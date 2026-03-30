    Intel Arrow Lake Refresh işlemciler daha çıkmadan zamlandı

    Intel'in Arrow Lake Refresh işlemcileri satışa çıkmadan zamlandı. Core Ultra 7 270K Plus ve 250K Plus modelleri, önerilen fiyatların üzerine çıktı. İşte detaylar...

    İşlemci pazarında fiyat artışları etkisini sürdürürken, bu durum yeni nesil ürünlere de yansımaya başladı. Son gelişme ise Intel'in henüz piyasaya çıkmamış Arrow Lake Refresh serisini kapsıyor. Yeni işlemciler, daha piyasaya çıkmadan zamlandı. Core Ultra 7 270K Plus ve 250K Plus modelleri, önerilen fiyatların üzerine çıktı.

    Beklenen fiyatlar tutmadı

    Paylaşılan bilgilere göre Intel Core Ultra 7 270K Plus ve Intel Core Ultra 5 250K Plus modelleri, lansman öncesinde perakendecilerde beklenen fiyatların üzerine çıkmış durumda. Intel'in başlangıçta belirlediği fiyatlar sırasıyla 299 dolar ve 199 dolar seviyesindeydi. Ancak güncel listelemelerde bu değerlerin korunmadığı görülüyor.

    Core Ultra 7 270K Plus modeli bazı mağazalarda 329 dolardan başlayıp 357 dolara kadar çıkarken, Core Ultra 5 250K Plus ise 219 ile 249 dolar aralığında listeleniyor. Bu da yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen bir fiyat artışına işaret ediyor. Benzer durum Intel Core Ultra 5 250KF Plus modeli için de geçerli. Bu işlemci de farklı perakendecilerde önerilen fiyatların belirgin şekilde üzerinde konumlandırılmış durumda.

    Aslında bu gelişme sürpriz değil. Son dönemde işlemci fiyatlarında genel bir artış eğilimi yaşanmaya devam ediyor. Özellikle üretim maliyetleri ve tedarik sorunları, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Daha önce Intel'in iş ortaklarına fiyat artışı konusunda bilgilendirme yaptığı da gündeme gelmişti.

    Arrow Lake Refresh serisinin en önemli avantajlarından biri ise fiyat/performans dengesi olarak görülüyordu. Daha fazla çekirdek, yüksek frekanslar ve yeni yazılım optimizasyonlarıyla gelen bu serinin, uygun fiyatıyla öne çıkması bekleniyordu. Ancak mevcut fiyat artışı, özellikle bütçe odaklı sistem toplayan kullanıcılar için karar sürecini zorlaştırabilir. Lansman sonrası fiyatların stabil hale gelip gelmeyeceği ise şu an için belirsizliğini koruyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

