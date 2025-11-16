Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Arrow Lake Refresh geliyor: İşte ilk bilgiler

    Intel'in Arrow Lake Refresh serisi Plus modellerde daha yüksek P-core saat hızı, artırılmış E-core konfigürasyonları ve resmi DDR5-7200 desteğiyle geliyor. İşte detaylar...

    Intel Arrow Lake Refresh geliyor: İşte ilk bilgiler Tam Boyutta Gör
    Intel’in Arrow Lake Refresh serisine ait yeni bilgiler ortaya çıktı, Buna göre Core Ultra 9 290K Plus, Core Ultra 7 270K Plus ve Core Ultra 5 250K Plus olmak üzere üç modelin frekans ve çekirdek tarafında küçük fakat anlamlı iyileştirmelerle geleceği söyleniyor.

    Arrow Lake Refresh detaylandı

    Paylaşılan detaylara göre Core Ultra 9 290K Plus, Core Ultra 7 270K Plus ve Core Ultra 5 250K Plus, hem daha yüksek performans çekirdeği frekanslarına hem de artırılmış E-core yapılandırmalarına sahip olacak. Ayrıca tüm modellerde resmi DDR5-7200 desteği sunulacak. Detaylara gelirsek, Core Ultra 9 290K Plus, selefi 285K ile aynı 8+16 çekirdek düzenini koruyor.

    Öte yandan P-core frekansı 100 MHz daha yüksek ve TVB değeri 5,8 GHz'e çıkıyor. Core Ultra 7 270K Plus ise dört ek E-core ile toplam çekirdek sayısını 24'e taşıyor olacak. Bu yükseltme ise, Arrow Lake Refresh ailesindeki en belirgin çekirdek artışı konumunda. Core Ultra 5 250K Plus da hem 100 MHz'lik P-core artışı hem de dört ek E-core kazanarak 18 çekirdek sunacak.

    Arrow Lake Refresh serisi, büyük mimari değişiklikler getirmese de Intel'in masaüstü tarafında daha yüksek çekirdek verimliliği ve bellek performansı üzerine odaklanan bir ara güncelleme olarak konumlanacak. Başlangıçta Intel’in bu ara nesilde daha gelişmiş bir yapay zeka işlem birimi (NPU) tanıtacağı iddia edilmişti. Ancak son raporlar, böyle bir adımın ya hiç planlanmadığını ya da iptal edildiğini gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    direksiyonu çevirince gelen uğultu sesi delwechs uyarısı ne demek 720p film izleme üniversiteye kayıt olup gitmezsek ne olur 4b sicil numarası için borcu var hizmet bilgileri verilemez

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum