işlemcisi ilk PassMark testlerinde ortaya çıktı. İşlemci, daha güçlü görünen Core Ultra 9 275HX'i hem tek hem çok çekirdekte geride bıraktı.

    Intel Arrow Lake-HX Plus için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Intel'in kısa süre önce duyurduğu Arrow Lake-HX Plus serisi dizüstü bilgisayar işlemcileri henüz yaygın olarak piyasaya çıkmış değil. Ancak serinin üst seviye modellerinden Core Ultra 7 270HX Plus'ın ilk PassMark listelerinde görünmeye başladı. Yeni işlemci, daha üst konumlandırılan bazı modelleri de geride bırakmayı başarıyor.

    Core Ultra 7 270HX Plus beklenenden güçlü çıktı

    PassMark verilerine göre Intel Core Ultra 7 270HX Plus, tek çekirdek testinde 4.908 puan, çok çekirdek testinde ise 56.088 puan elde etti. İşlemci aynı çekirdek ve iş parçacığı yapılandırmasını kullanan Core Ultra 7 265HX ile karşılaştırıldığında önemli performans artışı sunuyor. Paylaşılan sonuçlara göre yeni model, tek çekirdek performansında yaklaşık yüzde 8, çok çekirdek performansında ise yüzde 15'e varan avantaj sağlıyor. Bu artışın dikkat çekici tarafı ise iki işlemcinin de 20 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip olması.

    Intel Arrow Lake-HX Plus için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Teknik detaylara indiğimizde, Core Ultra 7 270HX Plus, selefine kıyasla daha yüksek frekans değerlerine sahip. Ayrıca performans çekirdeklerinde turbo frekansı yalnızca 100 MHz artırılmış durumda. Bunun dışında temel özellikler büyük ölçüde aynı kalıyor. Asıl dikkat çeken nokta ise Core Ultra 7 270HX Plus'ın yalnızca kendi sınıfındaki modellere değil, daha üst seviyedeki Core Ultra 9 275HX'e karşı da üstünlük kurması oldu.

    Ultra 9 275HX'i de geride bıraktı

    PassMark sonuçlarında yeni işlemci hem tek çekirdek hem de çok çekirdek testlerinde Core Ultra 9 275HX'in önüne geçmeyi başardı. Bu durum oldukça ilginç çünkü Ultra 9 275HX modeli dört ek çekirdek, daha yüksek çalışma frekansları ve daha büyük önbellek kapasitesiyle geliyor.

    İlk sonuçlar, Intel'in Arrow Lake-HX Plus serisinde yaptığı optimizasyonların kâğıt üzerindeki teknik özelliklerden daha büyük etki yarattığını gösteriyor. Core Ultra 7 270HX Plus'ın performans açısından yalnızca Ultra 9 275HX'i değil, serinin amiral gemisi konumundaki Core Ultra 9 285HX'e de oldukça yaklaşıyor.

    Elbette bu sonuçların tek bir sentetik test platformundan geldiğini ve nihai değerlendirme için gerçek kullanım senaryoları ile oyun testlerinin beklenmesi gerektiğini belirtmek gerekiyor.

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    H
    hasandemirrr 2 gün önce

    çok güzel

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