Intel, ASML’den daha fazla High-NA EUV ekipmanı sipariş ediyor

Tam Boyutta Gör Intel, çip üretiminde kritik öneme sahip ASML’nin High-NA EUV litografi makinelerinden siparişlerini artırdı. Intel, 14A üretim sürecine hazırlanırken Hollandalı üreticiden artık iki adet daha makine satın aldığı belirtiliyor. Bu hamle, Intel’in yeni nesil süreçler konusunda rekabeti kaybetmemek için ciddi bir yatırım yaptığını ortaya koyuyor.

ASML’nin High-NA EUV ekipmanları sadece yüksek fiyatıyla değil, aynı zamanda çip üretiminde sunduğu üst düzey litografi kalitesiyle sektörün altın standardı olarak görülüyor. Bu makinelerin fiyatları 370-400 milyon dolar seviyesinde ve Intel’in yalnızca bu alanda 1 ila 2 milyar dolar arasında yatırım yapması bekleniyor. Bu da şirketin 14A süreci için ayırdığı sermaye harcamalarının ne denli büyük olduğunu gösteriyor.

14A süreci kritik dönüm noktası

Intel’in geliştirdiği 14A üretim teknolojisi, şirketin gelecekteki konumunu belirleyecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Intel Foundry Services (IFS) için bu süreç adete “ya hep ya hiç” anlamı taşıyor. Eğer 14A süreci müşterilerden beklenen ilgiyi görmezse Intel’in ileri seviye üretim yarışından çekilme ihtimali bulunuyor. Bu ihtimal, bizzat şirketin en üst yönetimi tarafından ifade ediliyor. Bu nedenle Intel, 14A’yı sadece yeni bir üretim teknolojisi değil, aynı zamanda çip pazarındaki varlığını sürdürebilmenin anahtarı olarak görüyor.

ASML’nin High-NA EUV makineleri halihazırda TSMC, Samsung, SK Hynix ve Intel gibi sektörün en büyük oyuncuları tarafından satın alınıp kurulmuş durumda. Ancak gelen bilgiler, ASML’nin yeni nesil ekipmanlarının önemli bir bölümünün Intel’e gönderileceğini işaret ediyor. Bu da şirketin High-NA teknolojisinin en büyük kullanıcılarından biri olacağına işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere Intel, High-NA EUV makinelerinin ilk müşterisi olmuştu.

