    Arrow Lake Refresh işlemcilerin bir özelliği daha doğrulandı

    Intel, Arrow Lake "Core Ultra 200S" Refresh serisinin DDR5 bellek frekansı artışını detaylandırdı. Güncelleme, Plus modellerdeki çekirdek ve frekans artışlarını tamamlayan önemli iyileştirme olacak.

    Intel, Arrow Lake Refresh'in bir özelliğini daha doğruladı Tam Boyutta Gör
    Intel, Arrow Lake "Core Ultra 200S" Refresh işlemcilerin bellek tarafındaki yeniliklerine değindi. Şirketin güncel teknik dokümanına göre yeni seri, CUDIMM yapısında yerel DDR5-7200 MT/s bellek hızlarına çıkacak. Bu artış, mevcut 6400 MT/s sınırına kıyasla yaklaşık yüzde 12,5’lik bir iyileştirme anlamına geliyor.

    Core Ultra 200S Refresh özellikleri netleşiyor

    Arrow Lake Refresh serisi, çekirdek yapılandırmaları ve frekanslarda yapılan küçük, hedefe dönük düzenlemelerle CES 2026 döneminde tanıtılacak. Plus modellerle benzer şekilde Core Ultra 200S ailesinin de belirli modellerde ek E-core yapılandırmaları ve 100 MHz seviyesinde frekans artışları sunacağı belirtiliyor. Ancak serinin asıl öne çıkan tarafı, bellek denetleyicisi üzerinde yapılan optimizasyonlar ile LGA 1851 platformundaki iyileştirmeler oluyor.

    Yeni bellek desteği yalnızca CUDIMM konfigürasyonlarında 7200 MT/s seviyesine ulaşıyor. Standart UDIMM için 5600 MT/s ve CSODIMM için 6400 MT/s limitleri korunuyor. 2DPC hızları ise önceki Arrow Lake nesliyle aynı seviyede kalıyor. Serinin HX versiyonu için de aynı yapı geçerli. Arrow Lake-HX "Core Ultra 200HX" modellerinde SODIMM ve CSODIMM standartları değişmeden devam ediyor. Bu açıdan bellek güncellemesi özellikle masaüstü segmentinde daha görünür bir etki yaratacak.

    Önceki sızıntılar, Core Ultra 200S Plus ailesinde dört ek E-core içeren iki model ve bazı SKU’larda 100 MHz frekans artışı olacağını doğrulamıştı. Bu yeni bilgilerle birlikte daha hızlı DDR5 desteği, Arrow Lake Refresh serisine ek bir performans katmanı eklemiş görünüyor. Ancak pazardaki karşılığı, ilk Arrow Lake lansmanının AMD Ryzen tarafı karşısında yetersiz kalması nedeniyle beklentilerin altında kalabilir.

    Ayrıca 2026'nın ikinci yarısında LGA 1851 soketinin yerini LGA 1954 platformuna bırakacak olması, birçok kullanıcıyı doğrudan Nova Lake-S ve AMD’nin Zen 6 tabanlı modellerini beklemeye yönlendiriyor. Buna rağmen Intel, Arrow Lake Refresh ile mevcut platformu daha verimli hâle getirmeyi hedefliyor.

