Intel Arrow Lake Refresh geliyor: İşte ilk bilgiler

Tam Boyutta Gör Intel’in Arrow Lake Refresh serisine ait yeni bilgiler ortaya çıktı, Buna göre Core Ultra 9 290K Plus, Core Ultra 7 270K Plus ve Core Ultra 5 250K Plus olmak üzere üç modelin frekans ve çekirdek tarafında küçük fakat anlamlı iyileştirmelerle geleceği söyleniyor.

Arrow Lake Refresh detaylandı

Paylaşılan detaylara göre Core Ultra 9 290K Plus, Core Ultra 7 270K Plus ve Core Ultra 5 250K Plus, hem daha yüksek performans çekirdeği frekanslarına hem de artırılmış E-core yapılandırmalarına sahip olacak. Ayrıca tüm modellerde resmi DDR5-7200 desteği sunulacak. Detaylara gelirsek, Core Ultra 9 290K Plus, selefi 285K ile aynı 8+16 çekirdek düzenini koruyor.

Öte yandan P-core frekansı 100 MHz daha yüksek ve TVB değeri 5,8 GHz'e çıkıyor. Core Ultra 7 270K Plus ise dört ek E-core ile toplam çekirdek sayısını 24'e taşıyor olacak. Bu yükseltme ise, Arrow Lake Refresh ailesindeki en belirgin çekirdek artışı konumunda. Core Ultra 5 250K Plus da hem 100 MHz'lik P-core artışı hem de dört ek E-core kazanarak 18 çekirdek sunacak.

Arrow Lake Refresh serisi, büyük mimari değişiklikler getirmese de Intel'in masaüstü tarafında daha yüksek çekirdek verimliliği ve bellek performansı üzerine odaklanan bir ara güncelleme olarak konumlanacak. Başlangıçta Intel’in bu ara nesilde daha gelişmiş bir yapay zeka işlem birimi (NPU) tanıtacağı iddia edilmişti. Ancak son raporlar, böyle bir adımın ya hiç planlanmadığını ya da iptal edildiğini gösteriyor.

