Intel, Atom CPU tasarımlarını lisanslıyor: x86 ekosisteminde yeni dönem

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Tam Boyutta Gör Intel'in, yeni kurulan teknoloji girişimi RosaicLabs ile Atom işlemcilerin tasarım kodlarını kapsayan dikkat çekici bir lisans anlaşması hazırladığı ortaya çıktı. Yeni bilgilere göre anlaşma, Intel'in düşük güç tüketimli Atom işlemcilerine ait register-transfer level (RTL) kodlarını kapsıyor ve şirketin x86 mimarisine ilişkin en kapsamlı lisans adımlarından biri konumunda.

İddiaya göre anlaşma kapsamında RosaicLabs, Intel'in Atom işlemci tasarımlarını temel alarak yeni çözümler geliştirme imkanına sahip olacak. Hangi Atom neslinin veya hangi işlemci çekirdeği mimarisinin anlaşmaya dahil olduğu ise henüz açıklanmış değil. Bilmeyenler için RTL (Register Transfer Level), işlemci tasarımında verilerin donanım kayıtları ve mantık birimleri arasında nasıl aktarıldığını tanımlayan temel tasarım katmanı olarak biliniyor.

Bu seviyedeki tasarımlara erişim, teorik olarak yeni bir x86 işlemci geliştirilmesine veya mevcut tasarımlar üzerine farklı çözümler inşa edilmesine olanak sağlayabiliyor. Intel, AMD ile uzun yıllardır devam eden çapraz lisans anlaşması dışında x86 işlemci tasarımlarını üçüncü taraflarla paylaşmasıyla bilinen bir şirket değil. Bu nedenle söz konusu anlaşma, şirketin bugüne kadarki en sıra dışı lisans adımlarından biri.

CEO bağlantısı bulunuyor

Ayrıca RosaicLabs, yalnızca birkaç ay önce Delaware'de kuruldu. Şirketin CEO'luğunu, Intel CEO'su Lip-Bu Tan ile uzun yıllardır birlikte çalışan Amarjit Gill üstleniyor. Gill ve Tan daha önce RISC-V odaklı çip girişimi Rivos bünyesinde birlikte görev yapmıştı. RosaicLabs'in yönetim kadrosunda ayrıca Rivos'un eski finans yöneticisi Amit Parikh de yer alıyor.

Şirketin kuruluş belgelerine göre ilk yatırım turunda yaklaşık 10 milyon dolar fon toplamayı hedeflediği belirtiliyor. Anlaşmanın amacı resmi olarak açıklanmasa da sektör kaynakları, RosaicLabs'in Atom mimarisini düşük güç tüketimi gerektiren yeni alanlara uyarlamayı hedefleyebileceğini düşünüyor.

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Bunlar arasında kenar bilişim (edge computing), yapay zeka sistemleri, robotik platformlar ve veri merkezi altyapıları hedefleniyor olabilir. Şu an için Intel veya RosaicLabs tarafından anlaşmaya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmış değil. Ancak bilgiler doğru çıkarsa, bu gelişme Intel'in x86 teknolojisini üçüncü taraflara açma yaklaşımında önemli bir değişimin işareti olabilir.

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Intel, Atom CPU tasarımlarını lisanslıyor: x86 için yeni dönem

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